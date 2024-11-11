События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

«В окружении избранного президента США Дональда Трампа циркулируют самые различные идеи о том, как справиться с агрессивной войной России против Украины», – пишет газета Blick. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 4 по 10 ноября 2024 года.

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

Трамп, война в Украине, Европа и Швейцария — что дальше?

Сделка с Трампом стала бы для Киева фактически капитуляцией

Опера «Жизнь с идиотом» в Цюрихе

«Веселый Роджер в гостях у Путина на Валдае»

«Армия России превратилась в новую форму крепостного права»

Трамп, война в Украине, Европа и Швейцария — что дальше?

Общественный телеканал SRF размышляет об итогах президентских выборов в США применительно к ситуации в Украине и к будущим оборонным приоритетам Швейцарии. «Он закончил бы войну в Украине за 24 часа. И членам НАТО пришлось бы гораздо больше тратить на свои армии. Подобные заявления переизбранного президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство и неуверенность в Европе, в том числе и в Швейцарии. Навяжет ли Трамп украинскому президенту Зеленскому мирный план в ущерб стране, подвергшейся агрессии? Что будет означать прекращение поставок американского оружия в Украину для европейских стран — и каковы будут последствия такого решения для Швейцарии?

Парламентский Комитет по политике безопасности малой палаты парламента Швейцарии, Совета кантонов (SiK-S), на прошлой неделе обсуждал возможные планы Дональда Трампа в отношении Европы. Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger, Люцерн, партия «Центр» / Die Mitte), прежде всего волнует курс Трампа в отношении НАТО. «Он заявил, что больше не будет выделять (Альянсу) столько средств (сколько он выделял в прошлом). Это было бы очень опасно для нас. В этой ситуации Швейцария, как и все европейские страны, должна будет теперь вкладывать еще больше средств в собственную оборону».

Йозеф Диттли (Josef Dittli), сенатор от правоцентристской партии «Либералы» (FDP), придерживается аналогичной точки зрения. «Мы должны достичь полной обороноспособности даже быстрее, чем планирует кабмин, Федеральный совет». Сегодня бюджет швейцарских Вооруженных сил составляет 5,7 миллиарда швейцарских франков. Федеральный совет был намерен к 2035 году увеличить его до 1% от валового внутреннего продукта, то есть примерно до 10 миллиардов франков.

Однако парламент решил в течение следующих четырех лет предоставить Вооруженным силам на четыре миллиарда больше, чтобы цели в сфере военного строительства могли бы быть достигнуты уже к 2030 году. Но это значит, что экономия средств должна быть произведена где-то в другом месте. Где именно? Этот вопрос будет обсуждаться парламентом в декабре, не исключено, что меньше денег получит так называемая «помощь развитию» беднейшим странам мира.

Против таких сокращений выступает социалистка Франциска Рот (Franziska Roth), депутат от кантона Золотурн: «Программы жесткой экономии, которые ставят под угрозу социальный мир в Швейцарии — это точно не вариант. Мы видели, что за Трампа голосовали те, кто считает себя неудачниками. Этого (расширения такой электоральной базы) в Швейцарии произойти не должно, иначе в опасности окажется наша демократия».

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе и президент США Дональд Дж. Трамп во время их двусторонней встречи в присутствии федерального советника (министра экономики) Иоганна Шнайдера-Амманна (справа) и посла США в Швейцарии Эдварда Томаса Макмаллена (слева) во время 48-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, пятница, 26 января 2018 года. Peter Klaunzer/Keystone

Депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцманн (Werner Salzmann, кантон Берн) считает, что повышение военных ассигнований неизбежно, и ради этого следует экономить и урезать расходы в иных сферах. «Мы должны экономить (в пользу армии). Нам не поможет даже повышение налогов, потому что такая мера будет сразу вынесена на обсуждение народа. До референдума пройдет несколько лет, а армия нуждается в дополнительных ресурсах уже сейчас».

