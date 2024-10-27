Пьер де Мёрон: «Швейцария не уродлива, но ей есть куда развиваться»

Район Хардбрюкке (Hardbrücke) с башней Prime Tower в Цюрихе. Keystone / Gaetan Bally

В свои 74 года знаменитый швейцарский архитектор Пьер де Мёрон по-прежнему формирует будущее современной архитектуры. В настоящее время вместе со своим компаньоном Жаком Херцогом он проектирует новую штаб-квартиру банка Lombard Odier в Женеве, строительство которой должно завершиться в 2025 году.

3 минут

В телепрограмме La Matinale, выходящей на швейцарском франкоязычном телеканале RTS, он поделился c аудиторией своими соображениями о градостроительстве вообще и об архитектуре во франкоговорящей Швейцарии в частности. «Нет, Швейцария вовсе не уродлива», — подчеркнул Пьер де Мёрон, имея в виду нашумевшую статью о так называемой «уродливой» Швейцарии, опубликованной этим летом в швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Показать больше

Показать больше Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием Этот контент был опубликован на Швейцария ассоциируется с красотой и уютом, однако и тут, если приглядеться, можно найти немало примеров вопиющего архитектурного уродства. Читать далее Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием

Пьер де Мёрон родился в Базеле и вместе со своим другом детства и компаньоном Жаком Херцогом он основал всемирно известное архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Вместе они реализовали такие знаковые проекты, как галерея «Тейт Модерн» в Лондоне, Национальный стадион в Пекине и базельские башни концера «Рош», включая самый высокий небоскреб Швейцарии Roche Tower (Roche Bau 1) высотой 205 метров.

Внешний вид башни Roche Tower (Roche Bau 1), спроектированной архитектурным бюро Herzog & de Meuron. Новая штаб-квартира фармацевтической компании Hoffmann-La Roche в кантоне Базель-городской, Швейцария. Keystone / Gaetan Bally

По плану их первый крупный проект во франкоязычной Швейцарии — штаб-квартира банка Lombard Odier в кантоне Женева — должен быть завершен в 2025 году. «Авангардное», «элегантное» и «экологичное», это здание, как утверждает звездный дуэт зодчих, демонстрирует фирменный акцент бюро Herzog & de Meuron на качестве проекта. Как говорит Пьер де Мёрон, другим проектам в Швейцарии часто как раз и не хватает аналогичного качества и такого же внимания к проработке мельчайших деталей.

Показать больше

Показать больше Архитекторы Herzog & de Meuron: «Зодчество — это не машина» Этот контент был опубликован на Проекты звездного дуэта претендуют на обладание даже целительными свойствами. Читать далее Архитекторы Herzog & de Meuron: «Зодчество — это не машина»

Швейцария «вовсе не уродлива». В этом Пьер де Мёрон убеждён. Но в ней «насовершали слишком много архитектурных ошибок, особенно в городах и городских пригородах. Слишком большой упор порой делается на прибыльность, причем часто в ущерб качеству. Но качественная архитектура вовсе не обязательно должна быть дороже. Речь просто идет о том, чтобы сделать всё возможное теми средствами, которые у нас есть в данный момент».

Железнодорожный вокзал Базеля с пешеходным мостом Bahnhof-Passerelle и высоткой Meret Oppenheim Hochhaus, кантон Базель-городской, Швейцария. Keystone / Georgios Kefalas

Что касается бесконтрольного разрастания городов, проблемы, которая становится все более актуальной для швейцарского градостроительства, то тут Пьер де Мёрон призывает к бдительности. «Мы должны быть осторожны, чтобы это дело не зашло слишком далеко». Неконтролируемое расширение городских агломераций может привести к необратимым последствиям для швейцарских ландшафтов.

Конгресс-центр и концертный зал Тонхалле, город Цюрих. Keystone / Christian Beutler

Несмотря на свой возраст, Пьер де Мёрон всё также остается поклонником по-настоящему прекрасного. «Пока я получаю от своей работы удовольствие, я буду продолжать работать, а решение о выходе на пенсию я буду принимать вместе со своим компаньоном Жаком Херцогом, а также с супругой и семьёй».

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Читайте так же:

Показать больше

Показать больше Швейцарское поле архитектурных экспериментов Этот контент был опубликован на По мнению швейцарского историка искусств и архитектуры Станислауса фон Мооса, Швейцария представляет собой интересную архитектурную лабораторию. Читать далее Швейцарское поле архитектурных экспериментов