Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии?

Швейцария традиционно пользуется репутацией безопасной страны, где все законопослушно соблюдают правила. На этом фоне ужасный пожар в баре Кран-Монтаны многим кажется особенно непонятной трагедией. Как это могло случиться — в такой стране?

Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подобное больше никогда не повторилось?

Швейцарская политика

Трагедия в Кран-Монтане: траур и неудобные вопросы

Этот контент был опубликован на Как подобная трагедия вообще могла произойти в Швейцарии, стране, которую все привыкли считать образцом строгих правил и порядка?

