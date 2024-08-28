В Швейцарии применяют дроны против рисовальщиков граффити
С начала июля 2024 года концерн SBB усилил противодействие незаконным граффити и с этой целью он теперь использует беспилотники, на что было получено спецразрешение от Федерального Ведомства гражданской авиации (Bundesamt für Zivilluftfahrt).
Дроны Beehive 1 от компании Sunflower Labs летают на высоте до тридцати метров и используются только в зонах с ограниченным доступом. Их целью являются лица, нарушающие специальные условия, действующие на режимных объектах системы железнодорожных предприятий инфраструктуры с целью нанесения незаконных граффити.
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Дроны барражируют в автономном режиме, но при этом находятся под общим контролем сотрудников центра управления полетами. Компания SBB не раскрывает информации о том, сколько рейсов таких дронов уже было совершено с начала июля и где они проходили. По словам SBB, ущерб от вандализма обходится компании в сумму в несколько миллионов франков в год.
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