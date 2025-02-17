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Флёр Йегги удостоена высшей литературной награды Швейцарии

Флёр Йегги удостоена высшей литературной награды Швейцарии
Флёр Йегги удостоена высшей литературной награды Швейцарии. Keystone-SDA

До недавнего времени имя Флёр Йегги оставалось в тени, и широкой публике она была малоизвестна. Теперь Швейцария удостоила ее Гран-при по литературе (Grand Prix LiteraturВнешняя ссылка).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Короткую прозу Флёр Йегги (Fleur Jaeggy) читают по всему миру. Все свои книги она написала на итальянском языке, однако сегодня они уже переведены на множество языков и регулярно получают восторженные рецензии в The New York Times. В Италии, где писательница живет уже много лет, она была удостоена множества премий. В Швейцарии, напротив, долгое время она оставалась малоизвестной.

На немецкий язык были переведены лишь отдельные произведения Йегги, некоторые из них годами не переиздавались, из-за чего автор почти исчезла с литературной сцены Швейцарии. Ситуация изменилась в 2024 году, когда германское издательство Suhrkamp, один из лидеров на рынке интеллектуальной прозы, начало выпускать серию ее произведений на немецком языке. Осенью 2024 года писательница получила престижную премию имени Готфрида Келлера, а теперь в ее активе и Гран-при Швейцарии по литературе.

Премия, присуждаемая Федеральным ведомством культуры (BAK, подразделение МВД Швейцарии), составляет 40 000 швейцарских франков и является высшей литературной наградой страны, которую только может получить автор из Швейцарии за вклад в национальную литературу. В своем решении жюри отметило, что Флёр Йегги «удается выражать эмоции и психологические страдания в контролируемой и непоколебимой манере. Ее тексты не оставляют места для утешения, но они проникают глубоко в душу и никогда не бывают сентиментальными».

Примером этого является новелла 1998 года Die seligen Jahre der Züchtigung («Блаженные годы наказания») — мрачные воспоминания о школе-интернате для девочек в швейцарском регионе Аппенцелль. В этой «золотой клетке» царят моральное запустение, подавленный горячечный эротизм и одержимость порядком. Ее лаконичные фразы вызывают у читателя подспудные беспокойство и тревогу: «Я понимала детей, которые бросались с верхнего этажа здания интерната только для того, чтобы хоть раз сделать что-то беспорядочное».

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Литературный стиль писательницы во многом сформирован личным опытом. Она родилась в Цюрихе в 1940 году в семье швейцарца и итальянки и провела школьные годы в нескольких швейцарских интернатах. В юности работала моделью в Риме, где познакомилась с австрийской писательницей Ингеборг Бахман, которая и вдохновила ее заняться литературой. Начиная с 1968 года и по сей день Флёр Йегги создала уникальное и лаконичное по объему, но исключительно выразительное литературное наследие.

Флёр Йегги пишет об одиночестве, отчаянной потребности в любви и сложных семейных отношениях. В ее рассказе Ohne Schicksal («Без судьбы») мать ненавидит собственного ребенка. В новелле Ich bin der Bruder von XX («Я брат XX») восьмилетняя героиня говорит бабушке: «Когда я вырасту, я хочу умереть». Ее проза пронизана скрытым, но ощутимым ужасом, создающим напряжение, сравнимое с атмосферой психологического триллера. Ее стиль сдержан и точен, словно хирургический скальпель.

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Флёр Йегги уже почти 60 лет живет в Милане, однако Швейцария неизменно присутствует в ее произведениях — как образ замкнутой страны строгих границ и правил. Тем более удивительно, что на родине она так долго оставалась без внимания. Гран-при Швейцарии по литературе — это не только заслуженная награда для выдающейся писательницы, но и приглашение открыть для себя ее уникальное творчество. Иосиф Бродский высоко отзывался о прозе Флёр Йегги: «Чтение ее рассказов занимает едва ли больше четырех часов, но воспоминания о них остаются на всю жизнь».

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