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Экология и Альпы

Дорога на пик Шильтхорн: швейцарский инженерный гений в Альпах

Утверждается, что это самая крутая канатная дорога в мире. Но насколько она действительно крута?
Утверждается, что это самая крутая канатная дорога в мире. Но насколько она действительно крута? Keystone / Anthony Anex

Недавно открытая секция канатной дороги на пик Шильтхорн в центральной части Швейцарии стала очередным впечатляющим достижением швейцарской инженерной мысли. Утверждается, что это самая крутая канатная дорога в мире. Но насколько она действительно крута?

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Уроженец Лондона, Томас был журналистом газеты The Independent до тех пор, пока в 2005 году не переехал в Берн. Говорит сразу на трех национальных языках Швейцарии и обожает поездки по стране с остановками в пабах, ресторанах и кафе-мороженых.

Одно время у меня этажом выше жил «замечательный сосед», кошка которого гуляла, как и положено, сама по себе. Если ей однажды для разнообразия хотелось вернуться домой, то она терпеливо ждала у дома, пока сосед не спускал ей на верёвке ведро. Кошка запрыгивала в него, и сосед поднимал её к себе обратно в окно. Когда я недавно прочитал о «самой крутой канатной дороге в мире», запущенной в регионе Бернского Нагорья, то сразу вспомнил это ведро.

Как уже сообщалось, самая нижняя из трёх секций транспортного проекта Schilthornbahn 20XXВнешняя ссылка, стоимостью 100 миллионов швейцарских франков, была запущена в эксплуатацию 13 декабря 2024 года. Дорога соединяет деревни Штехельберг (Stechelberg) и Мюррен (Mürren), преодолевая уклон в 159,4%. Это значит, что на каждый метр по горизонтали приходится 1,60 метра подъёма. В градусах – почти 58°. Для сравнения: самый крутой в мире фуникулёр Stoosbahn (кантон Швиц) имеет уклон 110 процентов (47°).

Автоматическое управление и экстремальный наклон

Конечно, кошка в ведре вообще совершает своё путешествие вообще вертикально, но проблема в том, что в ведре помещается только она одна. А новый подъемник между Штехельбергом и Мюрреном предназначен для перевозки сразу большого количества туристов.

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«Абсолютно фантастическая работа! Феноменально!» – так пользователь @cobra1010 прокомментировал видеоВнешняя ссылка с этим подъемником, размещённое в соцсетях строительной компанией, смонтировавшей этот инженерный проект. «Чтобы создать нечто подобное, нужно обладать огромным мастерством, умом и трудолюбием. Это швейцарское инженерное искусство в своём самом совершенном проявлении!» И с этим утверждением сложно спорить.

Новый фуникулёр движется от Штехельберга до Мюррена со скоростью 7 метров в секунду. Всего за четыре минуты он преодолевает 775 метров высоты, а крутизна подъёма ощущается даже физически – давлением в ушах, как при взлёте самолёта. Из-за экстремального уклона обе кабины подвешены на специальных 11-метровых кронштейнах. Управление движением полностью автоматизировано – на борту нет персонала, безопасность обеспечивается системой камер и датчиков.

Путь наверх, на пик Шильтхорн.
Путь наверх, на пик Шильтхорн. Schilthornbahn AG

Каждая кабина вмещает до 85 пассажиров, а при полной загрузке пропускная способность достигает 800 человек в час. «Я горжусь тем, что участвовал в этом грандиозном проекте. Хотя работать на таких высотах было по-настоящему экстремально», – признаётся другой пользователь под никнеймом @Saw4825.

Инженерные решения и эстетика

Новая канатная дорога на Шильтхорн пока не попала в Книгу рекордов Гиннесса, но достижения швейцарских инженеров уже не раз удостаивались этого высочайшего признания.

Читайте об этом ниже в нашем материале.

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Я хорошо знаю эти места: в деревушке Мюррен, живописном поселении, где запрещены автомобили с двигателями внутреннего сгорания, я провёл немало времени. Когда-то путь от Штехельберга (в долине) до пика Шильтхорн (на вершине) занимал почти час и включал четыре пересадки: Штехельберг – Гиммельвальд (Gimmelwald), Гиммельвальд – Мюррен, Мюррен – Бирг (Birg), Бирг – Шильтхорн.

У вас не кружится голова?
У вас не кружится голова? Keystone / Anthony Anex

Теперь первый этап маршрута ведёт прямо из Штехельберга в Мюррен, хотя старая канатная дорога по-прежнему делает остановку в Гиммельвальде. Благодаря оптимизированному режиму пересадок общее время в пути сократилось с 32 до 22 минут, а даже в часы пик поездка займёт не более 30 минут.

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Архитекторы и строители подчёркивают в этом видео, что их целью было не только создание функционального объекта, но и его гармоничное сочетание с горным ландшафтом. Станции спроектированы так, чтобы подчеркнуть эстетическую ценность окружающей природы и сохранить этот вид транспорта как элемент локального культурного наследия.

На данный момент открыты:

  • нижняя секция Штехельберг – Мюррен (с 13 декабря 2024 года);
  • первая из двух параллельных канатных дорог Funifor, соединяющая Мюррен с Биргом (вторая откроется 28 ноября 2025 года).

На данном этапе конечной станцией остаётся Бирг. Сам пик Шильтхорн станет доступен туристам только с 15 марта 2025 года, когда будет запущена первая из двух канатных дорог Funifor на участке Бирг – Шильтхорн. Полное завершение проекта ожидается весной 2026 года.

Увеличение масштабов туризма и его последствия

Пик Шильтхорн и его знаменитый вращающийся ресторан Piz Gloria получили мировую известность благодаря фильму о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969). Открытие самой крутой канатной дороги, скорее всего, ещё больше увеличит поток туристов – о ней уже пишут СМИ от Бразилии до Индии. Но есть у этой реальности и другая, менее оптимистичная сторона: массовый туризм создаёт серьёзные проблемы для местных жителей – пробки, рост цен, загрязнение природы, перепроизводство отходов.

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В Мюррене живёт около 400 человек, а количество гостиничных мест достигает там 2000. «Новая канатная дорога – потрясающее инженерное достижение. Но остаётся вопрос: как Лаутербруннен (Lauterbrunnen) и весь регион Юнгфрау справятся с увеличенным туристическим потоком?» – задаётся вопросом читатель Berner Oberländer ZeitungВнешняя ссылка Донат Гройтманн (Donat Greutmann).

«Городок Лаутербруннен уже превратился в место массового паломничества туристов, порой всё это выходит за разумные пределы. Новая канатная дорога только усилит нагрузку на регион», – отмечал ещё в 2023 году один из местных жителей в интервью телеканалу SRF. Местные власти рассматривают различные меры по регулированию турпотока. Например, Лаутербруннен обсуждает возможность введения платы за вход для однодневных туристов по аналогии с Венецией.

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В организации Schweiz Tourismus признают проблему, но говорят скорее о «локальных и временных узких местах». В июле 2024 года её директор заявил, что Швейцария намерена развивать туризм более равномерно, привлекая внимание к менее известным маршрутам и низкому сезону. Как бы то ни было, начиная с 15 марта 2025 года новая канатная дорога предложит путешественникам возможность наслаждаться видами Швейцарии прямо с вершины Шильтхорн – причём круглый год.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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