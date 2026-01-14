Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии?
Швейцария традиционно пользуется репутацией безопасной страны, где все законопослушно соблюдают правила. На этом фоне ужасный пожар в баре Кран-Монтаны многим кажется особенно непонятной трагедией. Как это могло случиться — в такой стране?
Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подобное больше никогда не повторилось?
Высказывайтесь, но с соблюдением правил нормативного языка, вежливости и взаимного уважения. Оскорбления и теории заговора публиковаться не будут. Комментарии проходят премодерацию, и их публикация может занять некоторое время.
Примите участие в дискуссии