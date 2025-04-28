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Труд и занятость в Швейцарии

Рынок труда Швейцарии: «удалёнка» возвращается?

Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников.
Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников. Keystone-SDA

Компании в Швейцарии продолжают активно использовать возможность удалённой и гибридной работы для привлечения сотрудников. Как показало исследование специализированного портала Indeed, доля таких вакансий в стране достигла рекордного уровня.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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На данный момент возможность постоянной или частичной работы вне офиса в Швейцарии предлагается в 13,8% всех объявлений о вакансиях. В начале 2025 года этот показатель составлял 12,8% и с момента начала пандемии он вырос почти в четыре раза. Такие данные опубликованы в исследовании портала Indeed в понедельник 28 апреля 2025 года. В основу анализа легли объявления о вакансиях, содержащие упоминания Remote Work («удалённой работы») или hybrides Arbeiten («гибридной занятости»).

По данным портала Indeed в первом квартале 2024 года доля вакансий с возможностью работы из дома достигла 13,9%, что стало новым рекордом с момента начала сбора статистики в 2019 году. В международном сравнении Швейцария занимает ведущие позиции: США (7,9%), Франция (12,3%) и Италия (10,5%) в этой сфере заметно отстают, тогда как Австрия (16,5%), Великобритания (15,9%), Германия (15,2%) и Канада (14,1%) демонстрируют ещё более высокую долю таких вакансий.

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Однако именно в Швейцарии темп прироста доли таких вакансий оказался наиболее стремительным. Удалённая работа, как подчёркивают авторы исследования, больше не является временным феноменом, а превратилась в важную часть современной рабочей культуры. Это особенно характерно для сферы информационных технологий. Однако и в других офисных профессиях — таких, как юриспруденция, банковское дело, финансы и бухгалтерия — почти каждое третье объявление о вакансии предусматривает возможность регулярной работы из дома.

В профессиях, требующих физического присутствия, шансы на удалённую работу остаются, что и понятно, низкими. Так, в сфере ухода за пожилыми людьми, в розничной торговле, а также в технических, ремесленных и рабочих специальностях доля вакансий с возможностью работы вне офиса составляет около 4–6%. На первый взгляд это может казаться недостатком, однако в условиях экономической нестабильности именно такие профессии демонстрируют высокую степень востребованности.

Как отмечает Indeed, многие из них являются объективно системно значимыми и поэтому они в меньшей степени подвержены циклическим колебаниям экономической конъюнктуры, показав в кризисные периоды особенно высокую стабильность. В то же время традиционные офисные профессии в последнее время испытывают заметное снижение спроса на персонал.

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