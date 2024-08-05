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Швейцарцы довольны предварительными итогами Олимпиады

Швейцарские волейболистки Эсме Бёбнер (Esmée Böbner, внизу) и Зои Верж-Депре (Zoé Vergé-Dépré) отмечают победу над Китаем в воскресенье 4 августа 2024 года.
Швейцарские волейболистки Эсме Бёбнер (Esmée Böbner, внизу) и Зои Верж-Депре (Zoé Vergé-Dépré) отмечают победу над Китаем в воскресенье 4 августа 2024 года. Keystone / Laurent Gillieron

Шесть медалей и пять четвертых мест — швейцарские олимпийцы вполне довольны результатами первой недели Летних Игр 2024 года в Париже. Они также в восторге от общей моральной атмосферы Игр.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Накануне Олимпиады швейцарский Олимпийский комитет Swiss Olympic и глава швейцарской делегации Ральф Штёкли поставили перед собой цель хотя бы повторить итоги Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда швейцарские атлеты привезли домой семь медалей и 23 диплома (вручаются восьмерке лучших финалистов).

И вот половина пути к закрытию Игр уже позади и в целом швейцарцы пока успешно справляются с поставленной задачей: шесть медалей – это уже очень близко к результату в Рио. При этом с самого начала было ясно, что 13 медалей, завоеванных в Токио три года назад, вряд ли можно было считать реалистичной целью, тем более что программу второй недели Игр в основном формируют дисциплины, в которых швейцарцы не очень-то сильны.

В воскресенье утром 4 августа Ральф Штёкли сказал, что в целом доволен достигнутыми результатами. «Валюта успеха — это медали», — указал он, бывший лучший игрок в керлинг в Швейцарии. «Дорога становится для нас все более каменистой. Тем более ценными будут места в первой восьмерке».

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Он также подчеркнул пять четвертых мест, занятых швейцарской командой в первую неделю соревнований. «Если бы жребий нам выпал более удачно, то конечно можно было бы добиться большего. Но таких мест вполне могло бы быть и куда меньше». По его словам, 21 диплом и 6 медалей – это впечатляющее достижение, которое демонстрирует всю широту швейцарского спорта. Особенно он был доволен медалями, завоеванными женщинами-стрелками.

Постоянная тема первой половины Олимпийских игр в Париже — восторженные отзывы спортсменов об атмосфере на спортивных аренах и площадках. Ральф Штёкли говорит, что перед оргкомитетом Игр стояла грандиозная задача, с которой тот справился очень хорошо. «После обычного организационного хаоса перед церемонией открытия всё затем работало гладко, от проживания до транспорта».

По словам Ральфа Штёкли Зимние Игры 2038 года просто непременно должны будут пройти в Швейцарии. «Стоит только посмотреть на спортивные успехи хозяев Игр и на уверенное выступление британских спортсменов, в чем не последнюю роль сыграла Олипиада в Лондоне в 2012 году. Можно видеть, какой толчок Игры дают спорту. Но пока наша основная задача — хорошо выступить во второй половине Олимпийских Игр в Париже».

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