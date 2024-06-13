Организаторы ярмарки «Арт Базель» оптимистично смотрят в будущее

Несмотря на ослабление конъюнктуры рынка организаторы ярмарки смотрят в будущее с оптимизмом. Keystone / Georgios Kefalas

В Швейцарии с 13 по 16 июня 2024 года пройдет самая важная арт-ярмарка в мире Art BaselВнешняя ссылка. Несмотря на слабую конъюнктуру рынка, отмеченную в прошлом 2023 году, организаторы ярмарки смотрят в будущее с оптимизмом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как говорится в последнем отчете Art Market ReportВнешняя ссылка, подготовленном ярмаркой Art Basel и банком UBS, отмеченное 4-процентное замедление темпов роста мирового арт-рынка стало ожидаемой корректурой после резкого подъема, имевшего место сразу после пандемии. С точки зрения директора Art Basel Майке Круз (Maike Cruse) предстоящая выставка послужит «лакмусовой бумажкой», с помощью которой можно будет наглядно оценить нынешнее состояние арт-рынка.

Сама она настроена оптимистично. Как заявила Майке Круз информационному агентству Keystone-SDA, программа представленных на ярмарке галерей просто отличная, в качестве участников уже зарегистрировались многие важные коллекционеры. Ярмарка Art Basel по-прежнему является крупнейшим и важнейшим мероприятием в рамках сети ярмарок, у которой уже есть филиалы в Майами, Гонконге и, последние два года, еще и в Париже.

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Для участия в Базельской ярмарке было отобрано 285 галерей из 40 стран — участвуют и крупнейшие холдинги, специализирующиеся на торговле искусством. В 2024 года 22 галереи примут участие в ярмарке в Швейцарии впервые. «Для меня очень важно активно реализовывать программу смены поколений», — говорит Майке Круз. Для нее очень важно также сделать ярмарку «своей» для собственно Базеля. Главным преимуществом Базеля в ее глазах является человеческие масштабы города и его давняя история в качестве центра современного искусства.

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«Такое сочетание можно встретить еще только на Биеннале в Венеции и раз в пять лет на выставке Documenta в Касселе». Ярмарка Art Basel началась во вторник 11 июня в ограниченном формате только для VIP-гостей. В среду 12 июня ярмарка откроется для широкой публики, которая сможет посетить её с четверга 13 июня по воскресенье 16 июня 2024 года. С полудня понедельника 10 июня для публики уже был открыт бесплатный так называемый Art ParcoursВнешняя ссылка, который протянулся от моста Mittlere Brücke до площади Messeplatz.

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