Швейцария может ввести платежные карты для беженцев

Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии поддержал создание платежной карты для просителей убежища на основе особых дебетовых карт. Речь идет о том, как такое платежное средство можно было бы внедрить по всей стране.

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За такое решение большая палата парламента, Национальный совет, высказалась 128 голосами «за» и 59 голосами «против» при 5 воздержавшихся. Против проголосовали левые партии: социалисты и «зелёные». Ранее малая палата парламента, Совет кантонов, уже утвердила похожее предложение. Цель системы платежных карт — не дать просителям убежища возможности обналичивать социальную помощь и переводить ее себе на родину.

Поскольку за все выплаты такого рода отвечают кантоны (субъекты федерации), кабмин, Федеральный совет должен теперь понять, каким образом он мог бы со своей стороны оказать им поддержку при введении в действие такой системы. В настоящее время дебаты о том, следует ли в будущем выдавать просителям убежища кредитные или дебетовые карты вместо наличных, ведутся в нескольких кантонах.

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Кантональный парламент Берна поддержал соответствующее предложение ещё в июне 2024 года, при том понимании, что правительство кантона будет иметь значительную свободу рук в том, что касается конкретной реализации этого решения. В кантоне Швиц в среду 11 сентября 2024 года большинство депутатов кантонального парламента поддержали соответствующее предложение Швейцарской народной партии (SVP). Как и на федеральном уровне, в Швице против платежных карт выступили все левые силы. По их мнению, речь идет просто о попытке ограничить просителей убежища в их действиях и решениях.

Консервативные силы придерживались другого мнения, указывая, что такие дебетовые карты уже были опробованы в Германии, а это усилило давление на Швейцарию, поскольку, по мнению SVP, страна, выдающая беженцам наличные, автоматически становится магнитом для транснациональных миграционных потоков. По словам депутата от партии «Центр», у настоящих беженцев нет проблем с этой системой, проблема у тех, кто намерен отправлять деньги себе домой.

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Похожие аргументы выдвигались и на федеральном уровне в ходе дебатов в Национальном совете. Андреас Гларнер (Швейцарская народная партия, SVP/кантон Аргау / AG), заявил, что цель такой карты — обеспечить целевое использование средств, выплачиваемых в сфере социальной помощи. В интервью радио SRFВнешняя ссылка он указал, что любой, кто пользуется здесь убежищем и живет за счет общественного бюджета, должен быть ограничен в использовании этих средств. Введение платежных карт также окажет сдерживающий эффект. Если они не будут отправлять домой больше денег, то это не будет привлекать сюда очередных сограждан (желающих получить в Швейцарии убежище).

Парламентарий от социалистов (SP) Селин Видмер, напротив, сомневается, что нелегальную миграцию можно притормозить только с помощью платежных карт. «Народники (SVP) желают создать очередного бюрократического монстра, который не нужен (ни федеральному центру), ни кантонам. Это политика голых символов. Нет абсолютно никаких доказательств того, что те небольшие деньги, которые выделяются просителям убежища, тратятся не по назначению».

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В ходе дебатов левые депутаты также предупреждали, что социальная помощь сама по себе едва покрывает повседневные нужды просителей убежища, и тут просто нечего отправлять куда-то ещё. Министр юстиции Беат Янс (курирует миграционное досье) заявил, что кантоны должны сами решать, должна ли социальная помощь предоставляться в виде наличности, или перечислением на карту без опции обналички, и в каком объеме. Федеральное правительство не имеет права давать им тут какие-то указания или осуществлять надзор в этой области.

Со своей стороны Постоянное совещание (Конференция) кантональных директоров (министров) по делам социального обеспечения (Sozialdirektorenkonferenz der Kantone / SODK) выступает против таких платежных карт. Как рассказала радио SRF генеральный секретарь этой структуры Габи Сёллёши (Gaby Szöllösy), найти способ обналичивания будет нетрудно. «Просители убежища смогут покупать товары с помощью карты и затем, перепродавая их, получать живые деньги. Кроме того, введение платежных карт сопряжено со значительным количеством бюрократической работы. В целом наше впечатление таково, что затраченные усилия будут относительно высокими, а выгода — относительно низкой».

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