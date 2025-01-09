Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет в отставку

Глава партии «Центр» (Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес». Keystone-SDA

Глава партии «Центр» (Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес». Телеканал SRF оценивает его в качестве «умного стратега со склонностью к полемике. Объявив о своей отставке, Герхард Пфистер в очередной раз продемонстрировал свой талант правильно оценивать развитие событий и точно анализировать грядущие тренды».

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Уйдя точно в середине текущего легислатурного периода он дает своему преемнику или своей преемнице достаточно времени для того, чтобы подготовить партию «Центр», бывшую партию демохристиан (CVP), к парламентским выборам 2027 года. А если нынешняя представительница партии в кабмине Виола Амхерд в ближайшее время уйдет в отставку, а слухи об этом курсируют все настойчивее, то преемник Г. Пфистера окажется в идеальной стартовой позиции для того, чтобы перехватить знамя из рук нынешней министра обороны.

При этом на нового, или новую президента партии ляжет непростая обязанность разработать актуализированную партийную стратегию на период до 2033 года. Когда в 2016 году Герхард Пфистер занял должность президента тогдашней партии демохристиан (CVP), все считали его жестким консерватором, призванным вернуть традиционных избирателей, массово перебегавших тогда к правой Швейцарской народной партии (SVP).

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Показать больше Парламентские выборы в Швейцарии: «Центр» станет арбитром? Этот контент был опубликован на Выборы нового состава парламента Швейцарии начались 22 октября, а завершились только 19 ноября 2023 года. Читать далее Парламентские выборы в Швейцарии: «Центр» станет арбитром?

На деле все оказалось наоборот: Герхард Пфистер организовал слияние CVP со слабевшей партией BDP (отколовшейся от SVP), он дал новой партии новое название («Центр») и новый имидж, ориентированный на более современный, городской электорат. Этому соответствовала и коррекция политического курса в целом правоцентристской партии в сторону социальных, «левых» вопросов, таких как проблема удорожания страховых полисов ОМС. В итоге «Центр» смог стать прямым конкурентом партии «Либералов» (FDP).

Герхард Пфистер настаивает, что его партия является прежде всего ценностно-ориентированной организацией, хотя по факту она уже отошла от профиля партии политического католицизма, ориентируясь теперь в куда большей степени не на свою доктрину, а на опросы избирателей и политическую аналитику. Но даже и Герхарду Пфистеру удаётся не всё и не всегда. Его партия не слишком преуспела в рамках прямой демократии. Партийная инициатива с предложением затормозить увеличение расходов на медстрахование поддержки народа не нашла, а в Швейцарии любая партия обязана выигрывать не только парламентские выборы раз в четыре года, но и референдумы, которые проходят раз в четыре месяца.

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Фокус на политике в области здравоохранения пока не дал желаемых результатов, при том что увеличивающиеся расходы на здравоохранение остаются в стране одной из самых больных проблем. Резкие комментарии Герхарда Пфистера на платформе X (Twitter) регулярно становились в Швейцарии источником раздраженных общественных дебатов. И все равно он не скупился на язвительную критику, доходя даже до прямой словесной полемики, при том, что официально сама партия «Центр» осуждает токсичную манеру дебатов, возникшую в социальных сетях. Ясно одно: преемнику Герхарда Пфистера будет очень сложно, такой «матёрый человечище» оставит после себя «обувь уж очень значительного размера». И в этом едины все наблюдатели и эксперты. Новый президент партии будет избран на съезде летом в городе Биль (кантон Берн).