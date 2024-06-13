Организаторы ярмарки «Арт Базель» оптимистично смотрят в будущее
В Швейцарии с 13 по 16 июня 2024 года пройдет самая важная арт-ярмарка в мире Art BaselВнешняя ссылка. Несмотря на слабую конъюнктуру рынка, отмеченную в прошлом 2023 году, организаторы ярмарки смотрят в будущее с оптимизмом.
Как говорится в последнем отчете Art Market ReportВнешняя ссылка, подготовленном ярмаркой Art Basel и банком UBS, отмеченное 4-процентное замедление темпов роста мирового арт-рынка стало ожидаемой корректурой после резкого подъема, имевшего место сразу после пандемии. С точки зрения директора Art Basel Майке Круз (Maike Cruse) предстоящая выставка послужит «лакмусовой бумажкой», с помощью которой можно будет наглядно оценить нынешнее состояние арт-рынка.
Сама она настроена оптимистично. Как заявила Майке Круз информационному агентству Keystone-SDA, программа представленных на ярмарке галерей просто отличная, в качестве участников уже зарегистрировались многие важные коллекционеры. Ярмарка Art Basel по-прежнему является крупнейшим и важнейшим мероприятием в рамках сети ярмарок, у которой уже есть филиалы в Майами, Гонконге и, последние два года, еще и в Париже.
Показать больше
Ярмарка «Арт Базель»: куда девались россияне?
Для участия в Базельской ярмарке было отобрано 285 галерей из 40 стран — участвуют и крупнейшие холдинги, специализирующиеся на торговле искусством. В 2024 года 22 галереи примут участие в ярмарке в Швейцарии впервые. «Для меня очень важно активно реализовывать программу смены поколений», — говорит Майке Круз. Для нее очень важно также сделать ярмарку «своей» для собственно Базеля. Главным преимуществом Базеля в ее глазах является человеческие масштабы города и его давняя история в качестве центра современного искусства.
Показать больше
Мир искусства под влиянием израильско-палестинской войны
«Такое сочетание можно встретить еще только на Биеннале в Венеции и раз в пять лет на выставке Documenta в Касселе». Ярмарка Art Basel началась во вторник 11 июня в ограниченном формате только для VIP-гостей. В среду 12 июня ярмарка откроется для широкой публики, которая сможет посетить её с четверга 13 июня по воскресенье 16 июня 2024 года. С полудня понедельника 10 июня для публики уже был открыт бесплатный так называемый Art ParcoursВнешняя ссылка, который протянулся от моста Mittlere Brücke до площади Messeplatz.
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.