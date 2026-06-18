Картина Пабло Пикассо продана на Art Basel за 35 млн долларов

В этом году на Art Basel крупные галереи, обычно больше ориентированные на современное искусство, сделали ставку на проверенные имена классического модернизма. Keystone-SDA

В первые часы ярмарки Art Basel миллионные сделки заключались не только с работами Пабло Пикассо, но и с произведениями Дэвида Хокни, Луиз Буржуа и других художников и художниц, которых арт-рынок относит к категории blue chips.

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Картина Пабло Пикассо (Pablo Picasso) в галерее Hauser & Wirth, неподалёку ещё несколько работ великого испанского мастера в галерее Gagosian: в этом году на Art Basel особенно заметно, что многие крупные галереи, обычно больше ориентированные на современное искусство, сделали ставку на проверенные имена классического модернизма. Вероятно, их воодушевили благоприятные прогнозы, зафиксированные в докладе Art Market Report, который ярмарка Art Basel выпускает совместно с банком UBS.

Первые часы работы ярмарки подтвердили эту оценку. Согласно отчёту о продажах, галерея Hauser & Wirth продала позднюю работу Пабло Пикассо «Художник и его модель в пейзаже» (Le peintre et son modèle dans un paysage) за 35 млн долларов. Галерея Hauser & Wirth сообщила и о других крупных сделках. Среди них работа Сая Твомбли (Cy Twombly), проданная за 5 млн долларов, и картина Луиз Буржуа (Louise Bourgeois), сменившая владельца за 2,5 млн. Основатель галереи Иван Вирт (Iwan Wirth) заявил в отчёте о продажах, что это был «самый сильный первый день» за всю историю участия галереи в ярмарке Art Basel.

Работа TAD GHOST (2025) немецкого художника Тобиаса Ребергера (Tobias Rehberger) на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года. Keystone / Georgios Kefalas

Галерея Almine Rech, согласно тому же отчёту, продала ещё одну работу Пабло Пикассо более чем за 6 млн долларов. Наряду с произведениями Пабло Пикассо и других мастеров классического модернизма хорошо продавались и работы недавно умершего Дэвида Хокни (David Hockney). Галерея Gray продала его «Интерьер студии № 2» (Studio Interior #2, 2014) за 8,5 млн долларов. Интерес к американской художнице Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler), умершей в 2011 году, судя по всему, подогрела её ретроспектива, как раз проходящая сейчас в Художественном музее Базеля (Kunstmuseum Basel).

Работы NUDE (2021), на переднем плане, и ZWANZIGSTERMAIZWEITAUSENDSECHSUNDZWANZIG (2026), на заднем плане, швейцарского художника Уго Рондиноне (Ugo Rondinone) на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года. Keystone / Georgios Kefalas

Галерея Thaddaeus Ropac продала её картину примерно за 3 млн долларов, а галерея Xares Art сообщила о продаже другой работы Хелен Франкенталер за 2 млн долларов. Не стоит упускать из виду и сектор Art Unlimited, где показывают крупноформатные и монументальные произведения. Впервые его курировала Руба Катриб (Ruba Katrib), директор по кураторским вопросам музея MoMA PS1 в Нью-Йорке. Миллионные продажи были зафиксированы и там: «Синий обелиск» (Blue Obelisk) Ники де Сен-Фалль (Niki de Saint Phalle) был продан за 1 млн евро, а работа Изы Генцкен (Isa Genzken) — за 1,2 млн евро. Обе работы приобрели европейские музеи. Для широкой публики ярмарка Art Basel открывается в четверг, 18 июня, она продлится до воскресенья, 21 июня.

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