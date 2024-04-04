Швейцария может скорректировать статус S для украинцев

Правительство Швейцарии продлило срок действия защитного статуса S для беженцев из Украины. Цель: сделать так, чтобы к концу 2024 года имели работу 40 процентов трудоспособных лиц со статусом S. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Федеральный совет (кабмин) намерен увеличить долю украинских беженцев, имеющих работу в Швейцарии и предлагает свой вариант решения проблемы. Ассоциация работодателей уже выразила свои сомнения и опасения.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Федеральный совет (кабмин) намерен увеличить долю украинских беженцев, имеющих работу и предлагает свой вариант решения проблемы. В частности украинцы и в первую очередь украинки, уже имеющие работу в Швейцарии, должны иметь возможность заменить свой особый ВНЖ категории S на обычный ВНЖ, скорее всего категории В (буква латинская).

Курирующий миграционное досье министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс высказал эту идею в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Цель состоит в том, чтобы мотивировать таким образом беженцев искать работу, а работодателям обеспечить более четкие и ясные правовые рамки. Сегодня имеют работу в Швейцарии только 23% украинских беженцев, что значительно ниже аналогичных показателей в других европейских странах.

Показать больше

Показать больше Процедура получения украинцами статуса S затянута Этот контент был опубликован на Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени. Читать далее Процедура получения украинцами статуса S затянута

Например, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости беженцев из Украины уже превышает 50%. Поэтому вот уже последние полгода швейцарский кабмин, Федеральный совет, ищет способы наверстать упущенное и улучшить положение в области занятости украинцев, что очень важно на фоне почти нулевой безработицы при наличии большого количества незанятых вакансий. Швейцарские компании может быть и хотели бы брать на работу беженцев, но проблема заключается в том, что ВНЖ категории S ориентирован на возвращение лиц, его имеющих.

Это значит, что в случае завершения войны эти люди будут обязаны покинуть страну. Кроме того, в настоящее время миграционный статус S действует только до марта 2025 года, а это значит, что многим компаниям просто нет смысла тратить время и деньги на работу с беженцами в плане их интеграции в сложные производственные процессы. В такой ситуации министр юстиции Беат Янс предлагает своего рода «сделку»: компании берут на работу украинцев или украинок, после чего те получают право перейти в иной, более устойчивый миграционный статус, например, на ВНЖ категории В (буква латинская).

Показать больше

Показать больше Украинцам в Швейцарии будет легче найти работу Этот контент был опубликован на Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместо получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию. Читать далее Украинцам в Швейцарии будет легче найти работу

Этот ВНЖ выдается при условии наличия трудового соглашения и продляется ежегодно при условии сохранения работы в Швейцарии. Что касается бизнес-компаний, то такой формат помог бы им более четко планировать свою работу в области кадров на среднесрочное будущее. Влиятельная Швейцарская ассоциация работодателей (Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV) была несколько удивлена такой идеей, даже несмотря на то, что пока многие важные детали еще не выяснены.

Система квот под угрозой?

Особое беспокойство SAV высказывает относительно системы квот, на основе которой выдаются разрешения на работу в Швейцарии лицам с паспортами «третьих стран», то есть стран, не входящих в Евросоюз. В прошлом году на 2024 год Федеральный совет выделил для таких лиц квоту в 8 500 разрешений на работу, и теперь SAV опасается, что украинские беженцы начнут «вычерпывать» эту квоту, составив конкуренцию специалистам из других стран, столь порой необходимых в Швейцарии.

Показать больше

Показать больше Украинские беженки в Швейцарии: эксперты подвели итоги Этот контент был опубликован на Швейцария уже приняла у себя десятки тысяч людей из Украины. Группа экспертов подвела итоги и сделала выводы. Читать далее Украинские беженки в Швейцарии: эксперты подвели итоги

«Украина — это тоже третья страна. Недопустимо, чтобы беженцы из Украины получали разрешение на работу за счет этих квот», — говорит Даниэлла Лютцельшваб (Daniella Lützelschwab), руководитель отдела SAV, занимающегося проблемами рынка труда. По мнению SAV, любые изменения в миграционном статусе украинцев и украинок должны быть согласованы и скоординированы с Европейским союзом. «В противном случае Швейцария может стать центром, притягивающим к себе непропорционально большую массу трудовых иммигрантов (из Украины)», — предупреждает Д. Лютцельшваб.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Но можно ли вообще реализовать такую идею министра юстиции и как это сделать? Пока неясно. «Правовые изменения, которые потребуются для того, чтобы иметь возможность выдавать (регулярный) вид на жительство людям, в настоящее время имеющим ВНЖ категории S и имеющим при этом работу, в настоящее время детально проясняются», — указал швейцарский Государственный секретариат по делам миграции (SEM, подразделение Минюста) в ответ на запрос швейцарского общественного телерадиоканала SRF. Внешняя ссылка

Показать больше

Показать больше Швейцария не ожидает в 2024 году увеличения числа беженцев Этот контент был опубликован на Швейцария ожидает, что в этом году к ней с просьбой об убежище обратятся 30 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько и в 2023 году. Читать далее Швейцария не ожидает в 2024 году увеличения числа беженцев

В любом случае, какое-то решение проблемы занятости среди украинских беженцев должно быть найдено. Федеральный совет намерен повысить долю украинских беженцев, имеющих работу, с нынешних 23% до 40%, причем уже к концу 2024 года. По мнению SEM, однако, переход с буквы S на букву B — это пока лишь один из нескольких вариантов.