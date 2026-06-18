The Swiss voice in the world since 1935
Персональная лента

в систему, чтобы добавить темы в свою ленту.

Войти в систему сейчас
Закладки

в систему, чтобы добавлять статьи в закладки.

Войти в систему сейчас
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

Картина Пабло Пикассо продана на Art Basel за 35 млн долларов

живопись
В этом году на Art Basel крупные галереи, обычно больше ориентированные на современное искусство, сделали ставку на проверенные имена классического модернизма. Keystone-SDA

В первые часы ярмарки Art Basel миллионные сделки заключались не только с работами Пабло Пикассо, но и с произведениями Дэвида Хокни, Луиз Буржуа и других художников и художниц, которых арт-рынок относит к категории blue chips.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Картина Пабло Пикассо (Pablo Picasso) в галерее Hauser & Wirth, неподалёку ещё несколько работ великого испанского мастера в галерее Gagosian: в этом году на Art Basel особенно заметно, что многие крупные галереи, обычно больше ориентированные на современное искусство, сделали ставку на проверенные имена классического модернизма. Вероятно, их воодушевили благоприятные прогнозы, зафиксированные в докладе Art Market Report, который ярмарка Art Basel выпускает совместно с банком UBS.

Первые часы работы ярмарки подтвердили эту оценку. Согласно отчёту о продажах, галерея Hauser & Wirth продала позднюю работу Пабло Пикассо «Художник и его модель в пейзаже» (Le peintre et son modèle dans un paysage) за 35 млн долларов. Галерея Hauser & Wirth сообщила и о других крупных сделках. Среди них работа Сая Твомбли (Cy Twombly), проданная за 5 млн долларов, и картина Луиз Буржуа (Louise Bourgeois), сменившая владельца за 2,5 млн. Основатель галереи Иван Вирт (Iwan Wirth) заявил в отчёте о продажах, что это был «самый сильный первый день» за всю историю участия галереи в ярмарке Art Basel.

Работа TAD GHOST (2025) немецкого художника Тобиаса Ребергера (Tobias Rehberger) представлена на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года.
Работа TAD GHOST (2025) немецкого художника Тобиаса Ребергера (Tobias Rehberger) на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года. Keystone / Georgios Kefalas

Галерея Almine Rech, согласно тому же отчёту, продала ещё одну работу Пабло Пикассо более чем за 6 млн долларов. Наряду с произведениями Пабло Пикассо и других мастеров классического модернизма хорошо продавались и работы недавно умершего Дэвида Хокни (David Hockney). Галерея Gray продала его «Интерьер студии № 2» (Studio Interior #2, 2014) за 8,5 млн долларов. Интерес к американской художнице Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler), умершей в 2011 году, судя по всему, подогрела её ретроспектива, как раз проходящая сейчас в Художественном музее Базеля (Kunstmuseum Basel).

Работы NUDE (2021), на переднем плане, и ZWANZIGSTERMAIZWEITAUSENDSECHSUNDZWANZIG (2026), на заднем плане, швейцарского художника Уго Рондиноне (Ugo Rondinone) на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года.
Работы NUDE (2021), на переднем плане, и ZWANZIGSTERMAIZWEITAUSENDSECHSUNDZWANZIG (2026), на заднем плане, швейцарского художника Уго Рондиноне (Ugo Rondinone) на международной художественной ярмарке Art Basel 2026 в Базеле, Швейцария, в среду, 17 июня 2026 года. Keystone / Georgios Kefalas

Галерея Thaddaeus Ropac продала её картину примерно за 3 млн долларов, а галерея Xares Art сообщила о продаже другой работы Хелен Франкенталер за 2 млн долларов. Не стоит упускать из виду и сектор Art Unlimited, где показывают крупноформатные и монументальные произведения. Впервые его курировала Руба Катриб (Ruba Katrib), директор по кураторским вопросам музея MoMA PS1 в Нью-Йорке. Миллионные продажи были зафиксированы и там: «Синий обелиск» (Blue Obelisk) Ники де Сен-Фалль (Niki de Saint Phalle) был продан за 1 млн евро, а работа Изы Генцкен (Isa Genzken) — за 1,2 млн евро. Обе работы приобрели европейские музеи. Для широкой публики ярмарка Art Basel открывается в четверг, 18 июня, она продлится до воскресенья, 21 июня.

Читайте также:

Показать больше
День открытия Art Basel Paris в Гран-Пале в октябре прошлого года: столица Франции стала самым эксклюзивным местом проведения ведущей мировой арт-ярмарки, но деньги и гламур перетекают в Персидский залив.

Показать больше

Швейцарское кино

Художественные горизонты 2026 года: преимущества неравенства

Этот контент был опубликован на В новом году культура всё отчётливее будет зависеть от капитала — будь то частные миллиарды, переходящие по наследству, или масштабные государственные инвестиции стран Персидского залива в культурное влияние.

Читать далее Художественные горизонты 2026 года: преимущества неравенства

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR