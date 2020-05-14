Сможет ли М. Лаубер продолжить борьбу или на этот раз он предпочтет выкинуть белый флаг? (Keystone / Peter Klaunzer)

Федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер (Michael Lauber) может стать первым в истории Швейцарии высокопоставленным чиновником федерального уровня, отрешенным от должности из-за проволочек, допущенных им в расследовании дела о коррупции в ФИФА. У нас предыстория вопроса.

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Вчера в среду 13 мая в Берне на свое экстренное заседание собирался парламентский Комитет по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросамВнешняя ссылка. Семнадцать его членов должны были принять решение о наличии или отсутствии разумных оснований подозревать Михаэля Лаубера в фундаментальном нарушении служебных этики и норм в рамках расследования дел о коррупции в ФИФА, или же речь идет просто о грубой халатности?

На обсуждении этого вопроса настаивали уже давно многие швейцарские парламентарии. Решение было принято в том смысле, что Михаэля Лаубера можно подозревать в служебном несоответствии, и оно, это вчерашнее решение, по сути, стало первым шагом на пути к запуску административной процедуры отрешения прокурора от должности. Такого в Швейцарии еще никогда не было. Многие парламентарии, поэтому, предлагают М. Лауберу не доводить дело до печального финала и добровольно подать в отставку.

Какие обвинения выдвигаются против Михаэля Лаубера? Конец цитаты

Федеральный прокурор Швейцарии давно уже подвергается критике в связи с тем, что он и его ведомство, якобы, «замотали» и «спустили» на тормозах несколько громких дел, заведенных в связи с коррупцией в ФИФА. В апреле 2020 года в Швейцарии, например, без вынесения приговора завершилось пятилетнее разбирательство возможных случаев коррупции в связи с проведением в 2006 году Чемпионата мира по футболу в Германии.

Пятилетний срок давности для вынесения обвинительных приговоров в отношении бывших должностных лиц «Немецкого футбольного союза» («Deutscher Fußball-Bund», «DFB») и бывшего швейцарского чиновника в ФИФА истек как раз 28 апреля. Эти четверо подозреваемых предположительно совершили финансовые манипуляции и хищения на сумму 10 млн швейцарских франков (10,3 млн. долл. США). Речь идет, в частности, о возможном создании «черной кассы», на счет которой и были, якобы, перечислены в 2000 году эти деньги.

По информации германского журнала Der Spiegel, на них планировалось подкупить четырех представителей Азии в Исполкоме ФИФА. Сами обвиняемые отрицали совершение ими каких-либо правонарушений. Михаэль Лаубер активно участвовал в этом деле, которое рассматривалось Федеральным уголовным судом в Беллинцоне и которое было приостановлено в апреле 2020 года в ситуации карантинного режима, введенного в стране на основании распоряжения правительства Швейцарии. Федеральный совет, в частности, предписал людям старше 65 лет избегать любых социальных контактов.

Но ведь Генеральный прокурор уже привлекался к дисциплинарной ответственности? Конец цитаты

Независимый швейцарский орган «Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BAВнешняя ссылка», осуществляющий надзор за работой Швейцарской Федеральной прокуратуры, заявил 4 марта 2020 года, что М. Лаубер неоднократно «допускал высказывания и утверждения, не соответствующие действительности, грубо нарушая этические нормы при проведении расследования предполагаемых случаев коррупции в ФИФА».

Так, он провел в ходе расследования официально не задокументированные встречи с Генеральным секретарем ФИФА Джанни Инфантино и пытался заблокировать расследование этого сюжета надзорным органом «AB-BA». В итоге, в качестве дисциплинарного наказания, эта структура приняла решение единовременно и одноразово сократить на 8% зарплату М. Лаубера, составляющую почти 300 000 швейцарских франков в год. В прошлом 2019 году М. Лаубер был отстранен от участия в расследовании коррупции в ФИФА решением Федерального уголовного суда Швейцарии.

Что сам М. Лаубер говорит обо всем этом? Конец цитаты

Федеральный прокурор считает, что он все делал правильно. Ведомство Федеральной прокуратуры сообщило агентству Reuters, правда, что оно глубоко «сожалеет о том, что в случае с четырьмя футбольными чиновниками так и не удалось провести судебную оценку их деятельности».

М. Лаубер также подал апелляцию в Федеральный административный суд в отношении вышеупомянутого решения органов надзора о сокращении его зарплаты. В офисе М. Лаубера заявили, что «решение AB-BA не является окончательным и оно будет обжаловано в судебном порядке». Накануне вчерашнего заседания парламентского Комитета по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам никаких новых комментариев он не публиковал.

Как будет проходить процедура снятия с должности? Конец цитаты

Михаэль Лаубер не может быть просто так отстранен от должности, как того хотели бы некоторые парламентарии. Увольнение с должности Федерального прокурора является формальным актом, который должен соответствовать определенным правилам.

Как заявили накануне своего вчерашнего заседания члены парламентского Комитета по законодательству, противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам, такая процедура будет «первой в истории страны, поэтому следует обеспечить ее с правовой точки зрения безупречную реализацию». Это подчеркнул Андреа Карони (Andrea CaroniВнешняя ссылка), председатель данного Комитета.

Прежде чем принять решение о продолжении формальной процедуры снятия с должности, М. Лаубер должен сначала получить приглашение ответить на вопросы парламентариев. Самая ранняя возможная дата таких слушаний — 20 мая. После этих слушаний Комитет окончательно решит, проводить ли процедуру снятия с должности, или нет?

Что все-таки может произойти? Конец цитаты

Решение вышеупомянутого парламентского Комитета провести процедуру импичмента в отношении Федерального прокурора должно быть утверждено голосованием двух палат парламента — Национального совета и Совета кантонов — на их совместном заседании. Особенно яростные критики М. Лаубера хотели бы проголосовать уже этим летом, однако другие депутаты предпочли бы дождаться сначала решения Федерального административного суда по апелляции Лаубера в связи с действиями в отношении него надзорного органа AB-BA.

В сентябре прошлого 2019 года парламент Швейцарии еще старого созыва переизбрал М. Лаубера на третий срок, несмотря на все дискуссии вокруг его курса в области расследования возможных фактов коррупции в ФИФА. Остается большой вопрос: сможет ли М. Лаубер продолжить борьбу или на этот раз он предпочтет выкинуть белый флаг?

В прошлом году сторонники его переизбрания указывали на то, что как раз преемственность на посту Федерального прокурора поможет избегать досадных проколов в плане истечения срока давности резонансных дел. Безрезультатное завершение дела по ЧМ по футболу в Германии может серьезно ослабить позиции М. Лаубера.

Какие еще дела «заматывал» прокурор М. Лаубер? Ниже некоторые из них и многие связаны с Россией.



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