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Труд и занятость в Швейцарии

Ритейлер Migros откроет первый круглосуточный супермаркет

Ритейлер Migros планирует открыть в городе Херисау (Herisau, кантон Аппенцелль-Внешний) первый в Швейцарии супермаркет с круглосуточным, включая воскресенья и праздничные дни, режимом работы.
Ритейлер Migros планирует открыть в городе Херисау (Herisau, кантон Аппенцелль-Внешний) первый в Швейцарии супермаркет с круглосуточным, включая воскресенья и праздничные дни, режимом работы. Keystone-SDA

Ритейлер Migros планирует открыть в городе Херисау (Herisau, кантон Аппенцелль-Внешний) первый в Швейцарии супермаркет с круглосуточным, включая воскресенья и праздничные дни, режимом работы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Об этом сообщило региональное подразделение ритейлера Migros Ostschweiz. Заявка на получение разрешения уже подана в местный муниципалитет. Если проект будет одобрен, тестовая эксплуатация начнётся летом 2025 года.

Днём магазин на улице Альпштайнштрассе (Alpsteinstrasse) будет работать в стандартном режиме с персоналом. Вечером и ночью он будет переходить в формат самообслуживания. Покупатели смогут войти в него с помощью дебетовой или кредитной карты либо индивидуального кода от скидочной карты Cumulus. Оплата будет производиться через терминалы самообслуживания или мобильное приложение Migros.

Для обеспечения безопасности в магазине предусмотрены камеры наблюдения и сенсоры. По информации компании, система способна автоматически подавать сигнал тревоги в случае чрезвычайной ситуации, например, если клиенту внезапно станет плохо. Новый супермаркет станет первым круглосуточным филиалом Migros, оснащённым технологией Teo — системой автономной торговли, разработанной на основе одноимённого, запущенного в 2022 году, формата компактных торговых павильонов.

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Такие торговые точки с площадью от 50 до 100 квадратных метров уже работают в восьми регионах, но часть из них была демонтирована после завершения пилотной фазы. Филиал в Херисау будет значительно крупнее — 295 квадратных метров, с ассортиментом, включающим около 7 000 наименований товаров. Пополнение полок и прилавков будет происходить исключительно в рабочие часы.

Для запуска круглосуточной торговли концерн Migros должен будет внести структурные изменения в уже существующий магазин и изменить его режим работы. Такие планы потребуют получения специальной лицензии. Законодательные нормы в этой сфере различаются в зависимости от кантона и муниципалитета. Данный магазин выбран в качестве пилотного неслучайно: он расположен на оживлённой трассе в туристическом регионе Альпштайн.

Точная дата запуска проекта будет объявлена после завершения административных процедур. Ранее Migros уже сталкивался с отказом: в кантоне Цюрих административный суд запретил воскресную работу магазина Migros Daily на улице Цольштрассе и филиала дочерней сети Gooods на площади Банхофплац в Винтертуре после жалобы профсоюза Unia. Круглосуточные форматы развивают и конкуренты Migros.

Компания Valora управляет сетью магазинов Avec на автозаправках и тестирует сейчас в Цюрихе автономные торговые точки с доступом через мобильное приложение. Однако из-за проблем с безопасностью некоторые из них иногда временно закрывались ночью. По той же причине сеть Spar отказалась от эксплуатации торговых автоматов без персонала в Цюрихе и кантоне Граубюнден.

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