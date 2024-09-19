В Швейцарии оценили масштабы разрушений энергосистемы Украины

Агрессия России против Украины сократила производство электроэнергии в стране более чем на 70 процентов: исследование ВТШ Цюриха. Keystone-SDA

Война в Украине сократила производство электроэнергии в стране более чем на 70 процентов. Это выяснили ученые из швейцарской Высшей технической школы в Цюрихе (ETHZ), обобщающий материал был опубликован ими в среду 18 сентября 2024 года в научном журнале Joule.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Electricity production in Ukraine reduced by 70%, according to a Swiss study Читать далее Electricity production in Ukraine reduced by 70%, according to a Swiss study

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«Мы обнаружили, что атакам за время с февраля 2022 года подверглись практически все крупные централизованные электростанции Украины», — указывает в своём отчете исследовательская группа под руководством украинки Ирины Дорониной. Она работает в Цюрихской «Вышке» с момента нападения России на Украину в феврале 2022 года.

Среди объектов украинской энергетической инфраструктуры, подвергшихся российским ударам — крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которая была остановлена в сентябре 2022 года из-за войны, а также Каховское водохранилище (укр. Каховське водосховище), которое было по площади в полтора раза больше площади кантона Цюрих и которое полностью пересохло после того, как была взорвана плотина Каховской ГЭС.

Крупнейший производитель энергии

До начала войны Украина была одним из крупнейших производителей энергии в Европе. Как показали ученые из Цюриха в феврале 2022 года более 1 500 электростанций в Украине имели общую мощность 59 гигаватт, при этом самой стране требовалось 22 гигаватта. Ученые сопоставили данные, полученные из сообщений СМИ, и официальные данные.

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«Наше исследование представляет собой первое комплексное и геопространственное картографирование украинской системы электроснабжения по состоянию на февраль 2022 года и масштабов последующих разрушений во время и в результате войны», — заявили ученые.

Потенциал энергии солнца и ветра

По мнению ученых, в ходе восстановления своей энергосистемы Украина должна будет опираться на энергию ветра и солнца. Потенциал ветровой и солнечной энергии в Украине они оценивают в настоящее время в 219 гигаватт, а это во много раз больше, чем было в Украине до начала агрессии России.

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Ученые из ВТШ также утверждают, что система электроснабжения, основанная на энергии ветра и солнца, может быть создана довольно быстро, кроме того, она носит децентрализованный характер, что делает ее более устойчивой в плане противодействия дальнейшим атакам агрессора.