Пять удивительных фактов о номерных знаках в Швейцарии

Номерные знаки на автомобиле: нет ничего более привычного и банального. Однако в Швейцарии даже самые простые вещи устроены иногда совсем иначе. Keystone / Christian Beutler

Номерные знаки на автомобиле: нет ничего более привычного и банального. Однако в Швейцарии даже самые простые вещи устроены иногда совсем иначе, так что некоторые странности, связанные с номерами, способны удивить по-настоящему.

1. Номерной знак в Швейцарии принадлежит автолюбителю, а не автомобилю

В большинстве стран мира, включая почти всё постсоветское пространство, номерные знаки закреплены за транспортным средством. Это означает, что номер присваивается автомобилю при его первой регистрации и остаётся с ним на протяжении всего срока эксплуатации, независимо от смены владельца. Когда автомобиль снимается с учёта и окончательно выводится из обращения, его номер утрачивает силу и больше не используется. Так устроена система, например, во Франции, России, Украине и Беларуси.

В Швейцарии же действует совершенно иная практика: здесь номерные знаки принадлежат не автомобилю, а владельцу. Подобная система редка, но она существует и действует также в Княжестве Лихтенштейн и в некоторых американских штатах, например в Орегоне. На практике это выглядит так: человек получает комплект номерных знаков при регистрации своего первого автомобиля и, как правило, сохраняет его на всю жизнь. При покупке нового автомобиля номер просто переносится на него.

Если владелец имеет два автомобиля, он может пользоваться переставными номерами (Wechselschilder) — одним комплектом для обеих машин, устанавливая его на тот автомобиль, который используется в данный момент. Для тех, кто особенно привязан к своему номеру, предусмотрены и дополнительные возможности: его можно передать члену семьи, если владелец решает больше не водить машину, или зарезервировать при временном отказе от использования автомобиля.

Если номер не используется, он может быть уничтожен или передан новому владельцу — в зависимости от правил конкретного кантона. Регистрацией транспортных средств в Швейцарии занимаются кантональные управления дорожного движения, что придаёт системе ярко выраженный федералистский характер: при переезде в другой кантон владелец обязан сдать старый номер и получить новый — «родной» для своего нового места жительства.

2. Водителей в Швейцарии можно легко идентифицировать

Стандартные швейцарские номерные знаки имеют белый фон с чёрными символами. Номер состоит из двух букв, обозначающих кантон (например, BE — Берн, GE — Женева), и числовой последовательности длиной до шести цифр, которая служит индивидуальным идентификатором. На заднем знаке также изображены два герба: слева герб Швейцарии, справа — герб кантона. Он всегда квадратный или прямоугольный, передний знак как правило прямоугольный, без гербов.

Стандартные швейцарские номерные знаки имеют белый фон с чёрными символами. Keystone

Существуют специальные варианты номерных знаков для ограниченного использования, например, чёрный фон с белыми буквами для автомобилей, принадлежащих Вооружённым силам, на что указывает буква М. Дипломатические номера имеют особое цветовое оформление и особую структуру. Выделяют три типа дипломатических обозначений: с буквами CD для автомобилей сотрудников дипломатических представительств, с буквами CC для работников консульских учреждений и AT для административного и технического персонала посольств. Эти буквы наносятся на зелёный фон (для дипломатических и консульских представительств) или на синий фон (для международных организаций, расположенных в Швейцарии, в Женеве или Лозанне).

Комбинация символов и знаков включает в себя буквенное обозначение статуса владельца машины и обозначение кантона, двузначный код страны, откуда прибыл дипломат, и порядковый номер, позволяющий идентифицировать транспортное средство. Выпуск этой серии номеров регулируется Федеральным департаментом / министерством иностранных дел (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), они имеют особый статус в соответствии с положениями соответствующих международных конвенций. Во многих странах регистрационные базы номерных данных закрыты для широкой публики и доступны только уполномоченным органам — полиции, страховщикам, судам.

Существуют и специальные варианты для ограниченного использования, например, чёрный фон с белыми буквами для автомобилей, принадлежащих Вооружённым силам. Keystone / Christian Beutler

В Швейцарии же подход значительно более гибкий. Во многих кантонах такого рода данные можно просто получить онлайн: достаточно ввести номер, чтобы узнать имя и общину проживания владельца машины. Однако конкретные нормы зависят от кантона и от того, насколько строго он трактует положения Федерального закона «О защите данных» (Loi fédérale sur la protection des données, LPD / Bundesgesetz über den Datenschutz, DSG). Так, кантон Тичино (Ticino) не предусматривает общественного доступа к такому онлайн-реестру, тогда как кантон Фрибург (Fribourg), напротив, имеет полностью открытый банк данных с номерами машин.

Берн занимает промежуточную позицию: доступ к этой информации предоставляется после онлайн-регистрации и оплаты 1,0 франка за один результат поиска. В целом в Швейцарии правоприменительная практика в этой области остаётся весьма либеральной. Тем не менее, согласно Статье 89 Федерального закона «О дорожном движении» (Loi sur la circulation routière, LCR / Strassenverkehrsgesetz, SVG), каждый владелец номерных знаков может закрыть доступ к своим данным, подав соответствующее заявление. Кантональные службы регистрации транспортных средств (Service des automobiles / Strassenverkehrsamt) предоставляют для этого специальную онлайн-форму.

3. Маленький кантон пользуется особой популярностью

Некоторые номерные знаки встречаются на швейцарских дорогах довольно редко. Например, автомобильные знаки кантона Урі (Uri). А жаль, ведь они выглядят особенно эффектно — на них красуется чёрная бычья голова на ярко-жёлтом фоне. Зато куда чаще можно увидеть белый знак с чёрным медведем и буквами AI — это обозначение кантона Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden). Но почему? Ведь, как и кантоне Ури, этот маленький кантон на востоке страны очень малонаселён и находится вдали от крупных городских центров. Можно ли из этого заключить, что аппенцелльцы — народ с какой-то особой склонностью к перемене мест?

Во многих кантонах данные о водителях можно получить онлайн: достаточно ввести номер, чтобы узнать имя и общину проживания владельца машины. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Не совсем так. Просто весьма вероятно, что за рулём автомобиля с аппенцелльскими номерами находится не житель Швейцарии, а турист. Дело в том, что значительная часть автомобилей, сдаваемых напрокат, официально зарегистрирована именно в кантоне Аппенцелль-Внутренний. Причина проста: в этом суверенном швейцарском кантоне установлена очень низкая ставка дорожного сбора и действуют максимально упрощённые административные процедуры регистрации автомашин, что делает этот кантон привлекательным для компаний по аренде автомобилей.

Этот своеобразный бизнес приносит небольшому кантону стабильный доход. Следует добавить, что Аппенцелль-Внутренний — не единственный кантон, где действует подобный порядок. Похожая ситуация наблюдается и в кантоне Шаффхаузен (Schaffhausen), где также зарегистрировано большое количество автомобилей, принадлежащих фирмам по прокату машин.

4. «Особые» номера могут приносить солидный доход

Вспомним эпизод из фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», когда на экране появляется забавная машина знаменитой троицы. На ней отчётливо виденВнешняя ссылка номер: ББТ 75–21. Его расшифровка давно стала предметом киноведческих анекдотов: ББТ — это якобы аббревиатура имён героев (Бывалый, Балбес, Трус). А комбинация 75–21 — шутка с двойным дном. Как утверждается, в 1965 году в СССР бутылка вина объёмом 0,75 литра стоила 2 рубля 10 копеек, и Леонид Гайдай, человек с безупречным чувством иронии, якобы решил увековечить эту бытовую «арифметику» прямо на машине своих персонажей.

