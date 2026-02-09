Швейцарский «Форум двуязычия» отмечает 30-летие

Изначально Форум работал преимущественно на местном уровне, однако со временем расширил свою деятельность далеко за пределы города Биль. Keystone-SDA

Фонд «Форум двуязычия» (Forum für Zweisprachigkeit / Forum du bilinguisme Внешняя ссылка ), расположенный в городе Биль / Бьенн (Biel / Bienne, кантон Берн), отмечает в этом году своё 30-летие. За это время организация превратилась в важный центр поддержки и развития практического двуязычия в Швейцарии.

«Форум хочет оставаться тем, чем он является с 1996 года: лабораторией идей, площадкой для диалога и активным участником языковых обменов в стране. Наша цель заключается в том, чтобы разные языки и дальше оставались в Швейцарии настоящим фундаментом демократии», — говорит директор фонда Виржини Борель (Virginie Borel), которая занимает эту должность уже 19 лет.

Изначально Форум работал преимущественно на местном уровне, однако со временем расширил свою деятельность далеко за пределы города Биль. Сегодня он является национальным центром экспертизы и компетенций в языковых вопросах, выступая по всей Швейцарии в пользу социальной сплочённости и конструктивного сосуществования различных языковых сообществ.

Под руководством Виржини Борель Форум постепенно отошёл от своей первоначальной ориентации на академические и лингвистические исследования и сосредоточился на практической работе. Со временем фонд превратился в своего рода хранителя романо-германского двуязычия в Швейцарии. «Языки меньшинств в Швейцарии всегда находятся в ситуации косвенной угрозы своему существованию», — отмечает Виржини Борель в интервью швейцарскому национальному информационному агентству Keystone-SDA.

«Вопросы преподавания языков относятся к компетенции субъектов федерации, кантонов, и каждый из них может выбирать ту систему, которая кажется ему наиболее подходящей. Мы же можем действовать поверх этих барьеров и обращаться к другим организациям с предложениями о совместных шагах». Так, недавно Форум вместе с другими участниками, включая ассоциацию Bernbilingue и организацию Helvetia Latina, активно участвовал в общественной дискуссии, разгоревшейся после того, как некоторые немецкоязычные кантоны страны поставили под сомнение практику раннего преподавания французского языка, а также после решения городских властей Берна распустить школьные двуязычные классы.

При этом всё более заметную роль в стране начинают играть швейцарско-немецкие диалекты. По словам Виржини Борель, диалекты сегодня заметны как никогда ранее, однако они одновременно усложняют взаимопонимание. Литературный немецкий язык (Hochdeutsch) для многих немецкоязычных жителей страны почти превратился в иностранный, который им приходится специально изучать в школе.

«Форум двуязычия» также выступает за то, чтобы франкоязычные школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений могли получать образование на своём языке, а также за то, чтобы компании уделяли больше внимания языковым компетенциям своих сотрудников.

При этом, подчёркивает директор Форума, крайне важно избегать принуждения, конфликтов и взаимных обвинений. За годы своей работы организация реализовала целый ряд проектов. Одним из примеров является созданный в 1998 году «Барометр двуязычия региона Берн» (Barometer der Zweisprachigkeit Region Bern / Baromètre du bilinguisme région BerneВнешняя ссылка). Этот инструмент предоставляет данные о языковых практиках населения и стал важным ресурсом для органов власти, научного сообщества и средств массовой информации.

Кроме того, Форум присваивает так называемый «сертификат двуязычия» (Label für Zweisprachigkeit / Label du bilinguismeВнешняя ссылка). Получить его могут не только учреждения и организации в кантонах Берн, Фрибур и Вале, трёх двуязычных кантонах страны, но и подразделения федеральных органов власти. Форум также вручает памятные знаки промышленным предприятиям и торговым учреждениям города Биль, которые поддерживают развитие живого двуязычия в повседневной практике.

С 2001 года Форум организует встречи между представителями франко- и немецкоязычных кантонов, развивая формат так называемых «языковых тандемов». Этот проект постепенно распространился сначала на весь кантон Берн, а затем и на всю Швейцарию. С 2017 года его поддерживает специальная цифровая онлайн-платформа.

Фонд получает субсидии из федерального бюджета, а также из бюджетов кантона Берн и города Биль на общую сумму около 450 000 швейцарских франков в год. При этом он остаётся единственной организацией в сфере языкового взаимопонимания, имеющей с федеральными властями официальное соглашение о предоставлении услуг (Leistungsvertrag / contrat de service). Официальные мероприятия по случаю 30-летия «Форума двуязычия» состоятся 27 августа в Берне.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

