Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:00 19.06.2018 - 11:00

Два электрика-ученика готовят новый объект к сдаче. В Швейцарии строительная отрасль относится к числу особенно страдающих от кадрового голода. Квалифицированных работников здесь катастрофически не хватает. (Keystone)

Уровень безработицы в Швейцарии, продолжая снижаться, добрался до рекордной отметки в 2,4%. Новость, на первый взгляд, прекрасная! Однако не всё так хорошо, как хотелось бы. На самом деле любая сильная и устойчивая экономика, какой является экономика Швейцарии (ожидается, что в 2018 году она вырастет на 2,4%), всегда нуждается в наличии на рынке определённого резерва свободных рабочих рук и светлых голов. Сельское хозяйство, здравоохранение и машиностроение Конфедерации уже сегодня ощущают кадровый голод.

Экспертная Федеральная Комиссия по конъюнктурно-экономическому мониторингу и прогнозированию (Eidgenössische Kommission für Konjunkturfragen) давно уже не выпускала столь оптимистичных отчётов. Все находится под контролем, или почти все. Экономический рост составил 2,4%, а уровень безработицы снизился до 2,4%. Экспорт из Швейцарии вырос за отчётный период почти на 5% по сравнению с прошлым 2017 годом, расходы федерального бюджета увеличились только на 0,7%, а потребительские цены поднялись всего-то на 0,6%.

Рынок труда Каких профессий не хватает в Швейцарии? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Через 10 лет Швейцарии не будет хватать 500 тыс. квалифицированных специалистов, и чем выше квалификация, тем большим будет дефицит.

В мае 2018 года число лиц, зарегистрированных в региональных Бюро по трудоустройству (RAV), составляло менее 110 тыс. человек, что на 18% меньше, чем в предыдущем году. Особенно хорошо в плане занятости выглядит ситуация в возрастной группе от 15 до 24 лет, а также в категории «тем, кому за 50». Соседним странам остается только завидовать. Итак, все идёт прекрасно, все идёт по плану? Не совсем...

Дело в том, что в некоторых отраслях швейцарской экономики, таких, как электротехника, часовая промышленность, точное машиностроение и приборостроение, которые сейчас на подъёме, портфели заказов просто лопаются от пожеланий клиентов, и тут бы, как говориться, и ковать железо, но нет! Набирать нужных сотрудников становится все сложнее. Кадровый голод зарегистрирован даже в сельском и лесном хозяйстве Швейцарии. Так зачем сажать картошку, если ее некому убирать?

Пересохшее водохранилище

Итак, безработица на уровне 2,4% — это практически уже полная занятость. Казалось бы, куда лучше? Теория Маркса о постоянном обнищании рабочих полностью опровергнута швейцарской действительностью (почему Марксово учение не прижилось в Швейцарии — читайте здесь). И, тем не менее, такая ситуация может привести к весьма парадоксальным последствиям. «В ресторанном бизнесе уже сложно найти обслуживающий персонал. Поэтому мы и хотели бы избавиться от „криворуких“ сотрудников, но не можем, потому заменить их будет нелегко», — говорит один из владельцев пивного бара в Лозанне.

Казалось бы, чего тут думать, предложите персоналу более высокую заработную плату — и к вам побегут толпами. Но клиники, например, не могут себе такого позволить, поскольку их деятельность определяется огромным количеством предписаний, нарушать которые они не имеют права. Во франкоязычных кантонах безработица по-прежнему чуть выше, и это, для экономики, на самом деле, не так уж и плохо.

Отрасли, где существует нехватка кадров — Инженерные специальности — Менеджмент — Teхническое обслуживание — Правоведение — Общественное здравоохранение — Компьютерная поддержка — Реклама/туризм/бухгалтерское дело — Преподавание/сфера образования — Различные технические профессии Конец инфобокса

Доля ищущих себе рабочее место среди работоспособного населения достигает 4,5% в Невшателе, 4,3% в Женеве, 3,6% в кантоне Юре и 3,5% в кантоне Во. А вот в сельском кантоне Аппенцелль-Внутренний, где этот показатель находится на уровне всего лишь в 1,0%, поиск рабочих рук становится реальной головной болью для работодателей. Казалось бы, практически коммунизм — а работать по способностям, чтобы получать по потребностям, там просто некому.

В кантоне Обвальден дела обстоят еще «хуже», там уровень безработицы упал даже до 0,6%, и это напоминает пересохшее водохранилище — черпать кадры неоткуда. Сложившаяся ситуация даже заставляет малые и средние предприятия, которые обеспечивают ВВП страны на 99,6%, отказываться от заказов или реализации новых проектов.

