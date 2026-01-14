The Swiss voice in the world since 1935
Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии?

Швейцария традиционно пользуется репутацией безопасной страны, где все законопослушно соблюдают правила. На этом фоне ужасный пожар в баре Кран-Монтаны многим кажется особенно непонятной трагедией. Как это могло случиться — в такой стране?

Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подобное больше никогда не повторилось?

Кран-Монтана

Показать больше

Швейцарская политика

Трагедия в Кран-Монтане: траур и неудобные вопросы

Этот контент был опубликован на Как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии, стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка?

Читать далее Трагедия в Кран-Монтане: траур и неудобные вопросы

Donat-Magnin Paule
Donat-Magnin Paule
Этот комментарий был автоматически переведен с FR.

Кантон Вале объявил об открытии счета для Кран-Монтаны. Как получить информацию?

la Canton du Valais à annoncé l'ouverture d'u compte pour Cran Montana comment se renseigner

Balz Rigendinger
Balz Rigendinger SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с FR.
@Donat-Magnin Paule

Вот информация кантона Вале по этому вопросу:__https://www.vs.ch/web/communication/w/incendie-de-crans-montana-aide-financière-et-interdiction-des-engins-pyrotechniques

Hier sind die Informationen des Kantons Wallis zu diesem Thema:__https://www.vs.ch/web/communication/w/incendie-de-crans-montana-aide-financière-et-interdiction-des-engins-pyrotechniques

Della Rosa
Della Rosa
Этот комментарий был автоматически переведен с IT.

В этой трагедии, помимо явной частной жадности и публичных недостатков, забывают, что драма была вызвана поверхностным поведением присутствующих.__Реальность тех, кто сформировался бесконтрольно и безответственно: типичное проявление виртуального и мимолетного мира сегодняшнего дня.

In questa tragedia, oltre alla palese avidità privata e alle carenze pubbliche ci si dimentica che il dramma è stato scatenato dalla superficialità di comportamento dei presenti.__Realtà di chi si è formato in modo incontrollato ed irresponsabile: espressione tipica del mondo virtuale ed evanescente di oggi.

RobboGBRIcogneCH
RobboGBRIcogneCH
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.

Как гражданин Великобритании, который в течение последних 20 лет практически каждый год посещает Кран-Монтану, останавливаясь у родственников поблизости в летний и зимний сезоны, после нескольких недель размышлений я пришел к следующему мнению, основываясь на некоторых разговорах, которые велись здесь, в Великобритании, среди друзей, коллег из финансовой индустрии и семьи.____Начну с положительного: мы любим Вале, швейцарцев, наших друзей и местных жителей (Кран-Ланс, Иконь, Сьерра и Сьон). Настолько, что я был в процессе создания там компании. ____После 20 лет посещений я говорю всем, что в Швейцарии нет серых зон, все очень черно-белое, и люди следят за тем, чтобы другие не выходили за рамки. ____Что я нахожу ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО невероятным и решительно не приемлю, так это количество «двойных стандартов» в муниципалитете Кран-Монтана, местных коммунах региона Вале, которые совсем недавно подвергли иностранных владельцев шале и, я уверен, других людей жестоким испытаниям из-за правил пожарной безопасности (2016). ____Мои родители соблюдают все правила, нормы и уважают все, что касается этого района и швейцарского народа. Поэтому после недавнего обслуживания шале, построенное в 2008 году, потребовалось возвести леса, удалить дерево, провести осмотр, нанести новую штукатурку и провести повторную проверку, общая стоимость составила 13 000 швейцарских франков. Наши друзья и соседи по району сделали то же самое (один из них потратил 94 000 швейцарских франков). ____И тем не менее, общественное заведение, расположенное в самом центре Кранса, не проверялось на соответствие правилам пожарной безопасности в течение 6 лет... Это просто возмутительно. Вся эта история. Я знаю, что я не единственный, кто так думает, так что давайте продолжим... Должно быть, есть люди на государственных должностях, чиновники, которые либо не провели пожарные проверки «нескольких» общественных заведений в Кран-Монтане, известном и прекрасном месте. Или есть обстоятельства, при которых государственные чиновники закрывают глаза, чтобы поддержать местные заведения, а не создавать проблемы. ____Можно пойти еще дальше и предположить, что некоторые люди брали взятки (наличные деньги) по-мафиозному... F__в течение многих лет.____Мне нравится, что независимый прокурор Вале или другой прокурор исключил Кран-Монтану из списка истцов. ____Ущерб репутации оставил огромный черный след, и чтобы его исправить, нужно уволить официальных лиц. Сверху донизу.____Вместо того, чтобы регулировать движение, возможно, стоит отправить местную полицию, пожарных и других чиновников в КАЖДОЕ другое заведение гостеприимства и проверить, все ли записи, связанные с пожарной безопасностью, обновлены, так же, как вы заставили сделать всех владельцев шале.____Если бы я был азартным человеком (а я не такой), я бы поспорил, что в записях о пожарной безопасности общественных заведений есть и другие пробелы.

