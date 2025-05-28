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Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой
Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой. Keystone / Gaetan Bally

Федеральное правительство Швейцарии намерено добиться более эффективной трудовой интеграции украинских беженцев с видом на жительство категории S. Установлена чёткая цель: к концу 2025 года не менее 50% обладателей этого разрешения должны быть трудоустроены. Сейчас этот показатель составляет около 38%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Кантоны, не достигшие установленной целевой планки, будут обязаны принять дополнительные меры. В среду, 28 мая 2025 года, Федеральный совет на очередном заседании официально утвердил данный целевой показатель для тех, кто прожил в Швейцарии не менее трёх лет.

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Напомним, год назад правительство поручило Федеральному департаменту / министерству юстиции и полиции (FDJP), курирующему миграционное досье, проанализировать возможность введения финансовых стимулов для отстающих кантонов. Однако совместная рабочая группа с участием представителей федерального уровня и самих кантонов пришла к выводу, что бонусная система не приведёт к ожидаемому эффекту.

Тем не менее, начиная с 2026 года, кантоны с уровнем занятости украинок и украинцев существенно ниже среднего будут обязаны принять дополнительные меры. На первом этапе они должны будут разработать и реализовать конкретный план действий по повышению занятости таких беженцев. Если этих шагов окажется недостаточно, то система социальной интеграции мигрантов в соответствующем кантоне будет подлежать внешней экспертной оценке.

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