Далее телеканал делает вывод, что «избрание Дональда Трампа укрепляет в парламенте Швейцарии позиции тех, кто выступает за ускоренное перевооружение. Сдерживающим фактором остается напряженное финансовое положение общественного бюджета Конфедерации. За закрытыми дверями даже многие правоцентристы сомневаются, что уже со следующего года возможно будет выделить армии один дополнительный миллиард франков просто за счет регулярной экономии. В более отдаленной перспективе вопрос о повышении налогов снова может встать в полный рост. Но, как показывают опросы общественного мнения, убедить электорат в необходимости увеличения налогов с целью поддержки армии будет очень сложно».

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Сделка с Трампом стала бы для Киева фактической капитуляцией

На эту тему размышляет политический обозреватель телеканала SRF и пишет: «На первый взгляд, план Трампа по установлению мира в Украине выглядит позитивно. Кто бы из нас не хотел, чтобы эта война наконец-то закончилась? Но, как сообщают мировые СМИ, сценарий мира по Трампу может выглядеть так: Украина в обмен на прекращение боевых действий должна уступить России свои территории, при этом будущий президент США вряд ли даст ей надежные гарантии безопасности, например, он не предоставит Киеву перспективу вступления в НАТО.

Федеральный совет отклонил заявку с просьбой разрешить реэкспорт швейцарских танков из Италии через Германию в Украину. Keystone / Friedemann Vogel

С точки зрения Украины такое развитие событий было бы проблематичным по многим причинам: Россия была бы вознаграждена за свою агрессию, а без достаточной помощи со стороны США Украина оказалась бы практически беззащитной перед новыми российскими атаками. Кремль не скрывает, что он хочет контролировать не только восток и юг Украины, но и всю страну. Сделка с Трампом стала бы для Киева фактически капитуляцией. Тем не менее Владимир Зеленский отреагировал (на итоги выборов) спокойно, многие украинцы также не выглядят встревоженными, будь то в реальности на улице, будь то в социальных сетях.

Вероятно, это реакция нации, которая уже почти три года сражается за свое выживание. Некоторые даже надеются на непостоянство Трампа: мол, он вдруг передумает и все-таки поставит Украине огромное количество вооружений. Рациональных оснований для таких надежд нет, в конце концов, «мирный план Трампа», о котором пишут СМИ, вполне вписывается в его давние политические предпочтения. Он не делает различий между демократически избранными главами государств и диктаторами — более того, кажется, что он прямо-таки восхищается некоторыми автократами. Он также исходит из того, что «Америка превыше всего». Так почему же он вдруг должен будет выделить огромные суммы денег американских налогоплательщиков на помощь стране в далекой Восточной Европе? После избрания Трампа Украину могут ожидать трудные, очень трудные времена. Но многие украинцы убеждены, что они пройдут и через это тоже».

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«Жизнь с идиотом» в Цюрихе

Пресса Швейцарии обсуждает постановку Кирилла Серебренникова «Жизнь с идиотом» в Цюрихской опере. Так, газета «Тагес Анцайгер» посвящает этому сочинению большой материал и пишет: «Почти ровно шесть лет назад в Цюрихской опере произошло нечто уникальное. Кирилл Серебренников ставил Così Моцарта — в своё отсутствие, потому что тогда он находился под домашним арестом в Москве. В годы президентства Дмитрия Медведева Кирилл Серебренников поднялся до уровня суперзвезды театральной режиссуры. Затем, в 2012 году, к власти снова пришел Владимир Путин, художественному авангарду в России перекрыли финансирование, Серебренников и трое его коллег (все еврейского происхождения) столкнулись с крайне сомнительными обвинениями в коррупции и были помещены под арест.

В этот раз Кирилл Серебренников в Цюрихе присутствует. Он покинул Россию в начале путинской войны против Украины и пока что возвращаться не собирается. Он уже неоднократно открыто выражал свое отвращение по отношению к Путину, так что режиссер вполне может исходить из того, что по возвращении его арестуют сразу в аэропорту. Но вопрос возвращения сегодня для него даже не возникает. Его родители умерли, а больше родственников, по его словам, у него в России нет. И вот теперь «Идиот» Альфреда Шнитке становится втройне диссидентским сочинением.

