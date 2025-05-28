Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой

Швейцария принуждает кантоны обеспечить украинцев работой. Keystone / Gaetan Bally

Федеральное правительство Швейцарии намерено добиться более эффективной трудовой интеграции украинских беженцев с видом на жительство категории S. Установлена чёткая цель: к концу 2025 года не менее 50% обладателей этого разрешения должны быть трудоустроены. Сейчас этот показатель составляет около 38%.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss government seeks better labour integration of Ukrainian refugees Читать далее Swiss government seeks better labour integration of Ukrainian refugees

Français fr Les réfugiés ukrainiens en Suisse doivent travailler davantage Оригинал Читать далее Les réfugiés ukrainiens en Suisse doivent travailler davantage

Кантоны, не достигшие установленной целевой планки, будут обязаны принять дополнительные меры. В среду, 28 мая 2025 года, Федеральный совет на очередном заседании официально утвердил данный целевой показатель для тех, кто прожил в Швейцарии не менее трёх лет.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Напомним, год назад правительство поручило Федеральному департаменту / министерству юстиции и полиции (FDJP), курирующему миграционное досье, проанализировать возможность введения финансовых стимулов для отстающих кантонов. Однако совместная рабочая группа с участием представителей федерального уровня и самих кантонов пришла к выводу, что бонусная система не приведёт к ожидаемому эффекту.

Тем не менее, начиная с 2026 года, кантоны с уровнем занятости украинок и украинцев существенно ниже среднего будут обязаны принять дополнительные меры. На первом этапе они должны будут разработать и реализовать конкретный план действий по повышению занятости таких беженцев. Если этих шагов окажется недостаточно, то система социальной интеграции мигрантов в соответствующем кантоне будет подлежать внешней экспертной оценке.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте так же:

Показать больше

Показать больше Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала вторжения России в Украину миллионы украинских беженцев по всей Европе продолжают жить в состоянии неопределенности. Читать далее Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности