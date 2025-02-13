Правительство Швейцарии уточнило параметры помощи Украине
Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил приоритеты помощи Украине на ближайшие годы. Основные направления – восстановление системы предоставления базовых государственных услуг, реконструкция городской инфраструктуры и продолжение экстренной помощи. На эти цели до 2028 года Берн выделит 1,5 миллиарда швейцарских франков.
Ранее Федеральный совет и парламент Швейцарии уже приняли решение о размере финансовой поддержки Украины. В среду, 12 февраля 2025 года, правительство уточнило приоритеты в рамках так называемой «страновой программы помощи» на период с 2025 по 2028 год. Среди ключевых задач – оказание экстренной помощи, содействие справедливому и устойчивому миру, а также создание долгосрочных перспектив для населения.
По заявлению Федерального совета, Швейцария намерена в реализации этой программы сотрудничать с украинскими малыми и средними предприятиями, помогая им интегрироваться в мировой рынок. Помимо поддержки частного сектора Федеральный совет уделяет особое внимание восстановлению городской инфраструктуры и ремонту объектов, поврежденных или разрушенных в результате войны. Правительство также содействует участию в процессе восстановления местных и региональных властей. Одна из целей – помочь украинским органам власти в предоставлении качественных государственных услуг без дискриминации и коррупции. В условиях войны, однако, первостепенное значение имеют защита людей и обеспечение их безопасности.
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В заявлении Федерального совета подчеркивается, что Швейцария сосредоточится на оказании чрезвычайной помощи, гуманитарном разминировании, поиске и идентификации пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц, а также на документировании и преследовании нарушений международного гуманитарного права и прав человека. Анонсированная вчера программа швейцарской помощи Украине становится отправной точкой 12-летнего процесса, включающего восстановление, реформы и устойчивое развитие.
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Реализацию программы будет координировать швейцарский дипломат в ранге посла Жак Гербер (Jacques Gerber). В его распоряжении на первом этапе будут 1,5 миллиарда швейцарских франков, выделенные из бюджета международного сотрудничества на период до 2028 года. В течение следующих 12 лет объем швейцарской помощи Украине увеличится до 5 миллиардов франков. Для этапа с 2029 по 2036 год Федеральный совет рассматривает дополнительные источники финансирования.
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