Всё действие оперы чем дальше, тем глубже уходит во внутреннюю жизнь рассказчика. SWI

Во-первых, композитор Альфред Шнитке всегда сочинял «в стол» вопреки доктрине социалистического реализма, выживал он за счет музыки для кино, в целом он был в почете, но после распада СССР уехал в Гамбург в 1990 году и начал там писать оперы. Верный своей стилистической разноплановости, в «Идиоте» он напрямую и без «швов» сталкивает разные стили и различные этапы своей собственной сочинительской эволюции: здесь есть грандиозное танго, есть буйный шум, затем музыка почти полностью смолкает, уступая место декламации солистов, затем возникает клавесин, его сменяют духовые.

Во-вторых, в качестве основы для либретто Альфред Шнитке выбрал одноименную повесть Виктора Ерофеева 1980 года. В ней рассказчик из-за своего проступка (он состоит в «отсутствии сострадания») вынужден приютить у себя дома идиота. Он забирает его из психушки, его жена (которую зовут «Фрау») в ужасе, идиот, который говорит только Äch и в какой-то момент оперы поет красивую народную песню о берёзе, разгромил квартиру, нагадил на пол, изнасиловал «Фрау», убил ее (предположительно), трахнул рассказчика (извините, но по-другому не скажешь).

Видимо, у абсолютного зла есть единственный способ выжить, а именно: вести войну с соседями

На премьере оперы в Амстердаме в 1992 году образ «Идиота» был интерпретирован в качестве реинкарнации Ленина, что было очень в духе Ерофеева, мол, советская власть проникает прямо в частную сферу людей, разрушая её. В-третьих, постановка в Цюрихе отказывается от Ленина, он все равно уже никому не интересен. Не стремится режиссер и «зеркалить» «идиота Путина», хотя такая отсылка могла бы быть очевидной. Как говорит режиссер, эта персона просто не заслуживает того, чтобы появляться в его работах, с ним должны разбираться газеты. У режиссера нет надежды на чудо, он не верит, что Россия сможет вернуться однажды к нормальной жизни, слишком много плохого произошло за последние годы. Видимо, говорит режиссер, у абсолютного зла есть единственный способ выжить, а именно вести войну с соседями.

Даже без аллюзий на Путина эта постановка наверняка стала бы для Серебренникова в Москве источником немалых проблем, но цюрихский бомонд был в восторге. Режиссер переносит действие оперы из сумасшедшего дома в картинную галерею, удваивая образ идиота: Мэтью Ньюлин поет заглавную партию, Кэмпбелл Каспари воплощает образ на сцене в основном в голом виде. Виктор Ерофеев, присутствовавший на премьере, был решительно в восторге. Сцена у Серебренникова — комната с белым потолком, хор сидит на ступеньках, выступая, как и положено было ещё в античные времена, в роли комментатора.

Всё действие оперы чем дальше, тем глубже уходит во внутреннюю жизнь рассказчика. Изнасилование, возможное убийство, безумный секс — все это его фантазии. И все же, как бы мощно всё это ни было, в какой-то момент опера просто обрывается на полуслове, точнее, на элегии Альфреда Шнитке «Осень» из фильма Элема Климова «Агония»: гимн мрачновато-красивый, но, возможно, в какой-то мере утешительный».

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«Веселый Роджер в гостях у Путина на Валдае»

Швейцарский журналист, издатель и бывший парламентарий Роджер Кёппель посетил Владимира Путина на конференции, организованной так называемым Международным дискуссионным клубом «Валдай». После конференции он в самых восторженных тонах отозвался о выступлении Владимира Путина и о том, каким образом он «блестяще анализировал мировую политику — это была просто Лига Чемпионов». Об этом рассказывает популярная швейцарская газета «20 минут».

«В России Роджер Кёппель (лозунгом журналисткой работы которого является девиз „независимо, критически, всегда в хорошем настроении“. — Прим. ред. рус.), оказался в пятницу 8 ноября 2024 года. Роджер Кёппель даже покритиковал Путина, но исключительно за стиль его общения с западной общественностью. Но теперь в адрес бывшего национального советника (так в Швейцарии называют депутатов большой палаты парламента, Национального совета. — Прим. ред. рус.) сыплется критика на его родине».

Популярный журналист и главный редактор правого швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кёппель (Roger Köppel). Keystone

Как подчеркивает далее газета «20 минут», «издаваемый Роджером Кёппелем журнал Weltwoche неоднократно и открыто симпатизировал Путину. Например, в день начала войны России против Украины Путин красовался на обложке журнала, котором была опубликована статья «Неверно понятый». Газета Aargauer Zeitung говорит о «дружественном Путину курсе», который Роджер Кёппель проводит со своим журналом, и что в России он буквально «умолял Путина об интервью». На платформе X комментаторы также раскритиковала Кёппеля, который ведет курс на «сближение с военным преступником». В комментариях на сайте Weltwoche Кёппелю в основном аплодировали, но были и критические голоса. «Было бы смело, если бы Кёппель спросил Путина, знает ли он что-нибудь о местонахождении тысяч похищенных в Украине детей».

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«Армия России превратилась в новую форму крепостного права»

Швейцарская газета «Ле Тан» помещает эссе о состоянии современной российской армии, и пишет, что «армия превратилась в тюрьму, а это осуждают даже многие российские ястребы». «Пока ты пьешь смузи и делаешь селфи, настоящие мужики водят танки, едят тушенку и несут вахту в окопах. Армия — это настоящая мужская работа. Ты — мужчина, будь им», — утверждает Министерство обороны России в видеоролике, явно рассчитанном на молодых городских жителей. Быстрый телефонный звонок, подпись внизу листа А4 или простой клик мышкой — и ты уже «контрактник».

Немалую роль играет и финансовое вознаграждение. После начала войны в Украине федеральные и региональные власти России соперничают друг с другом в щедрости, предлагая новобранцам «вступительный пакет», который иногда составляет несколько миллионов рублей (1 миллион эквивалентен чуть менее 9000 швейцарским франкам). За всем этим, однако, скрывается реальность, которую власти всеми силами стараются от новобранцев скрыть. Поступить на службу в российскую армию стало очень легко, вот только уйти из армии до окончания этой знаменитой «специальной военной операции» — официального названия, которое до сих пор дается войне в России — уже практически невозможно.

Все контракты, заключенные с Министерством обороны, сейчас превращены в «бессрочные договоры». Истекут они только тогда, когда закончится пресловутая СВО, а если точнее, то только тогда, «когда будут достигнуты цели СВО». А это горизонт, который становится чем дальше, тем все более расплывчатым. Каковы реальные цели этой войны? Взять Киев за несколько дней? Провести «денацификацию и демилитаризацию» страны, на чем настаивали российские официальные лица в самом начале? Завоевать как можно больше территорий? Кремль так и не захотел дать на этот вопрос вразумительного ответа. Поэтому-то и демобилизация отложена на неопределенный срок. «Таким образом, служба в армии превратилась в новую форму крепостного права». Таково мнение романиста и театрального режиссера Ивана Филиппова, ставшего с недавних пор глубоким знатоком нового русского патриотизма.

«Таким образом, служба в армии превратилась в новую форму крепостного права». SWI

Формально уволиться из армии можно по рекомендации медицинской комиссии, если у тебя есть «иждивенцы» в семье (новорожденные дети или инвалиды) или если ты достиг предельного возраста, который в 2023 году был увеличен до 70 лет для офицеров и 65 для всех остальных. Но в реальности «тебя могут демобилизовать, только если ты потерял обе руки, обе ноги или голову». Об этом недавно петербургской интернет-газете «Восточный Берег» рассказал бывший дезертир. Армия России использует все возможные средства, чтобы удержать новобранцев в Украине. И все это леденит душу.

Раненых, в том числе и тяжелораненых, быстро лечат и сразу отправляют обратно на фронт. Заявления о демобилизации по семейным обстоятельствам игнорируются. Заявления об увольнении по возрастным показаниям систематически кладутся «под сукно». Но самая суровая участь припасена для тех, кто отказывался воевать по этическим соображениям. На фронте их кидают «на подвал» и «в яму», где таких людей держат несколько дней, а то и недель, без еды и воды, прежде чем отправить в наказание в штурмовые части. Что касается ампутантов, то они продолжают воевать даже на протезах. Известный военный блогер Анастасия Кашеварова недавно сама осудила такое обращение с солдатами в своем Telegram-канале: «Ты уверен в том, что тебя демобилизуют, только когда ты уже мертв».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 18 ноября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.