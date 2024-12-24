В Швейцарии построили фабрику по утилизации автоаккумуляторов

В конце 2023 года доля электромобилей на дорогах Швейцарии составила менее 2,5 процентов. Но этот показатель неуклонно растет. Keystone / Laurent Gillieron

Что делать с отработавшими своё аккумуляторами для электромобилей? В городе Биберист что в кантоне Золотурн построен крупнейший в Европе завод по их переработке и утилизации.

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В конце 2023 года доля электромобилей на дорогах Швейцарии составила менее 2,5 процента. Но этот показатель неуклонно растет, а значит и находящихся в эксплуатации аккумуляторных батарей становится все больше и больше. В последние месяцы наблюдается некоторое замедление, новых электрокаров вышло на дороги страны меньше, чем обычно, но тенденция ясна: автомобилей с электрическим приводом будет постепенно тоже все больше и больше. Но что делать с аккумуляторами, отработавшими своё? В городе Биберист что в кантоне Золотурн строится первый в Швейцарии завод по переработке аккумуляторов. А иначе они просто окажутся на свалке и будут отравлять природу, не говоря уже о том, что каждый такой аккумулятор — это кладезь ценнейших металлов.

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Как организована переработка аккумуляторов? После доставки на завод аккумуляторы сначала полностью разряжаются. «Их подключают к устройству, которое их разряжает», — объясняет Джодок Рейнхардт (Jodok Reinhardt), основатель и управляющий директор компании Librec, собственно, и построившей завод. За счет полученной таким образом энергии компания рассчитывает покрывать треть своих потребностей в электричестве.

Компания Librec расположилась на территории промзоны, там, где когда-то находилась фабрика по производству бумаги. Теперь тут построен новый завод по переработке и утилизации автомобильных аккумуляторов. SRF/Ralph Heiniger

Швейцарские инновации. Затем аккумуляторы подвергаются разборке, это процесс, как правило, организованный в пять простых шагов. Но бывает при этом, что, в зависимости от модели и производителя, одних винтов приходится откручивать более 70 штук. Компания Librec утверждает, что намерена перерабатывать аккумуляторные батареи от всех производителей, будь то Tesla или Renault, Volkswagen или китайская BYD. Затем батарея измельчается в порошок и высушивается. Полученная «черная масса», может быть использована для производства новых батарей. «Этот завод есть результат многолетних научных исследований», — с гордостью говорит Джодок Рейнхардт.

Джодок Рейнхардт стоит там, где вскоре будут разбирать аккумуляторы. SRF/Ralph Heiniger

Меры предосторожности. Батареи для электромобилей склонны к самовозгораниям. Поэтому на заводе большое внимание уделяется противопожарной защите. «Каждая батарея помещается в отдельный отсек, так что, если какая-то из них загорится, то огонь не сможет перекинуться на другие батареи или на другие помещения завода», — объясняет управляющий директор.

Здесь аккумуляторы будут храниться. SRF/Ralph Heiniger

Проблемные металлы. Батарея для электромобиля — это сложная конструкция. Аккумулятор состоит из множества разных металлов и веществ, по весу доминируют алюминий, графит, никель и медь. Важные компоненты: марганец, кобальт и литий. Электромобили часто критикуют за неэкологичность способов добычи этих металлов и за использование детского труда. Именно поэтому переработка аккумуляторных батарей имеет смысл и с точки зрения сокращения негативного воздействия данных технологий на природу и общество.

Добыча лития в Зимбабве. Keystone-SDA

Будущее. Компания Librec планирует начать перерабатывать аккумуляторы в городе Биберист уже с конца октября 2024 года. Выйдя на проектную мощность, завод сможет перерабатывать до 12 000 тонн аккумуляторов в год. На данный момент этого достаточно. Но, как говорит Джодок Рейнхардт, если доля электромобилей на швейцарских дорогах будет увеличиваться так, как сейчас, то, по его прогнозам, вполне скоро может потребоваться расширить производства..

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Конкуренция. В настоящее время заводы по переработке аккумуляторов строятся или уже работают по всей Европе. Некоторые из них принадлежат компаниям-стартапам, другие — самим автопроизводителям. В Швейцарии тоже есть схожие заводы, но они гораздо меньше по масштабам. Джодок Райнхардт подчеркивает, что его завод может обеспечить высочайший КПД — до 97%, что делает его лидером на фоне иностранных конкурентов.

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