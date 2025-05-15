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Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами

Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации.
Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации. Keystone-SDA

Медиахолдинг SRG SSR и Союз частных издателей Швейцарии (Verband Schweizer Medien VSM) впервые договорились о совместных шагах «по стабилизации медиарынка страны».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Представленное в Люцерне соглашение предусматривает, что холдинг SRG добровольно ограничит своё присутствие в интернете. Взамен VSM поддержит позицию SRG в борьбе против инициативы о сокращении радиотелевизионного сбора Serafe (народная законодательная инициатива «200 франков достаточно»).

Как сообщили обе стороны в четверг 15 мая 2025 года, частные издатели обязуются выступить против инициативы, которая предлагает снизить ежегодный медиа-сбор, взимаемый с домохозяйств, до 200 франков. Ассоциация VSM официально поддержит и действующий формат финансирования ТРК SRG, организованный путем уплаты ежегодной пошлины.

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Медиа-пошлина Serafe (названа по имени расчетно-кассовой компании, организующей сбор пошлины), составляет сейчас 335 швейцарских франков в год для частных домохозяйств. Для коллективных структур, таких как дома престарелых, вузы и университеты, она составляет 670 франков. Правительство, Федеральный совет, приняло решение постепенно снижать этот сбор и к 2029 году частные домохозяйства будут платить только 300 франков в год.

При этом крупнейший частный медиахолдинг страны — концерн TX Group — остаётся в стороне от соглашения, несмотря на своё формальное членство в ассоциации VSM. Напомним, СМИ Швейцарии делятся на общественные электронные и частные печатные. Государственных СМИ в Швейцарии нет. Портал SWI является автономным подразделением SRG SSR.

Сделка потребует одобрения со стороны антикартельного ведомства, Федеральной Комиссии по конкуренции (Weko). В рамках этой договорённости признаётся, что порталы и каналы SRG имеют с точки зрения общественной ценности «экзистенциальное значение», с другой стороны, общественный медиахолдинг идёт на уступки частным СМИ, в частности, предоставляя им доступ к телевизионным видеоматериалам и заключая с ними соглашения о партнёрстве в сфере прав на трансляцию событий в мире спорта.

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