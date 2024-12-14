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Клип Last Christmas снимали в Швейцарии: Эндрю Риджли и сейчас в восторге!

Эндрю Риджли, второй участник дуэта Wham!, говорит, что швейцарский курорт Саас-Фе идеально подошел для съемок клипа Last Christmas.
Эндрю Риджли, второй участник дуэта Wham!, говорит, что швейцарский курорт Саас-Фе идеально подошел для съемок клипа Last Christmas. Keystone-SDA

Звезда дуэта Wham! Эндрю Риджли (Andrew Ridgeley) с восторгом отозвался в документальном фильме, снятом BBC, о своем опыте съемок клипа Last Christmas на швейцарском курорте Саас-Фее. «Немного найдется мест, столь же подходящих для этого, как Швейцария и Альпы», — рассказал он порталу blick.ch.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В этом году классике поп-музыки композиции Last Christmas исполняется полвека. Звезда дуэта Wham! Эндрю Риджли вернулся в Швейцарию спустя 50 лет для съемок документального фильма Last Christmas UnwrappedВнешняя ссылка, спродюсированного BBC. По словам Э. Риджли, песня 1984 года отражает идеальное представление многих людей о Рождестве. «Это белое Рождество в теплом шале с друзьями, со всеми удобствами и со всей возможной роскошью. В Саас-Фе у нас была настоящая атмосфера праздника».

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И временами это было очень буйное время. «Если собрать дюжину двадцатилетних парней на лыжный уик-энд в горах, наполнить их праздничным весельем и напоить разным горячительным, то получится очень классное времяпрепровождение. В фильме Last Christmas Unwrapped вы можете увидеть несколько таких сцен. Они не вошли в клип, но показывают, насколько буйным было время съемок».

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Как говорит далее Эндрю Риджли, сразу понял, что это необыкновенная песня, он понял это, как только услышал её впервые. Второй участник дуэта Джордж Майкл (1963–2016) пришел к нему в полном восторге. «А когда я услышал название, то понял, что мой приятель создал еще одну блестящую композицию. Это его привычка очень раздражала (писать гениальные мелодии)».

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