Как бы то ни было, «игра в номера» не чужда и Швейцарии. В самых густонаселённых кантонах шестизначные автомобильные номера постепенно подходят к своему естественному пределу, и в какой-то момент даже возникла идея разрешить регистрацию персонализированных знаков с сочетанием букв и цифр. Однако, увы, увидеть на дорогах номер вроде SWISSINFO 007 в ближайшее время не получится: в конце 2024 года Федеральное Ведомство автодорог (Office fédéral des routes, OFROU / Bundesamt für Strassen, ASTRA) официально отказалось от этой идеи. Причина — высокая стоимость полной модернизации системы регистрации номеров, и это когда кабмин подготовил программу строгой экономии средств федерального бюджета.

Чтобы всё же решить проблему ведомство ASTRA решило ввести семизначные номера. И если всё пойдёт по плану, то впервые такая система будет внедрена в кантоне Цюрих (Zürich) уже в 2027 году. Это решение разочаровало некоторые кантоны, прежде всего Тичино (Ticino), где уже начали было потирать руки в ожидании дополнительных доходов от продажи индивидуальных номеров. Тем не менее, даже в нынешних условиях система позволяет немного улучшить финансовое положение кантональных бюджетов. Большинство местных управлений дорожного транспорта (Service des automobiles / Strassenverkehrsamt) предлагают водителям возможность выбрать себе номер из ещё не занятых особо любопытных комбинаций — за дополнительную плату.

В кантоне Тичино уже начали было потирать руки в ожидании дополнительных доходов от продажи индивидуальных номеров. Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

Ещё более прибыльным решением остаётся продажа «особых» номеров на аукционах — например, с одной цифрой или с эффектно повторяющимися цифрами. На сегодняшний день абсолютный рекорд был установлен 3 июля 2024 года: в тот день номер ZH 24 (кантон Цюрих) был продан на аукционе за 299 000 франков в рамках кампании, приуроченной к чемпионату Европы по футболу 2024 года (Euro 2024). Предыдущий рекорд принадлежал номерному знаку ZG 10 (кантон Цуг, Zug), проданному в 2018 году за 233 000 франков. Во франкоязычной части Швейцарии рекорд составляет 160 100 франков — столько заплатили за номер VS 1 (кантон Вале, Valais), а в Тичино номер TI 10 ушёл за 135 000 франков.

5. Швейцарские номерные знаки не соответствуют современным нормам безопасности

Когда речь идёт о банковских сейфах, банкнотах, паспортах или хранении данных, Швейцария по праву пользуется безупречной репутацией. Однако в области номерных знаков страна все еще отстаёт. Они здесь не менялись аж с 1971 года и больше не соответствуют современным стандартам защиты от подделок. Фальшивые швейцарские номера можно без труда заказать за рубежом через интернет. «Если говорить о безопасности, то мы всё ещё находимся в доисторическую эпоху», — заявил недавно в интервью швейцарской прессе Андре Зайлер (André Seiler), директор компании Plaque Suisse AG, крупнейшего в стране производителя номерных знаков, обслуживающего двадцать кантонов.

Вопрос уже вышел и на политический уровень. Депутат Совета кантонов (Conseil des États / Ständerat) Вернер Зальцманн (Werner Salzmann, SVP/UDC) недавно направил официальное обращение по этому вопросу на адрес правительства. В своем ответе Федеральный совет (Bundesrat) сообщил, что начиная с 2024 года в стране было выявлено всего лишь около двадцати случаев подделки номерных знаков, однако общенациональной статистики по этой теме, как всегда, не ведётся.

Во время последней парламентской сессии глава Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK) Альберт Рёшти (Albert Rösti) отметил, что серьёзной угрозы для государственной безопасности эти случаи всё равно не представляют. Вернер Зальцманн остался недовольным этим ответом и внёс парламентское предложение, призывающее Федеральный совет провести более глубокое исследование и представить парламенту предложения по повышению уровня защиты швейцарских номерных знаков от подделок.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

