ИИ вместо избирателей: опасная идея?

Появляются предложения допустить искусственный интеллект к голосованию — якобы для повышения эффективности политических решений. В этом видео объясняется, почему такая идея может подорвать основы демократии.

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Показать больше Снятся ли большим языковым моделям электронные избиратели? Этот контент был опубликован на Если бы ИИ мог голосовать — он делал бы это иначе, чем мы. Эксперт ETH Цюриха Джошуа Янг объясняет, как это может изменить демократию. Читать далее Снятся ли большим языковым моделям электронные избиратели?

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