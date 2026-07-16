Фестиваль в Вербье соберёт звёзд мировой классической сцены

Фестиваль в Вербье пройдет как обучно с участием множества звезд классической музыки. Keystone-SDA

С 16 июля по 2 августа на курорте Вербье в регионе Валь-де-Бань пройдёт 33-й музыкальный Фестиваль в Вербье (Verbier Festival Внешняя ссылка ). В его программе — около 60 концертов классической музыки, включая три оперы, примерно сотня мастер-классов и множество бесплатных мероприятий.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Verbier Festival to feature host of international stars Читать далее Verbier Festival to feature host of international stars

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Концертом-открытием фестиваля будет дирижировать финский дирижёр Эса-Пекка Салонен (Esa-Pekka Salonen), чьего возвращения на фестиваль ждали девять лет. Днём ранее состоится официальная церемония открытия, полностью составленная из выступлений музыкальных коллективов из кантона Вале: коллектива Valais Brass Ensemble и вокального ансамбля Верхнего Вале (Oberwalliser Vokalensemble).

В последующие дни за дирижёрский пульт встанут и другие известные дирижёры, в том числе Саймон Рэттл (Simon Rattle), Лахав Шани (Lahav Shani), Джанандреа Нозеда (Gianandrea Noseda), Михаил Плетнёв (Mikhail Pletnev) и Дэниел Хардинг (Daniel Harding). В Вербье выступят всемирно известные солисты Марта Аргерих (Martha Argerich), Джошуа Белл (Joshua Bell), Хатия Буниатишвили (Khatia Buniatishvili), Янине Янсен (Janine Jansen), Александр Канторов (Alexandre Kantorow), Леонидас Кавакос (Leonidas Kavakos), Евгений Кисин (Evgeny Kissin), Лим Юн Чхан (Yunchan Lim), Николай Луганский (Nikolai Lugansky), Миша Майский (Mischa Maisky) и Андраш Шифф (András Schiff).

Деревня Вербье расположена на высоте до 3300 метров. Keystone

В вокальной программе примут участие Джеральд Финли (Gerald Finley), Рене Флеминг (Renée Fleming), Магдалена Кожена (Magdalena Kožená), Петер Маттеи (Peter Mattei), Томас Квастхофф (Thomas Quasthoff) и Брин Терфель (Bryn Terfel). В оперную программу 2026 года вошли «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart), которую исполнят 18 июля, «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока (Béla Bartók), запланированный на 24 июля, и «Травиата» Джузеппе Верди (Giuseppe Verdi), которая прозвучит 2 августа. Кроме того, состоятся несколько особых вечеров, подготовленных в рамках Rencontres Inédites.

Площадка для молодых талантов

Затем 24 июля, после исполнения оперы Белы Бартока, Камерный оркестр Фестиваля в Вербье (Verbier Festival Chamber Orchestra) даст бесплатный концерт в честь своего 20-летия. Его программа останется тайной до самого начала выступления. Второе важнейшее направление фестиваля — «Академия», которая вновь соберёт лучших молодых музыкантов своего поколения. В 2026 году организаторы получили рекордное число заявок на участие в «Академии»: более 2 400 из 81 страны.

С 16 июля по 2 августа 2026 года на курорте Вербье в общине Валь-де-Бань пройдёт 33-й музыкальный Фестиваль в Вербье (Verbier Festival). Keystone / Laurent Darbellay

В программах Академии и оркестровой подготовки в этом году поучаствуют 227 молодых артистов из 43 стран. Параллельно с основной программой будет работать творческая лаборатория UNLTD. Она предложит более полсотни мероприятий, позволяющих увидеть фестиваль с иного ракурса. От камерных концертов в кинотеатре Вербье и выступлений под открытым небом до уличных выступлений и музыкальных прогулок: каждый найдет себе что-то по душе.

В детскую программу Verbier Festival Kids, помимо других мероприятий, войдёт симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк»: в этом году этому сочинению исполняется 90 лет. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут 20 бесплатных встреч и дискуссий, открытых для всех желающих. Среди приглашённых участников — японский архитектор Кэнго Кума (Kengo Kuma), автор проекта будущего Культурного центра Вербье. Его выступление состоится 18 июля.

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