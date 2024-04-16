Инициатива о нейтралитете официально передана властям

На прошлой неделе в четверг 11 апреля 2024 года властям в Берне были официально переданы 133 000 подписей в поддержку инициативы о нейтралитете. Второй справа: Кристоф Блохер. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Народная законодательная инициатива (важнейший инструмент прямой демократии в Швейцарии) под названием Wahrung der schweizerischen Neutralität («О сохранении швейцарского нейтралитета»), призывает закрепить в федеральной Конституции страны принцип «вечного и вооруженного нейтралитета Швейцарии».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss neutrality initiative submitted with almost 133,000 signatures Оригинал Читать далее Swiss neutrality initiative submitted with almost 133,000 signatures

По данном авторов инициативы законопроект получил неожиданно значительную поддержку граждан, а это стало «убедительным сигналом в пользу того, что нейтралитет должен и дальше оставаться центральным элементом внешней политики страны, внутренней политики и политики безопасности».

Согласно тексту конституционной поправки, Швейцария не должна вступать ни в какие военные или оборонные союзы. Сотрудничество с такими союзами и альянсами будет разрешено, если только сама Швейцария подвергнется прямой внешней агрессии. Швейцария также не должна вводить или поддерживать санкции, если только ее не обяжет это сделать Организация Объединенных Наций (ООН).

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Если эта инициатива будет одобрена, то тогда Швейцария должна будет отказаться от следования за санкционной политикой ЕС. При этом страна все равно будет обязана следить за тем, чтобы санкции, введенные другими государствами, не могли быть обойдены через территорию Швейцарии или при помощи, например, её банков. Новая поправка также обяжет Швейцарию оказывать «посреднические услуги» и использовать свой «вечный нейтралитет» в качестве инструмента предотвращения и урегулирования конфликтов.

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Санкции, которые вскоре после нападения России на Украину ввел в отношении Москвы Евросоюз, и к которым затем присоединилось правительство Швейцарии, «носят необдуманный характер, противореча нейтралитету». Таково мнение сторонников этой инициативы. Сбор подписей под законопроектом «О сохранении швейцарского нейтралитета» начался в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. По мнению комитета, разработавшего текст инициативы, министр обороны страны Виола Амхерд «пошла на сотрудничество с НАТО», что и обеспечило инициативе широкую поддержку граждан.

Относительно значительная доля подписей под инициативой была поставлена гражданами западных франкоязычных кантонов Швейцарии, включая кантон и город Женева. Это, по мнению инициантов, свидетельствует, что граждане хотят сохранить традиционные швейцарские ценности, такие как традиции миротворческой дипломатии. Город Кальвина является, напомним, местом расположения штаб-квартиры Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда агентств ООН.

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Патриарх швейцарской политики Кристоф Блохер активно выступил в поддержку инициативы. По его мнению, присоединившись к европейским санкциям против России, Швейцария стала участником войны, что привело к безответственному ослаблению принципов нейтралитета. Сам К. Блохер не входит в состав инициативного комитета, но его слово и сегодня многое значит во внутренней политике страны.

С критикой инициативы выступили левые и «зелёные» партии и движения, которые заявили, что она если кому и принесет пользу, то только диктаторам и военным преступникам. Инициатива нанесет ущерб безопасности Швейцарии, изолировав её на международной арене. Безопасность такого маленького нейтрального государства, как Швейцария, базируется только на стабильном международном правопорядке и на хороших отношениях с партнерами, «однако данная инициатива торпедирует и то, и другое».

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