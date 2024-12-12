Запрет ХАМАС: нейтральная Швейцария определила свою позицию

Боевики ХАМАС торжественно отмечают массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Станет ли запрет ХАМАС ударом по статусу Швейцарии в качестве нейтрального посредника и «честного маклера»? Парламент страны обсуждал этот вопрос в течение многих лет. И вот теперь решение принято. Аргументы в пользу запрета нашли в парламенте заметное большинство.

9 минут

Показать больше

Показать больше Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

До сих пор Швейцария в том, что касается формально-правового запрета террористических организаций, проявляла откровенную сдержанность. «Швейцария держит свои двери открытыми для всех. Мы говорим со всеми»: такой была в последние годы бессменная мантра швейцарской дипломатии. Такого же курса она придерживалась и в отношении ХАМАС. С этой структурой на протяжении десятилетий Швейцария поддерживала временами затухающий, временами довольно интенсивный диалог. «Швейцария использует свои контакты с ХАМАС в Газе, с тем чтобы призывать (хамасовское руководство) соблюдать международное гуманитарное право (МГП)».

Так Федеральный совет объяснял в 2017 году свои мотивы, а ведь именно тогда, напомним, в швейцарском парламенте впервые прозвучал призывВнешняя ссылка запретить ХАМАС в качестве сборища террористов. Правительство же настаивало на важности своих «добрых услуг» (так в Швейцарии на дипломатическом арго называют оказание посреднических услуг), каковые, де, на Ближнем Востоке без контактов с ХАМАС невозможны, а сверхзадачей ставилось ни много ни мало «предотвращение насильственного экстремизма». В итоге 7 октября 2023 года ХАМАС устроил самую страшную резню евреев со времен Холокоста: боевики ХАМАС убили 1 200 человек и похитили еще 250, заявив при этом, что подобные атаки будут повторяться до тех пор, пока Израиль не будет окончательно уничтожен.

Показать больше

Показать больше Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд Этот контент был опубликован на Голоса в пользу ликвидации Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ становятся все громче. Портал SWI swissinfo.ch подробно разбирался в ситуации. Читать далее Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд

После этого и Швейцария наконец поняла, что диалог с такой структурой пора сворачивать. Под давлением парламента правительство ввело запрет на деятельность ХАМАС, и вот теперь парламент Швейцарии окончательно утвердил это решение в качестве закона. Там самым Швейцария завершила отход от своей прежней внешнеполитической доктрины. Снчала она сама запретила «Аль-Каиду» и «Исламское государство», но затем Берн шел исключительно в фарватере ООН, перенимая в плане запрета террористических организаций решения ооновских структур. Такого курса требует и законодательство Швейцарии. Однако ХАМАС формально в список террористических организаций ООН не входит. Поэтому Швейцарии, с тем чтобы иметь возможность обойти свою собственную политику запретов, пришлось сначала создавать и принимать специальный закон.

Механизм автоматических запретов?

«Мы не хотим создавать в стране механизм автоматических запретов», — говорит один из швейцарских политиков, занимающихся вопросами безопасности. Такой Lex Hamas должен остаться исключением – в теории. Тем не менее швейцарские дипломаты обеспокоены. До сих пор они удобно позиционировали свое маленькое государство в качестве нейтрального посредника. Теперь же некоторые из них опасаются, что в будущем могущественные страны-партнеры, например, США или Турция, могут начать оказывать на Берн давление, с тем чтобы Швейцария, уважаемое во всем мире малое государство, тоже запрещало организации, неугодные Вашингтону или Анкаре, или, по меньшей мере, чтобы оно было согласно отслеживать и при необходимости блокировать их финансовые связи.

«В Швейцарии нет культуры внешнеполитических запретов», — утверждал на дебатах в парламенте министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс. Keystone / Anthony Anex

Напомним, что ЕС внес ХАМАС в свой список террористов еще в 2003 году, после терактов 11 сентября, а в начале 2024 года, то есть уже после бойни 7 октября 2023 года, Евросоюз расширил этот запрет, введя в отношении этой структуры пакет всеобщих санкций. США (1997 год) и Великобритания (2001 год) также ввели прямой запрет на деятельность ХАМАС. Первым же это сделал Израиль, запретив организацию сразу же после ее основания.

В Швейцарии действуют многочисленные парламентские «группы дружбы». Одна из них — произраильская парламентская группа «Швейцария-Израиль». Для ее членов запрет ХАМАС Швейцарией был введён с огромным опозданием. «Мы должны были запретить «Хезболлу» и ХАМАС уже давно. Вы же видите, с кем и как они сотрудничают», — говорит президент группы Альфред Хеер (Alfred Heer), депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP). При этом указывает на только что свергнутого сирийского диктатора Асада, для которого «Хезболла» играла роль наземной армии (Россия поддерживала асадовский режим авиацией и некоторое время, до ее разгрома, наёмниками из ЧВК «Вагнер», прим. ред. рус.), и на Иран, который поддерживал Асада военными советниками и который в целом системно и намеренно провоцирует нестабильность во всем ближневосточном регионе. Депутат с горечью отмечает, что потребовалось массовое убийство мирных людей 7 октября, чтобы Швейцария наконец пошла на запрет ХАМАС. С этой точки зрения А. Хеер не делает разницы между шиитской «Хезболлой» и суннитским ХАМАС. Именно поэтому он всегда выступал за запрет так же и «Хезболлы».

