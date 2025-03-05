Как голосуют женщины и мужчины в Швейцарии?

Политические взгляды мужчин и женщин в Швейцарии расходятся во все большей степени. Keystone / Peter Klaunzer

В последние годы политические предпочтения мужчин и женщин в Швейцарии заметно изменились: женщины все чаще голосуют за левых, а мужчины — за правых. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах.

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Недавние президентские выборы в США наглядно продемонстрировали эту поляризацию, особенно среди молодых избирателей. Как сообщает британская газета The GuardianВнешняя ссылка, 58 % женщин в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Камалу Харрис (Kamala Harris), в то время как 56 % мужчин той же возрастной группы поддержали Дональда Трампа (Donald Trump).

За пределами Западного полушария этот разрыв становится еще более выраженным. Британская деловая газета Financial TimesВнешняя ссылка, ссылаясь на данные из нескольких стран, отмечает, что «в Южной Корее сейчас наблюдается огромный политический разрыв между молодыми мужчинами и женщинами; в Китае ситуация похожая. В Тунисе та же картина». Издание называет этот феномен «глобальным гендерным разрывом» (global gender divide) и подчеркивает, что он присутствует практически на всех континентах.

Гендерный разрыв в Швейцарии

Эта тенденция заметна и в Швейцарии. Различия в голосовательных предпочтениях мужчин и женщин становятся все более очевидными, в том числе и на федеральных референдумах. В ноябре 2024 года этот разрыв был особенно заметным: женщины отвергли все четыре вынесенных на голосование предложения, тогда как мужчины их поддержали. Наибольшие расхождения наблюдались при голосовании по вопросу устранения узких мест в сети национальных скоростных автомагистралей.

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Этот проект, предложенный правительством и парламентом, в итоге был отклонен. По данным института gfs.bern, гендерный разрыв по этому вопросу составил 19 процентных пунктов — один из самых значительных за всю историю национальных голосований. Тогда 57% мужчин проголосовали за проект, тогда как среди женщин этот показатель составил всего 38%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2022 году при голосовании по реформе системы пенсионного страхования (AHV21). Разрыв между полами тогда достиг 27 процентных пунктов: почти две трети мужчин поддержали повышение пенсионного возраста для женщин до 64 лет, тогда как две трети женщин высказались против.

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В итоге реформа была одобрена, поскольку именно мнение мужчин оказалось решающим. «Референдумы, на которых наблюдаются столь значительные различия между мужчинами и женщинами, — скорее исключение, чем правило», — отмечает политолог Мартина Муссон (Martina Mousson). Данные показывают, что в 410 федеральных референдумах гендерный фактор сыграл ключевую роль менее чем в 70 случаях. При этом в 16 референдумах решающим стало мнение женщин, в 11 — мужчин. В трех случаях законопроект был отклонен большинством кантонов, что сделало гендерный фактор несущественным. Тем не менее начиная с 2020 года такие расхождения стали возникать чаще и становиться все более глубокими. Если рассмотреть десять федеральных референдумов с самым значительным гендерным разрывом, то окажется, что шесть из них состоялись в последние четыре года.

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По мнению Мартины Муссон, основную роль играют темы голосований: «Мы знаем, что женщины голосуют иначе, чем мужчины. В частности, это особенно заметно в отношении к инициативам, связанным с экологией». Как отмечает Муссон, женщины в Швейцарии чаще голосуют за меры по защите окружающей среды, за укрепление системы социального обеспечения, за права меньшинств и уязвимых групп населения, за профилактику в сфере здравоохранения и за развитие государственных услуг. Они также более критично относятся к вопросам, связанным с армией. «Кроме того, женщины склонны активнее отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о предложениях, напрямую их затрагивающих, как это было при голосовании по повышению пенсионного возраста», — добавляет она.

Женщины голосуют левее, мужчины — правее

Гендерный разрыв проявляется не только в референдумах, но и в партийно-политических предпочтениях. Женщины чаще голосуют за левые партии, тогда как мужчины — за правые. На парламентских выборах мужчины традиционно поддерживают правоцентристские партии, а женщины — социал-демократов и «Зеленых». Такой разрыв стал устойчивой тенденцией еще в 1990-е годы. Социологическое исследование Selects, проведенное Лозаннским университетом, показывает, что начиная с 1995 года гендерные различия в этой сфере постепенно усиливались.

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Однако в 1971 году, когда в Швейцарии было введено женское избирательное право на федеральном уровне, ситуация была противоположной: женщины находились правее мужчин. В те годы часто говорили, что женщины голосуют «как священники». Но начиная с 1987 года тенденция изменилась. «Важную роль в этом процессе сыграла секуляризация общества, — объясняет политолог и руководитель исследования Selects Анке Треш (Anke Tresch). — В 1970-е годы женщины сильнее ориентировались на религию и активнее участвовали в церковной жизни».

Модернизация общества и изменение положения женщин оказали серьезное влияние на их политические взгляды. «Сегодня женщины чаще работают и в среднем имеют более высокий уровень образования, чем мужчины», — отмечает Анке Треш. Кроме того, по ее словам, женщины традиционно более чувствительны к вопросам, связанным с правами женщин и меньшинств. «Эти темы играют важную роль в программах левых партий, что и объясняет их популярность среди женщин».

Гендерный политический разрыв, вероятно, углубится в будущем, так как он особенно выражен среди молодых избирателей. На последних парламентских выборах в Швейцарии Социал-демократическая партия (SP) получила наибольшую поддержку среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет, тогда как мужчины того же возраста чаще голосовали за правоконсервативную Швейцарскую народную партию (SVP). «Политические различия в среде молодого поколения становятся все более заметными», — комментирует Анке Треш.

Различия существовали всегда

Политические расхождения между мужчинами и женщинами не вызывают особого беспокойства у экспертов, поскольку политические и идеологические различия между разными группами населения существовали всегда. «В прошлом, например, конфликты часто возникали на почве религиозных разногласий. Сегодня на первый план выходят гендерные различия», — говорит Анке Треш.

При этом, согласно последним исследованиямВнешняя ссылка, молодые женщины все чаще рассматривают политические взгляды как важный фактор при выборе партнера. «Если это явление станет массовым, оно вполне может оказать влияние на общество», — отмечает Анке Треш.

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Мартина Муссон настроена оптимистично: «Я не думаю, что мужчины и женщины перестанут понимать друг друга в политике, а затем и в повседневной жизни». Тем не менее гендерный разрыв больше беспокоит левые партии, чем правые. «Я не верю, что эта тенденция станет постоянной», — говорит Йоханна Гапани (Johanna Gapany), депутат Совета кантонов от партии «Либералы» (FDP). Она считает, что различия наиболее заметны в вопросах, вызывающих острые споры, и что гендерный фактор не является здесь определяющим.

Дельфина Клопфенштайн (Delphine Klopfenstein), депутат Национального совета от партии «Зеленые» (GPS), отмечает, что гендерный разрыв в голосованиях отражает недостаточное представительство женщин в парламенте. «Поскольку мнение женщин недостаточно учитывается в Федеральном собрании, оно сильнее проявляется в ходе голосований», — утверждает она.

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