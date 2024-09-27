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5-я Швейцария

«Если грамотно планировать, то места в Швейцарии хватит и для 10 млн»

Трудовая иммиграция ведет к увеличению численности населения. Но насколько Швейцария «резиновая»?
Трудовая иммиграция ведет к увеличению численности населения. Но насколько Швейцария «резиновая»? Keystone / Martial Trezzini

В июне 2024 года в Швейцарии, по официальным данным, стало впервые проживать более 9 миллионов человек. Особенно заметно население увеличилось в регионе Цюриха. Но насколько Швейцария «резиновая»? И что будет, когда население дойдет до отметки в 10 млн?

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Леа Заагер (Lea Saager), телеканал SRF / портал SWI

Этот и некоторые другие вопросы мы задали социологу и футурологу Мартине Кюне (Martina KühneВнешняя ссылка). Она уже много лет исследует социальные и экономические изменения в структуре населения страны, опубликовав целый ряд научных работ на эту тему.

SRF News. Опыт, полученный во время пандемии коронавируса, оказался скорее негативным, многие люди тогда приняли решение переехать из города в сельскую местность, на свежий воздух и подальше от толп людей. Тем не менее города остаются в Швейцарии весьма привлекательными локациями, несмотря ни на что. Почему так происходит?

Мартина Кюне. Примерно три четверти населения Швейцарии живет сейчас именно в городах или в поселках городского типа. Во время пандемии, в самом деле, некоторые переехали в сельскую местность, но наибольший прирост населения произошел в последние годы именно в городах или городских центрах. И в первую очередь это связано с переездом туда большого количества иностранных квалифицированных кадров.

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То есть мода на переезд в сельскую местность прошла?

На самом деле города у нас никогда и не теряли своей привлекательности. Несмотря на то что они становятся все больше, швейцарские города все ещё остаются относительно компактными и зелёными.

«Если мы будем грамотно планировать наше городское развитие, то однажды сможем разместить в стране и даже десять миллионов жителей».
«Если мы будем грамотно планировать наше городское развитие, то однажды сможем разместить в стране и даже десять миллионов жителей». Keystone / Michael Buholzer

Призывы сделать их более зелёными звучат уже давно, и в них и в самом деле стало куда больше деревьев и зеленых насаждений. Но хватит ли в там элементарно места для дополнительных зеленых насаждений?

В быстро растущих городах действительно возникают конфликты между жилым пространством, зелеными насаждениями и транспортными коммуникациями. Поэтому вопрос заключается в другом: как бы нам всем так договориться, чтобы использовать имеющееся пространство (ко взаимному удовлетворению). Уже есть «умные решения», позволяющие строить плотно и одновременно иметь больше зеленых насаждений. Так что неслучайно швейцарские города принято считать сравнительно зелёными.

Даже в самые хорошие с точки зрения погоды дни деревня часто бывает абсолютно пустынной.
Швейцарские деревни часто бывает абсолютно пустынны. SRF

А как насчет последствий жизни в городе для здоровья — пробки, выхлопные газы, плохое качество воздуха?

В Швейцарии город и сельская местность очень тесно связаны и переплетены между собой — добраться из центра города в сельскую местность и наоборот можно порой буквально за считаные минуты. Один из самых интересных типов регионов в этом смысле — это городская агломерация. Она обладает всеми городскими качествами, там более доступна жилая площадь, но при этом ты можешь очень быстро оказаться в сельской местности, а потом также быстро и вернуться в город.

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Как будет выглядеть город будущего в Швейцарии?

Швейцария в целом, вероятно, станет более урбанизированной страной — с множеством привлекательных относительно небольших городских центров. В них в наличии будут школы и рестораны, широкий выбор развлечений, но при этом можно будет быстро добираться до лесов, озер или других зеленых зон. Поэтому урбанизация, скорее всего, продолжится, и она затронет не только центры городов, но и пригороды городского тира. Они-то, скорее всего, как раз и будут становиться все более привлекательным для жизни. И если мы будем грамотно планировать наше развитие, то однажды сможем разместить в стране и даже десять миллионов жителей.

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