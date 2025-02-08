На референдум в Швейцарии вынесли «экологическую ответственность экономики»

В это воскресенье граждане Швейцарии голосуют по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики». SWI

В это воскресенье граждане Швейцарии голосуют по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики».

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Вплоть до полудня 9 февраля 2025 года граждане Швейцарии имеют право проголосовать по народной законодательной инициативе «Об экологической ответственности экономики», выдвинутой молодежной организацией партии Зелёные (GPS / Junge Grüne). Эта инициатива направлена на перестройку экономической модели страны таким образом, чтобы она «учитывала реальные ресурсы планеты». Однако, согласно последним опросам, её шансы на успех близки к нулю.

Инициатива без поддержки

«Молодые Зелёные» так и не смогли убедительно представить народу свою инициативу, которая требует, чтобы швейцарская экономика соблюдала так называемые «планетарные границы». Судя по всему, по итогам голосования 9 февраля будет получен однозначно отрицательный ответ. Согласно данным Второго опроса общественного мнения, проведённого по заказу медиахолдинга SRG социометрическим институтом gfs.bern, чуть более чем за десять дней до референдума против инициативы выступал 61% избирателей.

Это означает, что лагерь её противников за один месяц увеличился на 12 процентных пунктов. За инициативу были готовы проголосовать 37% респондентов, ещё 2% на тот момент не определились. Даже среди швейцарцев, проживающих за границей, которые традиционно поддерживают экологические меры активнее, чем граждане внутри страны, 57% выступают против инициативы, и лишь 42% — за. По данным gfs.bern, расклад политических сил накануне голосования соответствует классическому сценарию: инициативу поддерживают избиратели партии Зелёные (GPS), Социал-демократической партии (SP) и Зелёных либералов (GLP), тогда как сторонники всех остальных партий голосуют однозначно против.

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Интересно, что внутри GLP по этому вопросу возникли разногласия: в то время как рядовые члены продолжают поддерживать инициативу, руководство партии рекомендует голосовать против. За пределами лево-зелёного лагеря инициативу по-прежнему поддерживают в основном люди с очень низким доходом (до 3 000 швейцарских франков в месяц, при медианном доходе в 6 000 франков). Однако все остальные социальные группы настроены против данного законопроекта.

Примечательно, что многие женщины, которые в начале кампании поддерживали инициативу, теперь также выступают против неё. «Тем не менее, среди молодых женщин идея по-прежнему вызывает больше симпатий», — отмечает политолог НИИ gfs.bern Мартина Муссон. При этом саму цель инициативы избиратели в целом поддерживают: 60% респондентов считают, что природные ресурсы необходимо беречь, с тем чтобы сохранить основу жизни на планете. Однако предложенные инициативой механизмы так называемой «экологической ответственности экономики» не кажутся избирателям убедительными.

Большинство опрошенных опасаются, что её одобрение приведёт к росту цен и увеличению стоимости жизни, что идёт вразрез с заявленной Молодыми зелёными целью сделать экологические меры социально приемлемыми. «Основная проблема, которую призвана решить инициатива, в целом признаётся, но её механизм не воспринимается народом как эффективное решение», — резюмируют эксперты НИИ gfs.bern.

Глобальный контекст

Голосование проходит на фоне выхода США из Парижского соглашения по климату и недавних пожаров в Калифорнии. По данным Всемирной метеорологической организации, последние десять лет стали самыми тёплыми за всю историю человечества.