Где провести черту?

«ХАМАС был создан, чтобы торпедировать мир на Ближнем Востоке, а «Хезболла» бьет по Израилю ракетами. Она дестабилизировала Ливан и именно ее милостью сирийский мясник Асад мог до последнего времени удерживаться у власти», — говорит А. Хеер. Но запрет «Хезболлы» в дополнение к запрету ХАМАС? Федеральный совет упорно сопротивлялся этому шагу, даже несмотря на то, что парламентские комитеты по политике безопасности обеих палат парламента призывали кабмин именно к этому. «В Швейцарии нет культуры внешнеполитических запретов. Если она начнет запрещать подобные организации с помощью специальных законов, то неизбежно возникнет вопрос, где и как следует провести (финальную) черту», — утверждал на дебатах в парламенте министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс.

Демонстрация боевиков «Хезболлы» в Бейруте, март 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Такую же аргументацию выдвинал и Карло Соммаруга, депутат Совета кантонов (малой палаты парламента) от социал-демократической партии. Будучи давним и активным сторонником «палестинского дела», он был единственным депутатом, проголосовавшим против запрета ХАМАС. По его словам, Швейцария ранее сознательно воздерживалась от введения санкций и в отношении Талибана в Афганистане, и против ИРА в Ирландии, а также ЭТА в Испании, RSF в Судане или FARC в Колумбии. «Таким образом, налицо противоречие».

Министр юстиции Беат Янс также выступал против запрета «Хезболлы». По его словам, мы не должны недооценивать тот факт, что такие запреты нанесут удар по репутации Швейцарии, поставив крест на возможных будущих посреднических услугах. Альфред Хеер с этим не согласен: «Если Израилю нужны будут от Швейцарии «добрые посреднические услуги», то мы вполне сможем их оказать». Косвенно с этим соглашается и сам Беат Янс, указавший, что не исключено, что Швейцария будет и дальше разговаривать с ХАМАС, даже несмотря на этот запрет.

Марианна Келлер-Биндер: «Европа смыкает ряды, и Швейцария должна быть уверена, что в этой ситуации она не станет убежищем для подобных организаций». Keystone / Peter Schneider

Депутат малой палаты парламента Марианна Биндер-Келлер (Marianne Binder-Keller) от партии «Центр» (Mitte) считает, что не демонстрировать никакой четкой позиции из опасения навредить своей политике посредничества давно стало ошибочным рефлексом швейцарской дипломатии. Марианна Биндер-Келлер как раз b предлагала запретить заодно и «Хезболлу»Внешняя ссылка, но как бы решительно ни поддерживал это предложение Совет кантонов, Национальный совет, большая палата, пока отложил принятие решения по этому вопросу на потом. Десятью годами ранее Евросоюз также ввел санкции в отношении и «Хезболлы», в 2013 году он классифицировал ее военное крыло как террористическую организацию, США сделали это в 1997 году, потом Великобритания и Нидерланды также запретили как военное, так и гражданское крылья этой организации.

Укрепление позиций

Начиная с 2020 года политике США, отказавшись от различий между военным и гражданским крыльями «Хезболлы», последовали и другие страны, включая Германию и Эстонию. Список стран, объявивших «Хезболлу» вне закона, теперь охватывает весь мир, в него входят такие страны, как Аргентина, Япония, Австралия и Новая Зеландия. При этом Марианна Келлер-Биндер особо указывает на четкую позицию, занятую ЕС сразу после бойни 7 октября. «Европа смыкает ряды, и Швейцария должна быть уверена, что в этой ситуации она не станет убежищем для подобных организаций».

Поэтому-то она и ее единомышленники и не рассматривают запрет на деятельность ХАМАС просто в качестве символического жеста. «Он облегчает профилактику правонарушений и их судебное преследование, кроме того, он позволяет блокировать соответствующие финансовые потоки», — говорит она. Депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) Давид Цубербюлер (David Zuberbühler), также выступал за запрет «Хезболлы». Нынешнее решение парламента он считает вкладом в укрепление позиций Швейцарии на международной арене. «Наша страна может быть настоящим и надежным посредником в мирных процессах только в том случае, если она не будет смотреть сквозь пальцы на антисемитизм, терроризм, на прославление насилия и расизм».

Показать больше

Показать больше «Мы не можем оставить ХАМАС на попечение Тегерана и Москвы» Этот контент был опубликован на Швейцарский дипломат Томас Гремингер дает в интервью швейцарским телеканалам SRF и RTS свою оценку текущих событий на Ближнем Востоке. Читать далее «Мы не можем оставить ХАМАС на попечение Тегерана и Москвы»

Опытный эксперт по внешней политике Ник Гуггер (Nik Gugger) из правой Евангелической Народной партии (Evangelische Volkspartei EVP) придерживается аналогичной точки зрения. «В свете последних событий на Ближнем Востоке для такой страны как Швейцария было бы очень полезно занять четкую позицию. Это сигнал, который также может стать ориентиром и для новых властителей в Сирии», — резюмирует он.

Русскоязычную версию подготовила и адаптировала русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.