Список отраслей, в которых в Швейцарии отмечается нехватка рук (и мозгов), впечатляет: эти и информатика, и право, металлообработка и машиностроение, это транспорт, строительство, сфера здравоохранения. Что касается сферы IT, то здесь ситуация должна немного улучшиться после того, как компания Nestlé объявила в конце мая о том, что сократит 580 рабочих мест в Швейцарии, включая полторы тысячи айтишников в Веве, Лозанне и Буссиньи.

Четверть компаний в поисках кадров

Отвечая на вопрос газеты Tribune de Genève Оливье Адлер (Oliver Adler), главный экономист банка Credit Suisse и автор фундаментального исследования «Возможные стратегии в борьбе с проблемой нехватки квалифицированной рабочей силы» («Strategien zur Bewältigung des Fachkräftemangels»), пояснил, что сегодня уже половине компаний, имеющих свободные рабочие вакансии, очень трудно найти себе «работника своей мечты». «Около четверти опрошенных компаний — а это 90 000 малых и средних предприятий (МСП) — даже заявили об острой нехватке новых сотрудников», — пояснил он женевской газете, подчёркивая, что «если где кадры и решают всё, так это как раз в области МСП».



Уровень безработицы в кантонах Швейцарии Цюрих: 2,5%

Берн: 1,7%

Фрибур: 2,4%

Тичино: 2,9%

Вале: 2,7%

Тургау: 1,9%

Граубюнден: 1,5%

Санкт-Галлен: 1,8%

Швейцария: 2,4% Конец инфобокса

«Общий дефицит квалифицированной рабочей силы окажет особенно негативное влияние на Швейцарию как страну, традиционно бывшую особенно благоприятной именно для развития малого и среднего бизнеса», — пишет Оливье Адлер. Кстати, говоря о квалифицированных кадрах, он подчёркивает, что речь тут нужно вести не о выпускниках Высших технических школ Цюриха или Лозанны, медиках и прочих «ракетных учёных». В Швейцарии в данном случае имеются в виду, прежде всего, опытные механики, наладчики, специалисты по обслуживанию технического оборудования и т.д. Конечно, как всегда в деле набора новых сотрудников, в Конфедерации уверены, что «заграница нам поможет».

В Швейцарии уже сегодня работает более 320 000 «маятниковых мигрантов» из стран ближнего зарубежья, так называемых «фронтальеров». Однако и этот резерв, что называется, не «резиновый», и данная цифра вовсе не склонна расти в геометрической прогрессии, оставаясь стабильной на одном и том же уровне. И тем не менее, мир вокруг огромен и наверняка где-то за рубежом можно было бы отыскать человека, готового переехать на работу в страну, где заработная плата в 6 000 долларов в месяц считается... Ну, так, более или менее сносной (подробности о том, много ли это на самом деле, читайте здесь)!

Микроскопическое ограничение

Проблема только в том, что с 1 июля 2018 года в стране вступают в силу новые положения относительно порядка предоставления трудовых вакансий в распоряжение тех, кто ищет работу. Меры эти были разработаны во исполнение воли народа, принявшего на референдуме от 9 февраля 2014 года так называемую «Инициативу против массовой иммиграции».

Законопроект требовал введения жёстких квот на иностранную рабочую силу, однако парламент, разрабатывая соответствующие подзаконные акты, решил иначе, а именно, не отгораживать рынок труда Швейцарии от европейского рынка (это привело бы к краху всего формата сотрудничества Берна и Брюсселя), а сделать так, чтобы столь драгоценные свободные места доставались прежде всего самим швейцарцам, а также иностранцам, уже работавшим здесь и потерявшим работу.

Особенно революционными эти меры, правда, тоже не являются, так как они всего лишь вменяют в обязанность работодателям информировать региональные бюро по трудоустройству (RAV) о вакантных должностях в тех отраслях экономики, где уровень безработицы находится на уровне выше 8% по состоянию на 1 июля 2018 года. Затем, с 1 января 2020 года, этот критерий снизится до 5%.

Этьен Пиге (Etienne Piguet), профессор экономической географии Университета г. Невшатель, в своём блоге написал недавно со злой иронией, что «швейцарский работодатель сможет нанять штукатура (11,4% безработицы в отрасли) в стране Европейского союза только после пяти дней собеседований с местными безработными, в то время как флориста (1,6% безработных) или сыровара (1,8%) из Польши или Португалии можно будет нанять без промедления».

Ясно, что особого эффекта всё это не даст, тем не менее, это, пусть и микроскопическое, но все-таки ограничение режима свободы передвижения граждан между ЕС и Швейцарией, станет хоть какой-то, но гарантией для швейцарских безработных, которые не устают жаловаться на то, что швейцарские компании предпочитают, де, нанимать на работу в первую очередь именно иностранцев.

swissinfo.ch

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