Региональные референдумы Референдумы пройдет в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. Ниже коротко о самых интересных региональных голосованиях в Берне, Золотурне, Фрибуре, Цюрихе, Базеле-сельском и Цуге. На референдуме 9 февраля 2025 года в городе БернВнешняя ссылка речь пойдет о новом регламенте, регулирующем так называемый «порядок замещения отсутствующих парламентариев». В кантоне Золотурн пройдет референдум по новой редакции кантонального «Закона об энергетикеВнешняя ссылка». Избиратели в Цуге примут на референдуме 9 февраля 2025 года решение по «плану девелоперского развития» (Bebauungsplan Geviert GIBZВнешняя ссылка), но на самом деле речь идет о том, следует ли в городе Цуг построить жилое здание под названием Pi высотой около 80 метров. После кантона Базель-городской вопрос введения МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в размере 22 швейцарских франков в час должен решитьВнешняя ссылка и кантон Базель-сельский. Кантон Фрибур был намерен построить за 56 млн франков современное хранилищеВнешняя ссылка, в котором предполагается хранить культурные ценности кантона. В городе Цюрих на повестке дня стоит вопрос заработной платы депутатовВнешняя ссылка городского парламента. В кантоне Берн решается также вопрос о будущем солнечной энергииВнешняя ссылка: на голосование поставлены инициатива и контрпредложение по развитию в регионе солнечной энергетики.

Инициатива, вынесенная на референдум, предлагала закрепить в Конституции статью, обязывающую национальную экономику функционировать в пределах так называемых «планетарных границ» — концепции, разработанной для обозначения пределов допустимого воздействия на окружающую среду. Основной инструмент в этой инициативе — запреты. Например, она предлагает запретить потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды в объёмах, превышающих возможности экосистемы к самовосстановлению. В швейцарском контексте соблюдение планетарных границ потребует радикального сокращения масштабов частного потребления. Об этом говорится в исследовании Greenpeace Швейцария.

Аргументы сторонников и противников

Инициатива получила поддержку со стороны Зелёной партии (GPS), Социал-демократической партии (SP), коалиции левых швейцарских НПО и 83 швейцарских учёных, публично выступивших в её поддержку. По их мнению, инициатива необходима для того, чтобы Швейцария играла в мире свою роль в обеспечении устойчивого экономического роста — но не за счёт людей и не за счёт ресурсов планеты.

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Федеральный совет (кабмин) и парламент, а также Швейцарская народная партия (SVP), Партия «Либералы» (FDP) и Центристская партия (Mitte) рекомендуют отклонить эту инициативу, утверждая, что её принятие сделает Швейцарию беднее и поставит под угрозу её позиции в качестве мирового промышленного и инновационного центра.

Сторонники инициативы предлагают ряд запретительных мер, которые могли бы, по их мнению, помочь Швейцарии достичь экологических целей, в частности, это такие меры, как:

✅ сокращение потребления мяса и переход на преимущественно растительную диету,

✅ сокращение объёмов пищевых отходов,

✅ отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии,

✅ развитие «умных» городов, использующих передовые цифровые технологии с целью повышения степени энергоэффективности инфраструктуры и перехода на экологически устойчивый образ жизни.

Как проходит голосование?

Принять участие в референдуме 9 февраля смогут только граждане Швейцарии в возрасте от 18 лет, не находящиеся под опекой. Избиратели могут выразить свою позицию по почте или лично на избирательном участке.

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Швейцарцы, проживающие за границей, также могут участвовать в голосовании, но предварительно они должны зарегистрироваться в консульском учреждении Швейцарии в их стране проживания. Всего право голоса имеют около 5,5 миллионов человек — это чуть меньше двух третей населения страны (около 9 миллионов). При этом более четверти жителей Швейцарии не имеют гражданства и не могут голосовать.

Как формируется итоговое решение?

Обычно явка на референдумах в Швейцарии составляет от 41% до 57%, в среднем около 50% всех имеющих право голоса. Это означает, что для победы на референдуме 9 февраля потребуется около 1,5 млн голосов. Но так как данная инициатива предполагает внесение изменений в Конституцию, то для её принятия необходимо будет двойное большинство (большинство избирателей и большинства кантонов).

Эта система предоставляет преимущество малонаселённым кантонам, так как небольшое количество голосов граждан малого кантона по весу равно гораздо более крупной группе голосов граждан большого кантона, то есть один голос гражданина малого кантона весомее голоса гражданина большого.

Русскоязычную оригинальную версию материала подготовила и адаптировала русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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