Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину». Keystone-SDA

В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину. Об этом сообщила телепрограмма SRF Investigativ со ссылкой на информацию от Государственного секретариата по вопросам экономики SECO.

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Об этом пишут, в частности, также газета Blick и информагентство Keystone-SDA. По данным телеканала SRF и аудиторского отчета SECO (подразделение Минэкономики страны) партия патронов, произведенная швейцарской компанией из города Тун Swiss P Defence (бывшая Ruag Ammotec) состояла из 645 000 единиц боеприпасов двух разных калибров, предназначенных для снайперской стрельбы. Они были отправлены польской компании UMO SP, которая спустя четыре дня передала боеприпасы Украине.

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Факт реэкспорта имел место в нарушение швейцарского эмбарго, то есть запрета производить поставки своих вооружений третьими государствами воюющим сторонам. Как указывает SECO, польская компания впервые попала в „черный список“, «ей вплоть до дальнейшего уведомления более не разрешено производить экспортные закупки в Швейцарии». Неизвестно, применялись ли уже эти боеприпасы в Украине или нет. Как говорится в аудиторском отчете SECO, компания Swiss P Defence ничего не знала об этом, она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше. В ноябре 2022 года и мае 2023 года соответственно SECO одобрил экспорт таких боеприпасов.

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Со своей стороны компания Swiss P Defence заранее приняла меры по минимизации подобных рисков. Например, в рамочном соглашении с польской компанией было оговорено, что боеприпасы могут быть перепроданы только государственным органам, частным охранным компаниям, производителям оружия или спортивным организациям на территории Польши. Согласно аудиторскому отчету SECO 14 июля 2023 года из Польши в Украину было поставлено 145 000 патронов для снайперского оружия калибра 0,338 и 500 000 патронов для оружия калибра 0,308.

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