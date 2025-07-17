ИИ вместо избирателей: опасная идея?
Появляются предложения допустить искусственный интеллект к голосованию — якобы для повышения эффективности политических решений. В этом видео объясняется, почему такая идея может подорвать основы демократии.
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