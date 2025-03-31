А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Многие хотели бы, чтобы референдумы, подобные швейцарским, проводились и у них в стране тоже. Но как работает эта система? Вокруг швейцарской прямой демократии сложилось немало мифов и легенд. Как же на самом деле устроены народные законодательные инициативы и референдумы и каким образом сформировалась нынешняя швейцарская система непосредственного народоправства?

12 минут

Ни в одной другой стране мира не проводится столько референдумов, как в Швейцарии. Первые голосования на референдуме состоялись здесь более 100 лет назад, и по сей день граждане страны приглашаются к участию в голосованиях в заранее установленные даты, решая вопросы местного, регионального и федерального значения.

Швейцария сочетает элементы представительной демократии с инструментами прямой демократии. Иногда референдумы даже меняли саму систему парламентаризма. Например, в 1919 году именно благодаря референдуму в стране была введена пропорциональная избирательная система. До этого в каждом избирательном округе (а избирательными округами в Швейцарии являются кантоны — субъекты федерации) место в парламенте получал кандидат, набравший наибольшее количество голосов (мажоритарная система).

Показать больше

Показать больше Как Швейцария уничтожила однопартийную систему Этот контент был опубликован на В 1918 году, в ситуации политической нестабильности, народ Швейцарии принял историческое решение о переходе к пропорциональной избирательной системе. Читать далее Как Швейцария уничтожила однопартийную систему

После 1919 года в большую палату парламента Национальный совет начали избираться по несколько депутатов от каждого округа пропорционально числу голосов, поданных за тот или иной избирательный список, и в соответствии с количеством мест, который каждый кантон имеет в палате. Малая палата, Совет кантонов, как и прежде, формируется на основе мажоритарного принципа.

Во время Второй мировой войны прямая демократия в Швейцарии была на время свернута, то же самое произошло и в период пандемии коронавируса. После войны в 1949 году в стране даже проводился специальный референдум «За возвращение к прямой демократии».Внешняя ссылка Сторонники прямой демократии одержали победу только минимальным перевесом голосов в 50,7%.

Показать больше

Показать больше Швейцарская прямая демократия вернется в сентябре 2020 года Этот контент был опубликован на Политическая жизнь Швейцарии возвращается в нормальный режим, на референдум 27 сентября 2020 года будет вынесено сразу пять очень важных вопросов. Читать далее Швейцарская прямая демократия вернется в сентябре 2020 года

Но история развития прямой демократии в Швейцарии — это ещё и голосование 1959 года, когда большинство мужчин отвергло инициативу о предоставлении женщинам избирательного права на федеральном уровне. Ситуация изменилась только в 1971 году: на референдуме швейцарцы одобрили предоставление женщинам полных политических прав, включая право избирать, голосовать и быть избранными.

Показать больше Женское избирательное право в Швейцарии: история и современность В Швейцарии отмечается 50-летие с момента введения в стране на общенациональном уровне женского избирательного права. Читать далее Женское избирательное право в Швейцарии: история и современность

Тем не менее на кантональном уровне этот процесс затянулся до1980-х годов. Последним регионом оказался кантон Аппенцелль-Внутренний. В 1991 году он был вынужден предоставить женщинам право голоса, подчинившись решению Федерального суда в Лозанне, что и стало финальной точкой в этом длительном процессе.

Инструменты прямой демократии в Швейцарии

В Швейцарии существуют различные правовые формы прямой демократии. Наиболее известным из них является народная законодательная инициатива. Она позволяет гражданам инициировать референдум по тому или иному предложению, чаще всего касающемуся поправки к Федеральной конституции.

Чтобы инициатива была вынесена на голосование, её авторы должны в течение 18 месяцев собрать и заверить не менее 100 000 подписей избирателей. Тем не менее девять из десяти инициатив в истории Швейцарии были отклонены, не получив поддержки народа или большинства кантонов.

Внешний контент

Но это вовсе не значит, что такие инициативы не имеют никакого значения. Они помогают вынести тот или иной вопрос в политическую повестку дня страны и инициировать общественную дискуссию. Даже отвергнутая инициатива — это сигнал для властей, что в определённой сфере могут уже накапливаться кризисные явления.

Прежде чем инициатива будет вынесена на всенародное голосование, её рассматривает федеральный парламент. Обе его равноправные палаты — Национальный совет (большая палата) и Совет кантонов (малая палата) — активно обсуждают её и принимают на основе консенсуса одно из решений:

поддержать инициативу;

отклонить её;

предложить альтернативный контрпроект.

В Швейцарии существуют две формы таких альтернативных контрпроектов:

▶ Прямой альтернативный контрпроект (Der direkte Gegenentwurf / Contre-projet direct / Controprogetto diretto) — парламент предлагает альтернативный вариант, который выносится на референдум наряду с инициативой. Избиратели могут проголосовать либо за контрпроект, либо за инициативу, либо против обоих.

▶ Косвенный альтернативный контрпроект (Der indirekte Gegenentwurf / Contre-projet indirect / Controprogetto indiretto) — парламент разрабатывает компромиссное законодательное предложение и принимает его в виде закона. Если гражданский комитет, выдвинувший инициативу, соглашается на этот вариант, то инициативу он отзывает. Если нет, на голосование выносятся и инициатива, и контрпроект. Если народ отклоняет инициативу, законом становится парламентский вариант.

Внешний контент

Обязательный референдум

Это еще один важный инструмент прямой демократии. Если правительство и парламент хотят изменить Конституцию или присоединиться к международной организации (например, ООН, Европейскому союзу или НАТО), то без референдума такое решение невозможно. В этом случае решение вступает в силу только если его поддерживает и большинство избирателей, и большинство кантонов (так называемое «двойное большинство»).

Факультативный референдум

Факультативный (необязательный) референдум, напротив, может быть инициирован только гражданским комитетом. Чаще всего он проводится, когда правительство и парламент принимают новый закон, а граждане хотят его оспорить. У граждан есть 100 дней с момента принятия закона, чтобы потребовать проведения референдума. Для этого необходимо собрать 50 000 подписей, заверить их и предоставить в Федеральную канцелярию в Берне.

Показать больше

Показать больше Как Швейцария хотела распустить свою армию и что из этого вышло Этот контент был опубликован на Ровно 30 лет назад Швейцария решала судьбу своей армии. Сегодня ее Вооруженные силы, сократившись в пять раз, переживают новую волну популярности. Читать далее Как Швейцария хотела распустить свою армию и что из этого вышло

Если требуемое число подписей собрано, проводится референдум. В отличие от обязательного референдума, здесь для отмены закона достаточно простого большинства голосов избирателей.

Двойное большинство

В швейцарской системе прямой демократии принцип «двойного большинства», который применяется в рамках голосований по народным законодательным инициативам и в ходе обязательных референдумов, играет очень важную роль. Бывают случаи, когда народная законодательная инициатива получала поддержку большинства граждан, но не проходила из-за недостаточной поддержки кантонов.

Внешний контент

В последний раз нечто такое произошло в 2020 году: законопроект «О социально ответственном бизнесе» (Konzernverantwortungsinitiative) набрал в свою пользу 50,7% голосов, но в итоге он был отклонён большинством кантонов. До этого подобный случай был зарегистрирован лишь однажды — в 1955 году. В большинстве случаев решающее слово остаётся именно за кантонами (субъектами федерации). Например, в 2013 году на референдум был вынесен вопрос введения по всей стране единых стандартов государственной семейной политики.

Внешний контент

Несмотря на то что в пользу реформы проголосовало 54,3% избирателей, это предложение не получило поддержку большинства кантонов и тоже было отклонено. Данный принцип не применяется в ходе необязательных (факультативных) референдумов. Так, в 2004 году швейцарцы проголосовали за введение оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Большинство кантонов высказались против, но поскольку это был факультативный референдум, то для одобрения данного законопроекта достаточно было и простого большинства голосов избирателей.

Как менялся характер использования инструментов прямой демократии в Швейцарии

В первые десятилетия после основания современной Швейцарии в 1848 году обязательный референдум был единственным инструментом прямой демократии. Избиратели (мужчины) использовали этот механизм в качестве способа выразить своё недовольство действиями властей. В большинстве случаев решения, вынесенные в тот период истории на референдум, как правило, отклонялись.

Ситуация начала меняться после 1874 года, когда по итогам первого всеобщего пересмотра конституции в Швейцарии был введён необязательный (факультативный) референдум. Этот инструмент позволил гражданам инициировать голосования даже по законам, уже принятым парламентом. Как отмечает «Исторический словарь Швейцарии»,Внешняя ссылка с появлением необязательного референдума правительство и парламент стали стремиться к компромиссным решениям, с тем чтобы избегать референдумов по особо спорным вопросам.

Внешний контент

Согласно тому же источнику, за 20 век на референдум были вынесены в среднем около 6% от общего числа принятых законов. Однако ключевым этапом в развитии прямой демократии в Швейцарии стало введение инструмента народной законодательной инициативы. Он позволяет гражданам предлагать изменения в Конституцию и был утверждён на референдуме в 1891 году.

В первые десятилетия этот механизм использовался редко: с 1891 по 1930 год было запущено всего 25 народных инициатив. Однако начиная с 1970-х годов активность граждан значительно возросла: в каждом десятилетии стало регистрироваться в среднем более 40 инициатив. Несмотря на это, большинство инициатив народом отклоняется. За период с 1891 по 2024 год народом было одобрено лишь 26 народных инициатив. Причём 14 из них были приняты уже в 21 веке, что подтверждает тенденцию ко все более и более активному использованию в современной Швейцарии инструментов прямой демократии.

Показать больше

Показать больше «Швейцарскую прямую демократию часто не понимают» Этот контент был опубликован на Швейцарский историк Оливье Мёвли опубликовал монографию по истории швейцарской прямой демократии. Наш разговор с историком из кантона Во. Читать далее «Швейцарскую прямую демократию часто не понимают»

Одной из старейших форм непосредственной демократии в Швейцарии является народный сход (Landsgemeinde). Этот формат предполагает, что граждане собираются на открытом собрании под открытым небом, чтобы лично голосовать поднятием руки по вопросам законодательства, бюджета и выборов. В 19 веке Landsgemeinde существовала в нескольких кантонах. Однако в ходе модернизации институтов прямой демократии эта традиция постепенно исчезла. Сегодня народный сходВнешняя ссылка сохранился только в двух кантонах — Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden) и Гларус (Glarus).

Как обычно, в последнее воскресенье апреля в кантоне Аппенцелль-Внутренний проходит законодательный народный сход — древнейшая в Европе форма прямого народоправства. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Несмотря на свою историческую значимость, этот формат прямой демократии всё чаще подвергается критике за отсутствие анонимности и невозможность обсуждения сложных законопроектов на площади. В кантоне Гларус Landsgemeinde тем не менее остаётся важным элементом политической культуры, а в кантоне Аппенцелль-Внешний этот формат используется для выбора судей и утверждения местных бюджетов, а также для выбора своих депутатов в федеральный парламент.

Итоговые выводы

Прямая демократия делает Швейцарию уникальной страной. Швейцарская модель позволяет гражданам не только выбирать своих депутатов в парламент, но и непосредственно влиять на законодательство, включая Конституцию. Хотя большинство народных инициатив и отклоняются на референдумах, они все-таки способствуют общественной дискуссии и нередко ведут к выработке компромиссных решений.

Показать больше

Показать больше Выборы без альтернативы: возможны ли они в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Возможны, но с «триумфальным избранием единых кандидатов от блока коммунистов и беспартийных» эта практика не имеет ничего общего. Читать далее Выборы без альтернативы: возможны ли они в Швейцарии?

Обязательные и факультативные референдумы позволяют гражданам контролировать правительство и корректировать его политику, если она не соответствует общественным ожиданиям. Таким образом, система прямой демократии в Швейцарии — это не просто традиция, а основа швейцарской политической культуры, обеспечивающая уникальный баланс между парламентской системой и прямым волеизъявлением народа.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Вы хотите провести референдум? Спросите Швейцарию! Этот контент был опубликован на Вы готовите референдум? Спросите у нее, как это следует делать. И как не следует. Читать далее Вы хотите провести референдум? Спросите Швейцарию!

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Подробнее о федерализме в Швейцарии:

Показать больше