As a British citizen who has been visiting Crans Montana pretty much every year for the last 20 years, staying with family nearby in Summer and Winter seasons, after weeks of reflection here is my view, following some of the conversations being had here in UK, amongst friends, finance industry colleagues and family.____I will start with the positive, we love the Valais, the Swiss people, our friends and locals (Crans - Lens, Icogne, Sierre and Sion). To the extent that I was in the process of setting up a company there. ____I tell everyone after 20 years of visits, there are no grey areas in Switzerland, it is very black and white, where its people join in making sure other people do not step out of line. ____What I find REALLY REALLY unbelievable and strongly object to is the amount of ‘double standards’ in the Crans Montana Municipality, local Communes of the Valais area, who have very recently put foreign chalet home owners and i am sure others through the mill, due to fire flue regulations (2016). ____My parents follow all the rule, regulations and respect everything about the area and the Swiss people. So following the recent service, the chalet built in 2008 required scaffolding erected, wood to be removed, inspected, and new rendering applied and follow up to confirm, total cost 13,000 CHF. Our friends and local neighbours have done the same (one 94,000 CHF). ____And yet, a PUBLIC hospitality venue, which is smack bang in the centre of Crans hasn’t been inspected for Fire Regs for 6 years……..it absolutely stinks. The whole saga. I know I am__not the only person thinking this, so here we go….____There must be people within public office, officials, who have either failed to carry out fire inspections of ‘several’ public venues across Crans Montana, a famous and wonderful place. ____Or there are circumstances where public officials turn a blind eye to support local establishments, rather than rock the boat. ____I we can go one further and suggest that there are some people who have been taking back handers (cash) in a mafia like manner…. F__for years.____I like the fact that the independent Valais or other prosecutor has removed Crans Montana from the Plaintiff list. ____The reputational damage has left a huge black mark, in order to salvage it, official heads need to roll. Top to bottom.____Rather than directing traffic, it might be worth sending the local police, fire and other officials into EVERY single other hospitality venue and check all the fire related records are up to date in the same way you have made all chalet owners.____If I were a betting man (am not), I would wager there are other holes in the public venue fire records.

Della Rosa
Della Rosa
Этот комментарий был автоматически переведен с IT.

Уже 20 лет я счастливо живу в Швейцарии и разделяю здоровую национальную философию, основанную на общем интересе, что также закреплено в девизе конфедерации. В Швейцарии у меня есть культурное объединение, я пишу книги и издаю полугодовой журнал, организовал 4 фотовыставки. Швейцария для меня – это рай, идеальная терапия, избавляющая от ущерба, нанесенного мне на полуострове, который постоянно растет.Мне очень жаль, что это произошло. Зная Швейцарию, мне это кажется неправдоподобным. Все обязательно прояснится.

Da 20 anni passo buona parte della mia vita felicemente in Svizzera e condivido la sana filosofia nazionale fondata sull'interesse comune, sancito anche dal motto confederale.__In Svizzera ho un'associazione culturale, ci scrivo libri ed un semestrale, ci ho allestito 4 mostre fotografiche.__La Svizzera, per me, è un paradiso, una perfetta terapia di sollievo dai danni ricevuti in penisola, sempre in crescendo.__Mi dispiace molto per ciò che è accaduto. Conoscendo la Svizzera non mi sembra vero.__Tutto sarà con certezza chiarito.

