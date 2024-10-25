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Международная Женева

«Женевский офис НАТО не нарушит нейтралитета Швейцарии»

Глава офиса НАТО в Женеве утверждает, что присутствие Альянса в Женеве не нарушает нейтралитета Швейцарии.
Глава офиса НАТО в Женеве утверждает, что присутствие Альянса в Женеве не нарушает нейтралитета Швейцарии. Keystone-SDA

Глава нового офиса НАТО в Женеве Хоакин Молина (Joaquin Molina) утверждает, что присутствие НАТО в Женеве не нарушает нейтралитета принимающей стороны, то есть Швейцарии. «У НАТО уже есть контактные офисы в таких городах, как Нью-Йорк и Вена. То, что нас до сих пор не было (в Женеве), можно считать чем-то вроде аномалии».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Женева — мировой центр многосторонней дипломатии, и в этом смысле в мире нет другого такого города с такой объединяющей силой», — указал Хоакин Молина в интервью швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA. Это его первое большое интервью с момента его вступления в должность в Женеве. «Все, с кем я общался за последний месяц, разделяют эту точку зрения. Оборонный альянс всегда работал с международными организациями в Женеве, причем задолго до открытия конкретно этого офиса. А в рамках той мировой обстановки, с которой мы сталкиваемся в настоящее время, понятие международная безопасность приобретает куда более широкое наполнение», — считает Молина.

«Альянс НАТО привержен международному порядку, основанному на верховенстве права. Но НАТО также хочет показать, что он не просто оборонительный военный альянс. Сегодня Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) позиционирует себя в качестве структуры, весьма широко трактующей понятие безопасности. Теперь она учитывает всё: от киберугроз до неконтролируемой миграции, от изменения климата до борьбы с терроризмом. Альянс заинтересован вести диалог и по таким вопросам, как гуманитарная помощь и разоружение».

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В самом деле, вопросы соблюдения / нарушений положений международного гуманитарного права (МГП) заняли на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне почетное место. По словам Хоакина Молины, тот факт, что Женевские конвенции и НАТО были созданы в один и тот же год, на самом деле вовсе не является совпадением. «Мир тогда именно так и отреагировал на ситуацию, которая существовала после Второй мировой войны. Проблематика МГП является частью стратегии НАТО. Решение о вмешательстве на Балканах в конце 1990-х годов было принято Альянсом именно в ответ на нарушения МГП и прав человека».

А зачем все-таки НАТО офис в Женеве?

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«Все ли проблемы были решены? Очевидно, что нет. Но в этом нет вины НАТО. Мы были частью решения, а не частью проблемы. Что касается помощи Украине, то мы сделали то, что должны были сделать. Пусть даже если некоторые и считают, что мы должны были сделать больше. Мы продолжаем решительно поддерживать Украину», — добавляет он, отказываясь при этом комментировать вопрос о том, вступит ли Украина когда-нибудь в НАТО. Что касается его каждодневной работы, то глава офиса НАТО в Женеве хотел бы значительно расширить список своих партнёров.

И кстати вопрос:

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«Задача офиса излагать в общественном пространстве то, что НАТО хотело бы сказать, необязательно стремясь противостоять тому, чего хотят добиться в рамках системы многосторонней дипломатии такие игроки, как Россия или Китай. У нас ведется широкий официальный диалог с Китаем, но с Россией мы сейчас, конечно, не общаемся», — говорит Хоакин Молина. Решение об открытии офиса НАТО в Женеве было утверждено единогласно в 2023 году всеми главами государств и правительств стран-участниц Альянса. «Власти Швейцарии тогда оказали нам значительную помощь в качестве принимающей стороны».

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«Моя роль заключается в работе с международной Женевой, с международными организациями и НПО. Офис в Женеве не имеет никакого отношения к двусторонним досье. Это то, что решается между Брюсселем и Берном напрямую. Присутствие здесь офиса связи НАТО никак не влияет ни на швейцарский нейтралитет, ни на дискуссии между Швейцарией и НАТО (относительно форматов возможного сотрудничества. — Прим. ред. рус.)». Именно поэтому Молина отказался комментировать и недавний доклад, подготовленный по поручению президента Швейцарии Виолы Амхерд. В докладе его авторы рекомендовали налаживать более тесные связи между Швейцарией и НАТО. На следующей неделе испанец примет участие в Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК), которая запланирована в Женеве. 

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