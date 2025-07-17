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Цифровая демократия

ИИ вместо избирателей: опасная идея?

Появляются предложения допустить искусственный интеллект к голосованию — якобы для повышения эффективности политических решений. В этом видео объясняется, почему такая идея может подорвать основы демократии.

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Как репортёр я освещаю те события, связанные с проблемами демократии, где швейцарская точка зрения становится особенно актуальной. Я швейцарец, и меня давно интересует, как в результате публичных дискуссий формируется общество.

Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR