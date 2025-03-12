Венген: «спящая красавица» в окружении швейцарских Альп

Альпы и отели в стиле «бель-эпок» с пастельными фасадами формируют облик Венгена, где проживает около 1 300 человек. Keystone / Jean-Christophe Bott

Вечер четверга, конец января. В клубе Downhill Only Club (DHO) в швейцарском курортном городке Венген почти не найти свободного места. Человек семьдесят, не меньше — седые головы, шерстяные свитера, старые друзья, добрые традиции —собрались в уютном зале с красным ковром, со шкафами, полными спортивных трофеев, и с массивными деревянными лыжами на стенах. До железнодорожной станции Венген отсюда — рукой подать. Но главное сегодня не это.

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Почётными гостями сегодняшнего вечера стали члены ещё более старинного заведения: Керлинг-клуба Венгена. Они пришли отметить столетие DHO. Это эксцентричное сообщество лыжников, ныне насчитывающее около 1 200 членов, возникло спонтанно в феврале 1925 года. Тогда здешние спортсмены срочно искали тех, кого можно было бы выставить в качестве команды в состязании с давним соперником — Клубом Кандагар, базирующимся в соседнем Мюррене. Название клуба Downhill Only Club содержит в себе отсылку к зубчатой железной дороге, которая и сегодня ещё перевозит лыжников к вершине и к началу трассы спуска.

Внешний контент

В 1893 году, когда её только построили, кресельных подъёмников ещё не существовало, и тогдашние жители Венгена получили неоспоримое преимущество: им не нужно было карабкаться в гору пешком, прежде чем устремиться вниз по склону. Меня приглашают за один из последних свободных столиков. Время пить пиво — Норман Фройнд, которому, страшно сказать, 94 года, как раз заказал себе добрую пинту напитка пенного. Он всё ещё стоит на лыжах. Через неделю стартует Кубок Макмиллана, одна из многочисленных гонок DHO, где все выходят на старт одновременно. Норман надеется, что больная поясница его не подведёт. Он улыбается, хитро подмигивает: «Я вполне рассчитываю победить в категории «старше девяноста».

В прошлой жизни Норман Фройнд был топ-менеджером IBM, а теперь он является живой легендой Downhill Only Club. С 1961 года он приезжает в Венген каждый год, а членом клуба состоит уже 63 года. Его внуки сделали здесь свои первые шаги на лыжах, осваивая пологие трассы для начинающих. Теперь они участвуют в гонках вместе с клубом — так же, как и его сын и дочь, которым уже за пятьдесят. «Во многих отношениях здесь мало что изменилось, — говорит он, задумчиво оглядывая зал. — Может быть, дело в том, что сюда можно добраться только на поезде. Этот курорт сохранил свой былой дух». Железная дорога и в самом деле остаётся неотъемлемой частью уникального облика Венгена. Кроме как пешком, в деревню, расположенную на солнечном склоне на высоте 1 275 метров, можно попасть только по железной дороге. Из Лаутербруннена, спрятанного на дне долины, путь сюда занимает около 15 минут.

Сегодня в Венгене живёт около 1 300 человек. Курорт сохранил очарование «бель-эпок»: нарядные отели с пастельными фасадами, просторные балконы с видом на заснеженные вершины. Отсюда открывается панорама на живописную долину Лаутербруннен — ту самую, что, как говорят, вдохновила Дж. Р. Р. Толкиена на создание образа Ривенделла. Когда-то это было скромное альпийское поселение фермеров. Всё изменилось в начале 20 века, когда железная дорога превратила Венген в один из самых гламурных горных курортов Швейцарии, наряду с Гштаадом и Санкт-Морицем. Однако с годами его слава померкла — крупные и более доступные курорты постепенно вытеснили его с первых позиций. Но, как говорит Норман Фройнд, Венген не меняется. И в этом его магия.

Гламурное прошлое

Но вот зимнее солнце уже заглянуло в окна, я взваливаю на себя свой сноуборд и отправляюсь на миниатюрном поезде железной дороги Wengernalpbahn наверх, к следующему этапу моего путешествия. Самая длинная в мире непрерывная зубчатая железная дорога расположена здесь и ведёт она к местечку Кляйне Шайдегг на перевале высотой 2 060 метров, а затем спускается с другой стороны горы к оживлённому туристическому городку Гриндельвальд.

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От перевала Кляйне Шайдегг начинается ветка дороги «Юнгфраубан», которая ведёт ещё выше — через туннели, проложенные внутри горы Айгер, к самой высокогорной железнодорожной станции Европы «Юнгфрауйох». Седловина между вершинами Юнгфрау и Мёнх, на которой расположена эта станция, находится на высоте 3 463 метра над уровнем моря. Выйдя из поезда на остановке «Кляйне Шайдегг», я задираю голову и пытаюсь рассмотреть находящиеся передо мной вершины. От станции до кресельного подъёмника «Лауберхорн» — меньше полусотни метров. У тех, кто намерен скатиться с этой вершины, есть выбор между «красной» и «чёрной» трассой. Одна из них проходит недалеко от места, где обычно стартует гонка «Лауберхорн» — старейшая и самая протяжённая гонка в рамках Кубка мира по горнолыжному спорту.

Горный проводник указывает путь из Венгена через долину Лаутербруннен к станции горной железной дороги «Мюррен», июль 1944 года. Keystone

Я же выбираю более скромный маршрут. Идя обратно к станции «Кляйне Шайдегг», я в итоге оказываюсь возле Bellevue des Alpes — отеля, построенного ещё в 1840 году, с фасадом, который так и просится в одну из кинокартин Уэса Андерсона. В прошлый раз, когда я останавливался тут, отель показался мне образцом «лучших домов Лондона»: мягкий джаз, скрипучие половицы, запрет на разговоры по телефону, официанты в белых пиджаках подают меню, где соседствуют копчёный угорь и свиное брюхо, а среди гостей превалируют серьёзные персонажи в водолазках и пиджаках.

Всё это напоминало страницы из детектива Агаты Кристи, а прошлое ощущалось здесь почти физически. Андреас фон Альмен, владелец отеля, называет его «историческим архивом, мешком с воспоминаниями». Как и многие владельцы отелей Венгена, включая его брата Урса, управляющего отеля Jungfrau Wengernalp, он ощущает личную ответственность за сохранение следов романтического прошлого. Когда-то перед входом в Bellevue des Alpes туристы катались на коньках, а журнал Tatler отправлял сюда своего корреспондента на целый сезон. Те времена остались далеко в прошлом, но тень той эпохи всё ещё лежит на старых ступенях и фасадах, она всё ещё слышна в лёгком скрипе натёртых половиц.

«Мы ждем перемен»

Но этой зимой в самом воздухе Венгена уже чувствуются совсем новые веяния. Спустившись на сноуборде в деревню, я направляюсь в Grand Hotel Belvedere, который открылся в декабре 2024 года в шестиэтажном здании цвета лимонного шербета. Этот отель официально стал первым пятизвёздочным отелем в Венгене. Бывшая семейная гостиница Wengener Hof пережила капитальный ремонт, за который взялась женевская дизайнерская студия Complete Works. Великолепные виды на долину остались, но ковры с узорами и цветочные шторы уступили место строгому минимализму: фурнитура из лиственницы, зелёная обивка, чёрно-белые искусно вписанные в интерьер альпийские фотографии.

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Отель принадлежит теперь французской гостиничной группе Beaumier, которая известна тем, что вдохнула новую жизнь в курортные отели Французских Альп, Ибицы, Прованса и Лазурного берега. Однако отель на 36 номеров — это лишь начало её плана инвестиций в Венгене. В мае 2025 года этот холдинг откроет здесь вторую очередь отеля Belvedere, расположенную чуть выше по склону. Новое заведение разместится в бывшем гранд-отеле «Бельведер», построенном в 1912 году в стиле «ар-нуво». Команда бережно восстановила старинные фрески и резные деревянные колонны в лобби, добавила экологичную систему отопления на древесных гранулах и минималистичный спа-комплекс с крытыми и открытыми ваннами — редкость для швейцарских Альп. Помимо этого, группа Beaumier приобрела отель на 70 номеров Silberhorn, расположенный прямо у железнодорожного вокзала.

Прежде он принадлежал семье Циннерт, управлявшей отелями Belvedere и Wengener Hof, но теперь французы планируют провести там масштабную реконструкцию. В старом Wengener Hof я ужинаю в ресторане Waldrand («Опушка леса») вместе с Лоренцем Маурером, генеральным менеджером отеля. В толстых очках и с длинными волосами до плеч, он больше похож на креативного директора из лондонского делового и развлекательного района Шордич, нежели на классического менеджера отеля. В зале ресторана тоже многое изменилось. Исчезли белые скатерти, массивные люстры и приглушённый свет. На их месте — светлое дерево, угловатые светильники в форме айсбергов и ощущение лёгкости.

«Венген — это спящая красавица, даже для самих швейцарцев, — говорит Лоренц Маурер. — Мы уважаем его душу, но он давно просил чего-то нового, ему нужна была перезагрузка». Как по команде, перед нами появляется официант — бывший преподаватель йоги, сноубордист из страны Басков. Главный принцип его кухни — локальные продукты. В меню нет ничего, что было бы привезено с расстояния больше, чем 100 километров. Он приносит веганское фондю из орехов кешью, нута и мисо, которое подается с молодым картофелем, маринованным луком и зелёным перцем.

Вслед за ним выходит шеф-повар Уилл Гордон. Молодой еще человек с татуировками, он признаётся, что по-прежнему любит готовить «уютные» блюда — шницель или бургер из чёрного ангуса, но при этом он всё же старается передать через состав меню свои веганские пристрастия. Что рекомендует шеф? «Например, шаурму из грибов, которая по вкусу напоминает мясо, или сытное блюдо из баклажанов в панировке с мисо». Большая часть ингредиентов, как уже упоминалось, поступает из близдежащих регионов, эта концепция будет реализована и в новом ресторане Brasserie Belvedere, расположенном выше на холме. Там, на паркетном полу с видом на горы, в современной версии fine-dining, вам подадут бернскую говядину, но уже в прочтении 21 века. Венген просыпается.

Между прошлым и будущим

Лоренц Маурер и Уил Гордон — далеко не единственные, кто привносит в Венген новые веяния и идеи. По соседству расположен отель Palace, внушительный колосс на 420 номеров, когда-то принадлежавший Club Med, но с 2009 года стоявший практически заброшенным, неизбежно вызывая ассоциации с фильмом Стенли Кубрика «Сияние». Однако в конце 2024 года его наконец приобрела инвестиционная компания, которая планирует капитальный ремонт. Чуть дальше планируется строительствоW5 Luxury Suite Hotel — апарт-отеля с огромной оздоровительной спа-зоной. Цена вопроса — 75 миллионов фунтов стерлингов или 85 миллионов швейцарских франков. Этот проект стал предметом ожесточённых дебатов среди местных жителей, которые бурно обсуждали его на собрании в деревенском кинотеатре.

Гранд-отель «Бельведер», 2005 год. Keystone

Я разговариваю с Рольфом Вегмюллером, главой отдела туризма правления муниципального образования Венген, и он признаётся, что никогда ещё не видел такого наплыва туристов в этом регионе, как в последние годы. Возможно, всё дело в ностальгии по «ламповому и тёплому» дизайну, но он считает, что главный фактор — это растущий спрос на туристические услуги. Маркетинговые кампании и посты инфлюенсеров успешно продают открыточный регион Юнгфрау американцам и азиатским туристам, а пандемия помогла самим швейцарцам заново открыть для себя отдых на родине. Тренд на coolcations, или «прохладные каникулы» как способ спастись от жары, лишь усилил привлекательность высотных регионов в Альпах.

«В Венгене мы полностью забиты с мая по август, — говорит Рольф Вегмюллер. — Почти половина наших гостей теперь американцы. Они, как правило, ожидают определённого уровня роскоши. В зимний сезон сюда по-прежнему приезжают в основном британцы и швейцарцы. Но очевидны и противоречия между прошлым и будущим. Владельцы отелей в целом одобряют появление нового Grand Hotel Belvedere, но местные жители серьёзно опасаются, что ориентированный скорее на семейный отдых Венген просто не рассчитан на взыскательных гостей — здесь почти нет элитных магазинов и ночной жизни. Мне говорят, что Венген — это не Гштаад и если у вас есть шуба и шикарная машина, то лучше оставьте их на парковке в Лаутербруннене».

До появления станции железной дороги Венген оставался скромной альпийской деревней фермеров. Keystone

Но всё же куда более серьёзная проблема — массовый туризм. Андреас фон Альмен, владелец отеля Bellevue des Alpes, — один из самых яростных критиков так называемых «selfie-and-go»-туристов. Они приезжают на поезде до станции Юнгфрауйох, делают фото — и уезжают, не оставляя ни франка в местных отелях и ресторанах. Однажды вечером я оказываюсь в англиканской церкви Святого Бернарда, небольшой уютной церкви, построенной в 1927 году рядом с детскими горнолыжными склонами. На пороге меня встречают чипсы и хрустящие палочки-твиглеты. Здесь я знакомлюсь с Роджером Скунсом. Ему 77 лет, и он болтает без умолку. Он вот уже 40 лет приезжает сюда на двухнедельные службы.

Центр Венгена, 2021 год. Keystone / Jean-Christophe Bott

Раньше он был настоятелем Собора Святой Марии в Стокпорте, крупном городе в английском графстве Большой Манчестер в десяти километрах южнее Манчестера. И всё это время он остаётся преданным членом DHO. Накануне он выступал в клубе с трогательной речью и представил публике акварель с изображением шале, бывшей штаб-квартиры DHO. Сегодня же его беспокоит предстоящая церковная служба, посвящённой столетию клуба. «Как вместить сто лет истории, сорок лет личных воспоминаний, найти место для Иисуса — и при этом не прогнать заскучавших членов клуба в бар?» Я понимаю его тревогу. Мне тоже сложно было бы адекватно описать нынешнюю эпоху в истории Венгена. Пастор улыбается, и его слова звучат то ли как молитва, то ли как строка из песни: «Пускай наступят перемены, но всё останется как есть».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.