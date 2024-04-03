В Швейцарии хотят ограничить миграцию

«Хотя Швейцария лопается по швам, чрезмерная иммиграция продолжается, причем бесконтрольно». Таково мнение лидера парламентской фракции Швейцарской народной партии Томаса Эши (на фото). KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Правая Швейцарская народная партия (SVP), самая сильная партия страны, предлагает ограничить иммиграцию, для чего она запустила народную законодательную инициативу «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек». Кроме того, партия в который раз предлагает расторгнуть заключенное с ЕС Соглашение о свободном перемещении людей, капиталов и услуг.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss right-wing party hands in initiative to limit immigration Оригинал Читать далее Swiss right-wing party hands in initiative to limit immigration

Português pt Partido suíço de direita lança iniciativa para limitar imigração Читать далее Partido suíço de direita lança iniciativa para limitar imigração

В среду 3 апреля 2024 года партия передала поставленные под инициативой «Keine 10-Millionen-Schweiz» 114 600 подписей граждан страны в Федеральную канцелярию в Берне. Необходимые подписи были собраны примерно за девять месяцев, в целом на сбор подписей выделяется в два раза больше времени. Напомним, в Швейцарии каждый гражданин может с помощью инициативы предложить поправки в конституцию и вынести их на всенародный референдум.

Граждане не имеют права предлагать федеральные законы, но они имеют право выносить уже одобренные парламентом законы на суд народа и проводить по ним референдумы. Согласно тексту новой инициативы «народников», в Федеральную конституцию страны должна быть добавлена новая статья об «устойчивом развитии ситуации в области народонаселения». Согласно этой статье, численность постоянно проживающего в стране населения не должна в период до 2050 года превышать десяти миллионов человек.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии готовят референдум по ограничению иммиграции Этот контент был опубликован на Подписи под законодательной инициативой с предложением ограничить иммиграцию в Швейцарию собраны в надлежащем количестве. Читать далее В Швейцарии готовят референдум по ограничению иммиграции

После этого срока Федеральный совет (кабмин) должен будет установить лимит численности населения исходя из показателей рождаемости. Если до 2050 года в стране в какой-то момент численность населения достигнет планки в 9,5 млн человек, то тогда, согласно инициативе, Федеральный совет и парламент должны будут принять соответствующие меры. Например, временно принятые беженцы уже не смогут получать постоянные виды на жительство и / или претендовать на гражданство.

Правая Швейцарская народная партия (SVP), самая сильная партия страны, предлагает ограничить иммиграцию, для чего она запустила народную законодательную инициативу «Против Швейцарии с населением 10 млн человек» SRF SWI

Ограничено должны быть возможности воссоединение семей. В случае одобрения этой инициативы народом на референдуме Швейцарии пришлось бы перезаключить некоторые свои международные соглашения, действие которых ведет к увеличению численности населения. Если всего этого окажется недостаточно, то в конечном итоге Швейцарии придется в качестве экстренной меры расторгнуть Соглашение о свободном перемещении людей с ЕС.

С точки зрения SVP данная инициативы — это «ответ на проблемы страны, связанные с иммиграцией». От неё в Швейцарии страдает все больше людей, сталкивающихся, например, с нехваткой жилья, увеличением арендной платы, пробками на дорогах, с переполненными в часы пик поездами и автобусами, с преступностью, со стагнацией процесса увеличения зарплат, с нехваткой электричества, с удорожанием страховых полисов ОМС, кризисом систем социального и пенсионного обеспечения, а также с падением образовательных стандартов в школах.

Показать больше

Показать больше Большинство швейцарцев согласно ограничить иммиграцию Этот контент был опубликован на Результаты опроса: почти две трети (62%) жителей Швейцарии выступают за ограничение масштабов иммиграции. Читать далее Большинство швейцарцев согласно ограничить иммиграцию

По мнению SVP, ограничение миграции важно и с точки зрения защиты окружающей среды, ограничить приток людей в Швейцарию необходимо для защиты уникальных ландшафтов страны и сохранения высокого качества жизни. В 2023 году население Швейцарии, указывает партия, достигло порядка 9 млн человек. По данным Федерального статистического ведомства страны (BfS), по состоянию на конец июня 2023 года в стране проживало 9 006 664 человека. Помимо постоянно проживающих в эту цифру также входит непостоянное иностранное население, включая просителей убежища.

В среду 3 апреля 2024 года партия передала поставленные под инициативой Keine 10-Millionen-Schweiz 114 600 подписей граждан страны в Федеральную канцелярию в Берне. Keystone

«Сегодня к нам приезжает слишком много и слишком много „не тех“ иностранцев», — таково мнение нового президента партии Марселя Деттлинга. «Хотя Швейцария лопается по швам, чрезмерная иммиграция продолжается, причем бесконтрольно». Таково мнение лидера парламентской фракции партии Томаса Эши. Швейцарская Народная партия, победитель последних парламентских выборов в стране, прошедших в октябре 2023 года, рассматривает инициативу «Против Швейцарии с населением 10 млн человек» в качестве конкретного вклада в процесс реализации одобренной народом и кантонами еще в 2014 году «инициативы против массовой иммиграции» (Masseneinwanderungsinitiative).

Показать больше

Показать больше Две трети швейцарцев обеспокоены проблемой иммиграции Этот контент был опубликован на Две трети швейцарских избирателей обеспокоены накануне парламентских выборов проблемой иммиграции. Читать далее Две трети швейцарцев обеспокоены проблемой иммиграции

По мнению партии социалисты (SP), «Зелёные» (GPS), Либералы (FDP), партия Центра (Die Mitte) и «Зеленые либералы» (GPL) по факту отказались выполнять соответствующую статью Конституции (121а), введенную в Основной закон по итогам указанного референдума 2014 года. Она предусматривает, в частности, действие на рынке труда принципа «внутреннего предпочтения» (работу получают сначала швейцарские граждане и постоянно живущие иностранцы, и только потом приехавшие из-рубежа специально на поиск работы).

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

На референдуме в 2020 году, напомним, народ отверг запущенную SVP так называемую «Инициативу по ограничению иммиграции» (Begrenzungsinitiative). Она требовала, чтобы Федеральный совет в течение двенадцати месяцев приостановил после консультаций с Брюсселем действие Соглашения с ЕС о свободном перемещении людей. В крайнем случае Федеральный совет (кабмин) должен был бы расторгнуть это соглашение в одностороннем порядке. Против данной инициативы тогда высказалось убедительное большинство избирательниц и избирателей (61,7%), за неё выступили только консервативные кантоны Аппенцелль-Внутренний, Гларус, Швиц и Тичино.

Показать больше

Показать больше Население Швейцарии преодолело рубеж в 9 млн человек Этот контент был опубликован на Пора менять все справочные материалы по Швейцарии: численность населения страны преодолело рубеж в 9 млн человек. Читать далее Население Швейцарии преодолело рубеж в 9 млн человек

Показать больше

Показать больше Трудовая иммиграция из ЕС пошла на пользу Швейцарии Этот контент был опубликован на Два десятилетия трудовой иммиграции из ЕС пошли на пользу швейцарской экономике: таков вывод, сделанный по итогам репрезентативного исследования. Читать далее Трудовая иммиграция из ЕС пошла на пользу Швейцарии