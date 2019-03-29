Европейский центр конституционного права и прав человека (ECCHR) занимался делом, связанным с использованием детского труда в Узбекистане во время сбора урожая хлопка. (Keystone / Wang Changshan)

Не исключено, что граждане Швейцарии вскоре проголосуют на референдуме по законопроекту, который требует обязать швейцарские концерны, работающие за рубежом, соблюдать швейцарские же социальные и правозащитные стандарты. В случае несоблюдения этих стандартов «пострадавшие» должны иметьт право привлекать компании к ответственности и требовать от них компенсации.

Именно таково требование народной законодательной инициативы «О социальной ответственности бизнеса» («KonzernverantwortungsinitiativeВнешняя ссылка»). В принципе, требовать «сатисфакции» от концернов можно уже сегодня, однако в рамках существующей системы добиваться от транснациональных компаний (ТНК) реальных денег более чем сложно.

Если какая-либо швейцарская компания или ее дочернее предприятие «плохо ведёт» себя за рубежом (травит реки, грубо не соблюдает КЗОТ и так далее), то тогда пострадавшие могут обратиться в местные суды с требованием компенсации. Кроме того, лица, понесшие тот или иной ущерб от деятельности ТНК, могут осветить данную проблему в средствах массовой информации, устроить в знак протеста пикет или даже начать забастовку.

Смысла, однако, в такого рода акциях очень мало, хотя бы потому, что, в конечном счете все зависит от местных судов, которые в свою очередь зависят от национального законодательства, а оно, порой, не предусматривает какой-либо весомой ответственности за допущенные нарушения трудовых или экологических норм. Национальные правительства обычно не хотят ссориться с иностранными инвесторами, а потому стремятся заткнуть рот жалобщикам, объявив их «смутьянами» и применив к ним обычное уголовное законодательство.

Призрачные шансы

Можно, конечно, попытаться поискать правосудия в самой Швейцарии, однако в этом случае шансы на успех вообще становятся призрачными. Народная законодательная инициатива «О социальной ответственности бизнеса», которая в настоящее время обсуждается в парламенте и которая скоро будет вынесена на всенародное голосование, в целом способна изменить ситуацию к лучшему. Однако все зависит от мнения народа, а потом и от парламента, которому, в случае позитивного вотума избирателей, придется разрабатывать конкретные поправки в законодательство Конфедерации.

На данный момент в Швейцарии у зарубежных истцов есть только один вариант: обратиться в национальное Ведомство, отвечающее за соблюдение базовых трудовых стандартов, принятых в странах ОЭСР (Nationale Kontaktpunkt der Schweiz — NKPВнешняя ссылка, подразделение Минэкономики Швейцарии). Оно, с одной стороны, не имеет никаких юридических полномочий и выносить обязательные решения у неё прав нет, но оно может хотя бы пытаться убедить конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.

По сути мы имеем дело с ведомством особого швейцарского омбудсмена (от древнескандинавского umboð — «полномочие», «поручение»), на которого возложены функции контроля за соблюдением интересов местных лиц наемного труда, вступивших в трудовые отношения с иностранными компаниями. То есть если у индийских, российских или индонезийских сотрудников швейцарских компаний вдруг возникнет обоснованное впечатление, что их права ущемляют или нарушают, то тогда они могут со своими жалобами обратиться не только в прессу или в суд, но и в адрес NKP.

Несмотря на ограниченность полномочий данной структуры ее услугами уже воспользовалось немалое количество истцов, у которых хотя бы тогда появляется шанс элементарно войти в контакт с руководящим персоналом компании, нанёсшей им ущерб, чего было бы практически невозможно добиться в их родной стране. Ниже мы расскажем о нескольких случаяхВнешняя ссылка из реальной практики NKP.

Концерн Holcim и земельные права в Индонезии

Жители деревни Рингинреджо (Ringinrejo) на востоке острова Ява (Индонезия) зарабатывают на жизнь земледелием, выращивая арбузы, маниок и кукурузу. Законных прав землепользования у них, однако, нет, так как формально эти земли были приобретены в 2008 году швейцарской цементной компанией Holcim (ныне франко-швейцарский концерн LafargeHolcim) — предположительно, в ходе совершенно непрозрачной, келейной сделки — и переданы Министерству лесного хозяйства Индонезии в 2013 году в обмен на право использования иных участков, занятых лесом.

В результате более 800 семей являются незаконными владельцами территорий, в настоящее время классифицируемых в качестве лесных угодий. В 2015 году дело было передано в швейцарское ведомство NKP, которое организовало и запустило в Швейцарии процесс арбитражно-посреднических консультаций. В итоге Holcim и члены указанных семей смогли-таки договориться по списку вариантов решения данной проблемы. Дело оставалось за малым, а именно, убедить Министерство лесного хозяйства и окружающей среды Индонезии признать результаты арбитража — чего не происходит и по сей день. Перевести эти наделы из категории «лесные ресурсы» в категорию земель «для сельскохозяйственного производства» оно не торопится.

«Жители этой деревни живут земледелием, но при этом они не имеют никаких законных прав на эту землю и они могут быть выселены с неё полицией в любое время. Сейчас мы реализуем проект развития здесь социально ответственного лесного хозяйства, и мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы дать-таки сельчанам законное право владеть их же землёй», — говорит Энди Муттакьен (Andi Muttaqien) из индонезийской правозащитной организации ELSAMВнешняя ссылка, собственно и обратившейся за помощью в NKP. По его словам именно эта структура и смогла обеспечить крестьянам возможность провести консультации с топ-менеджментом HolcimВнешняя ссылка в Индонезии, чего раньше и представить себе было невозможно.

