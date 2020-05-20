Российские связи и коррупция в ФИФА: парламентский Комитет по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам высказался за начало процедуры отрешения федерального прокурора Швейцарии М. Лаубера от должности. (Keystone / Peter Klaunzer)

Российские связи и коррупция в ФИФА: парламентский Комитет по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам высказался за начало процедуры отрешения федерального прокурора Швейцарии М. Лаубера от должности.

Комитет Швейцарского федерального парламента по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам объявил о начале процедуры импичмента в отношении Федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера, которого «подозревают в служебном несоответствии». Такое решение Комитет принял после заслушивания аргументов прокурора, который не согласен с утверждением в том, что он допустил грубые нарушения профессиональной этики и своих профессиональных обязанностей, в частности, в делах о коррупции в FIFA.

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В итоге, как заявил глава Комитет А. Карони «в соответствии со статьями служебного уложения, на основании которого работает Комитет, а также в соответствии с Федеральным Законом „Об основах организации органов уголовного судопроизводства“ (Strafbehördenorganisationsgesetz) Комитет возбуждает дело об импичменте, которое обычно возбуждается, если имеются разумные основания подозревать, что соответствующее должностное лицо допустило серьезное нарушение своих должностных обязанностей, в равной степени умышленно или по грубой халатности».

Михаэль Лаубер, который с самого начала отвергает все выдвинутые против него обвинения, указал, что это решение принимается в ситуации ожидания решения Федерального административного суда по его делу. Ожидается, что этот суд, расположенный в Санкт-Галлене примет решение в течение ближайших нескольких месяцев. М. Лаубер может позже обжаловать это решение в Федеральном суде в Лозанне.

Подождать решения из Санкт-Галлена?

Комитет принял данное решение 13 голосами против 4. По мнению меньшинства, выступавшего против, прежде, чем принимать решение о запуске процедуры отрешения от должности, следует дождаться решения Федерального административного суда.

Что касается обвинений, выдвинутых в адрес Федерального прокурора Органом, осуществляющим надзор за работой Федеральной прокуратуры Швейцарии (AB-BA, Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft, подробности здесь), то как раз тут Комитет намерен сначала проанализировать соответствующее постановление Суда в Санкт-Галлене, как только оно появится. Он также хотел бы прояснить другие моменты, которые не являются предметом данных разбирательств.

Отложат на осень?

Не намекнет ли Комитет по законодательству Михаэлю Лауберу, мол, а не уйти ли Вам досрочно в отставку? Таков был один из вопросов журналистов на пресс-конференции вечером 20 мая в Берне. «Ничего подобного в задачи Комитета не входит», — указал председатель Комитета Андреа Карони, отвечая на вопрос еще и о том, приемлем ли все еще Михаэль Лаубер в качестве федерального прокурора?

Если в конце концов выяснится, что Михаэль Лаубер умышленно или по грубой халатности нарушил свои служебные обязанности, то Комитет немедленно подаст в Федеральное Собрание (в составе обеих палат парламента) ходатайство об отстранении его от должности. Однако, если будет сделан противоположный вывод, то процедура импичмента будет прекращена.

А. Карони сказал также, что в рамках летней (июньской) парламентской сессии руки у депутатов до этого дела скорее всего не дойдут. Но он уверен, что «Федеральный административный суд в Санкт-Галлене рассмотрит дело Лаубера в приоритетном порядке». Какой-либо «дорожной карты» или «расписания» Комитет для себя не установил. Он «просто будет двигаться вперед».



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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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