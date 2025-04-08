В Швейцарии опустело водохранилище Гримзель

В регионе Бернского Нагорья завершается масштабная реконструкция плотины водохранилища Гримзель. Keystone / Gaetan Bally

В регионе Бернского Нагорья завершается масштабная реконструкция плотины водохранилища Гримзель. Впервые за 19 лет искусственное озеро полностью опорожнено. Скоро в истории одного из важнейших гидроэнергетических объектов Швейцарии начнётся новая глава.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

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Гримзельское водохранилище (Grimsel-StauseeВнешняя ссылка), расположенное на высоте почти 2000 метров в общине Гуттаннен (Guttannen), было создано в 1932 году и с тех пор используется для выработки электроэнергии. Обычно оно вмещает до 100 миллионов кубометров воды. Однако сейчас река Ааре течёт к плотине лишь узкой струйкой, а на дне бывшего искусственного озера работают строительные машины.

Причина масштабных работ — необходимость замены старой плотины на новую. В её бетонной стене недавно были обнаружены трещины, и теперь рядом с ней строится новая плотинная стена — более массивная и надёжная. Параллельно проводится модернизация всей гидротехнической инфраструктуры: ремонтируются дренажные системы, напорные тоннели и подземные каверны, по которым вода подаётся на турбины.

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Как поясняет в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Маркус Кост (Markus Kost), руководитель проекта, представляющий энергетическую компанию Kraftwerke Oberhasli (KWO), подобные работы возможны только при полностью осушенном водохранилище. Капитальному обновлению подвергаются и энергогенерирующие объекты. На гидроэлектростанции «Гримзель II» были демонтированы водонапорные трубы и проведена замена дроссельных клапанов, регулирующих поток воды.

Окно возможностей

«Мы используем это окно возможностей — пустое озеро — для всех неотложных технических работ», — говорит монтажник Кристиан Кёрли (Christian Cörli), работающий на стройплощадке. В строительстве участвуют более ста человек. «Координация графика задействования подрядчиков и производства всех этапов работ — это непростая задача», — подчёркивает Хансйорг фон Берген (Hansjörg von Bergen), прораб и руководитель стройки. Помимо бетонных работ, ведутся бурение дренажей и установка систем мониторинга.

Новая плотина практически завершена. Её высота составляет 113 метров, а стоимость строительства — 125 миллионов швейцарских франков. Ввод в эксплуатацию запланирован на весну, а в середине апреля 2025 года уже начнётся наполнение Гримзельского водохранилища водой, и скоро выработка электроэнергии возобновится в полном объёме. Старая плотина вскоре окажется под водой — оставшись инженерным памятником завершившейся эпохи.

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