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Национальная политика

Швейцария может остаться без системы ПВО

Новой системы мониторинга ситуации в воздушном пространстве страны еще нет, старая настолько устарела, что может выйти из строя в любой момент.
Новой системы мониторинга ситуации в воздушном пространстве страны еще нет, старая настолько устарела, что может выйти из строя в любой момент. Keystone

Новой системы мониторинга ситуации в воздушном пространстве страны еще нет, старая настолько устарела, что может выйти из строя в любой момент. При этом Вооруженным силам не хватает персонала, способного обслуживать устарелое оборудование. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете NZZ am Sonntag.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По плану мониторинг ситуации в воздушном пространстве страны давно должна была бы французская система Skyview стоимостью 320 миллионов швейцарских франков, однако в начале 2024 года Вооруженные силы Швейцарии приостановили работы по переводу системы ПВО на новое программное обеспечение, так что теперь воздушное пространство Швейцарии защищено от воздушных атак качественно устаревшей системой Florako. Война в Украине придает этой проблеме дополнительную срочность.

Газета NZZ am Sonntag ознакомилась с внутренним документом Вооруженных сил, описывающим риски, с которыми потенциально может столкнуться страна. По мнению газеты старая система воздушного наблюдения еще в теории способна проработать до 2030 года, но в 2026 году на пенсию уйдет большое количество специалистов, разбирающихся в «антикварной» системе Florako, так что, как говорится в упомянутом документе, любое дальнейшее сокращение соответствующих штатов «может поставить под вопрос эффективность всей системы ПВО страны».

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«По моему мнению, наблюдение за воздушным пространством находится под угрозой», — заявил газете NZZ am Sonntag представитель Швейцарской народной партии (SVP) и бывший военный летчик Томас Хуртер (Thomas Hurter). «Очевидно, что армии не хватает скоординированного руководства». Такого мнения придерживается депутат федерального парламента от партии «Либералы» (FDP) Йозеф Диттли (Josef Dittli). Начальник ВС Швейцарии («шеф армии») Томас Зюссли (Thomas Süssli) считает, что не все так страшно.

«В этом докладе отражено заключение независимого внешнего эксперта, проанализированы были далеко не все аспекты проекта, этот отчет был намеренно необъективен, так он был сосредоточен только на возможных рисках. В остальном же настроение в коллективе значительно улучшилось, информация по поводу снижения зарплат не соответствовала действительности, уже принят на работу новый специалист, а в ближайшие дни состоятся новые собеседования с кандидатами в команду по обслуживанию системы Florako, которая будет надежно работать до 2031 года».

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Новая система Skyview, по замыслу армейского командования, должна будет обеспечивать наличие цифровой модели всего театра военных действий, соединяя основные звенья, от кабины новейшего истребителя F-35 до ракетных систем Patriot и наземных командных пунктов, в единую сеть мониторинга ситуации и принятия оперативных решений на основе обмена информацией в режиме реального времени.

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