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Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным

С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).
С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein). Keystone-SDA

С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein). В этом доме на берегу Озера Четырёх кантонов Сергей Рахманинов жил с 1932 по 1939 год.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Как сообщил кантон Люцерн в понедельник 12 мая, в этом историческом месте можно будет прикоснуться к музыкальному и архитектурному наследию 20 века. Открытие парка, по словам властей, — это исполнение обещания, данного при покупке кантоном виллы «Сенар» в 2022 году. Об этом говорится в официальном коммюнике со ссылкой на члена правительства кантона Армина Хартманна (SVP).

Построенная Рахманиновым в 1930-х годах вилла Сенар расположена прямо на берегу озера в Хертенштайне, рядом с курортным городом Веггис. С 2018 года она и прилегающие постройки в парке площадью 20 000 квадратных метров находятся под охраной в качестве памятников истории и архитектуры. Композитор лично участвовал в проектировании усадьбы, по его поручению были выровнены участки, взорваны прибрежные скалы и создан променад длиной 180 метров.

сенар
Композитор лично участвовал в проектировании усадьбы. Stiftung Serge Rachmaninoff

Парк будет открыт для посетителей с четверга по воскресенье, с 12:00 до 17:00 местного времени. Начиная с июня, в хорошую погоду по воскресеньям с 13:00 до 17:00 будет работать небольшое кафе с прохладительными напитками. Сама вилла не будет предназначена для индивидуального посещения, однако предусмотрены экскурсии по предварительной записи.

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Посетителям рекомендуется добираться на корабле до Веггиса, а затем — автобусом Lidobus или пешком от Хертенштайна (около 20 минут). Парковочных мест рядом нет. Как указано в пресс-релизе, вилла Сенар теперь также входит в число артефактов постоянной экспозиции краеведческого Музея Люцерна (Museum LuzernВнешняя ссылка). В парке планируются экскурсии, концерты и другие культурные мероприятия.

Так, 6 июля 2025 года в парке состоится пешеходная экскурсия под названием «Музыка встречает архитектуру». Сергей Рахманинов (1873–1943) — великий композитор, пианист и дирижёр. В 1917 году он покинул Россию и до конца жизни жил в эмиграции.

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