Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину». Keystone-SDA

В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину. Об этом сообщила телепрограмма SRF Investigativ со ссылкой на информацию от Государственного секретариата по вопросам экономики SECO.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом пишут, в частности, также газета Blick и информагентство Keystone-SDA. По данным телеканала SRF и аудиторского отчета SECO (подразделение Минэкономики страны) партия патронов, произведенная швейцарской компанией из города Тун Swiss P Defence (бывшая Ruag Ammotec) состояла из 645 000 единиц боеприпасов двух разных калибров, предназначенных для снайперской стрельбы. Они были отправлены польской компании UMO SP, которая спустя четыре дня передала боеприпасы Украине.

Показать больше

Факт реэкспорта имел место в нарушение швейцарского эмбарго, то есть запрета производить поставки своих вооружений третьими государствами воюющим сторонам. Как указывает SECO, польская компания впервые попала в „черный список“, «ей вплоть до дальнейшего уведомления более не разрешено производить экспортные закупки в Швейцарии». Неизвестно, применялись ли уже эти боеприпасы в Украине или нет. Как говорится в аудиторском отчете SECO, компания Swiss P Defence ничего не знала об этом, она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше. В ноябре 2022 года и мае 2023 года соответственно SECO одобрил экспорт таких боеприпасов.

Показать больше
Но ведь спрос на оружие растет, тогда почему такой спад продаж?

Показать больше

Грозит ли швейцарскому ВПК потеря долей мирового рынка?

Этот контент был опубликован на Несмотря на войны, в том числе войну России против Украины, объемы продаж военных материалов швейцарского производства упали в 2023 году на 27%.

Читать далее Грозит ли швейцарскому ВПК потеря долей мирового рынка?

Со своей стороны компания Swiss P Defence заранее приняла меры по минимизации подобных рисков. Например, в рамочном соглашении с польской компанией было оговорено, что боеприпасы могут быть перепроданы только государственным органам, частным охранным компаниям, производителям оружия или спортивным организациям на территории Польши. Согласно аудиторскому отчету SECO 14 июля 2023 года из Польши в Украину было поставлено 145 000 патронов для снайперского оружия калибра 0,338 и 500 000 патронов для оружия калибра 0,308.

Читайте также:

Показать больше
the remnants of an apartment building in Ukraine after a Russian drone strike

Показать больше

ВПК России использует электронику из Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарские высокотехнологичные компоненты все еще используются российским ВПК с целью ведения войны против Украины

Читать далее ВПК России использует электронику из Швейцарии

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
334 Отметки «мне нравится»
212 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
82 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Показать больше

Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Читать далее Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1000 рабочих мест

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест
Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Показать больше

В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Этот контент был опубликован на Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Читать далее В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Показать больше

Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Этот контент был опубликован на Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Читать далее Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать
В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Показать больше

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

Этот контент был опубликован на Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Читать далее В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Показать больше

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Этот контент был опубликован на Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Читать далее Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО
Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Показать больше

Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Этот контент был опубликован на Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Читать далее Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»
Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Показать больше

Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит

Этот контент был опубликован на Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Читать далее Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Ukraine war damage

Показать больше

Берн не разрешил Мадриду реэкспорт вооружений в Украину

Этот контент был опубликован на Швейцария отклонила обращение Испании с просьбой разрешить реэкспорт вооружений в Украину.

Читать далее Берн не разрешил Мадриду реэкспорт вооружений в Украину
residential building in Dnipro hit by Russian missile

Показать больше

Мадрид давит на Берн с требованием разрешить реэкспорт вооружений

Этот контент был опубликован на Испания просит Швейцарию дать разрешение на реэкспорт двух швейцарских 35-мм зенитных орудий в Украину.

Читать далее Мадрид давит на Берн с требованием разрешить реэкспорт вооружений
A german buy-back tank request rejected by switzerland

Показать больше

Швейцария не разрешит реэкспорт швейцарских танков в Украину

Этот контент был опубликован на Федеральный совет отклонил заявку с просьбой разрешить реэкспорт швейцарских танков из Италии через Германию в Украину.

Читать далее Швейцария не разрешит реэкспорт швейцарских танков в Украину
swiss tank

Показать больше

Хакеры слили в сеть швейцарский документ о поставках БМП

Этот контент был опубликован на Российские хакеры опубликовали швейцарский документ «для служебного пользования» о возможном обмене БМП Piranha в пользу Украины.

Читать далее Хакеры слили в сеть швейцарский документ о поставках БМП
US ambassador

Показать больше

Посол США: Берн ставит под вопрос антироссийские санкции?

Этот контент был опубликован на Посол США в Швейцарии Скотт Миллер недоволен тем, как Берн реализует санкции, введенные в отношении Москвы после ее агрессии против Украины.

Читать далее Посол США: Берн ставит под вопрос антироссийские санкции?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR