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Образование

В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования

В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования
В Швейцарии наблюдается самая высокая концентрация программ высшего образования. KEYSTONE

В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования. Таковы данные британской консалтинговой компании со специализацией в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS).   

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В Швейцарии наблюдается самая высокая в мире концентрация наилучших учебных программ. Таковы данные ежегодного рейтинга, публикуемого британской консалтинговой компании со специализацией в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS).

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В опубликованном новом выпуске данного специализированного рейтинга Высшая техническая школа Цюриха (ВТШ / ETHZ) заняла первое место в области наук о Земле, включая геофизику и геологию. В области научного изучения основ гостеприимства первое место сумела отстоять Школа гостиничного бизнеса EHL в Лозанне.

В целом в Великобритании и США имеется куда большее число образовательных программ высшего образования, но Швейцария имеет самую высокую в мире концентрацию таких программ. В рейтинг, составленный на основе четырех базовых показателей, были включены 16 400 академических программ в более чем 1 500 университетах по всему миру.

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В числе указанных базовых критериев находятся репутация тех или специализированных факультетов, учтены оценки, которые работодатели дают выпускникам данных вузов. Кроме того, компания QS оценивает продуктивность ученых и исследователей, а также частоту цитирования из их научных статей. При выставлении оценок учитывается тот факт, что разные показатели в зависимости от предмета анализа имеют разный вес.

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