«Исходя из нашего опыта мы рассматриваем механизмы, лежащие в основе деятельности NKP, в качестве достаточно эффективных инструментов, позволяющих добиваться решения реальных проблем. Тем не менее, было бы очень полезно, если бы посольство Швейцарии в Джакарте могло контролировать ход реализации решений, принятых в результате арбитража под эгидой NKP», — говорит Энди Муттакьен. Что касается конкретно данного случая, то только лишь активное вмешательства такой швейцарской структуры, как эта, позволило заставить концерн Holcim серьёзно отнестись к требованиям жителей деревни. И если положение этих людей качественно не улучшилось на практике, то только из-за правительства Индонезии, которое по-прежнему является проблемой, а не решением проблемы.

Эксплуатация детского труда в Узбекистане

Другой ряд делВнешняя ссылка, с которыми разбирается сейчас швейцарское ведомство NKP, касается швейцарских текстильных фирм, закупающих хлопок в Узбекистане. Европейский Центр конституционного права и прав человека (ECCHRВнешняя ссылка), независимая правозащитная неправительственная организация, направившая от лица работников хлопковой отрасли Узбекистана иски в NKP, указал, что такие хлопковые компании-поставщики, как Louis Dreyfus, Paul Reinhart и Ecom Agroindustrial Corp. регулярно закупают сырьё у государственных узбекских поставщиков, использующих во время сбора урожая детский труд.

Хотя данные компании и согласились с тем, что им самим необходимо было бы более активно противодействовать таким нарушениям, они все-таки подчеркнули в итоге, что с их точки зрения «приостанавливать сейчас торговлю с узбекскими экспортерами хлопка» было бы контрпродуктивно. Они согласились сотрудничать с ECCHR и принять «в доверительном порядке» пакет мер с тем, чтобы в положительном ключе повлиять на ситуацию. Тем не менее, ECCHR вскоре был вынужден прийти к выводу, что по сути данные компании просто саботируют весь проект и не желают сотрудничать с Центром в соответствии с буквой и духом достигнутых договоренностей.

В итоге сотрудничество было прервано, хотя полностью все эти усилия, как видно, не пропали. «Вероятно, учитывая факт международного давления, узбекские власти начиная с 2012 года перестали отправлять детей из начальных школ на сбор хлопка, по крайней мере, это уже не происходило в былых масштабах», — говорится в подготовленном ECCHR докладе, в котором анализируется реальный потенциал такого созданного под эгидой ОЭСР механизма, как NKP.

«В ходе арбитражного процесса под эгидой NKP у его участников нет шансов добиться какого-то обязательного в юридическом смысле решения, никаких инструментов давления на компании c целью заставить их соблюдать соглашения, достигнутые при посредничестве данного ведомства, не существует. Мы мало чего могли конкретно потребовать от швейцарских торговцев хлопком, и как только процесс медиации завершился, мы практически были бессильны заставить их реально выполнить то, что они нам сами же и пообещали», — говорит Мириам Сааге-Маасс (Miriam Saage-Maass) из организации ECCHR.

По ее словам, четко определить и закрепить обязательства швейцарских компаний в области прав человека, а также предусмотреть санкции за допущенные ими нарушения, могло бы наличие соответствующей договорно-правовой базы, сформулированной на основе швейцарского права, например, в формате Федерального закона. Но пока такой базы нет, референдум насчет социально-ответственного бизнеса еще только предстоит провести, а правительство Узбекистана продолжает, между тем, каждый год насильственно рекрутировать около миллиона граждан для сбора урожая. Дети младшего возраста, по крайней мере, в «битве за хлопок» больше не участвуют, а вот подростки в возрасте от 16 лет и старше всё еще время от времени привлекаются на работы, особенно когда достижение поставленных производственных норм оказывается под угрозой срыва.

Проблемы с профсоюзом в Nestlé

В 2008 году работники завода Nescafé в индонезийском Панджанге (Panjang) подали в швейцарское ведомство NKP заявление, в котором указывалось, что концерн отказывает им в праве объединиться в профсоюз с целью ведения на равных переговоров на предмет установления уровня заработной платы. Профсоюз Union of Nestlé Indonesia Panjang Workers (SBNIP) пожаловался также на то, что швейцарская компания отказывается раскрывать механизм и порядок начисления заработной платы, заявляя, что всё это является «коммерческой тайной», используя «ручной» конкурирующий профсоюз для ослабления позиций SBNIP.

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Со своей стороны концерн Nestlé заявил, что в соответствии с местным законодательством он не обязан идти навстречу работникам, согласившись, правда, принять участия в процессе медиации под эгидой NKP. «Наше дело было закрыто в июне 2010 года, а в 2011 году профсоюз SBNIP и индонезийское отделение концерна Nestlé достигли соглашения, в рамках которого были определены базовые правила ведения переговоров по заработной плате», — говорится в годовом отчете Nestlé за 2011 годВнешняя ссылка.

При этом чтобы действительно получить то, за что они боролись и что получили по итогам переговоров, индонезийским рабочим потребовалось ещё два года. Речь шла о полностью модернизированной и согласованной по итогам переговоров зарплатной шкале, а также об усовершенствованной структуре заработной платы с улучшенными показателями по прогрессивному росту окладов и с более щедрой индексацией выплат за трудовой стаж и выслугу лет. Так что в итоге именно активная жизненная позиция рабочих, а вовсе не посредничество NKP, заставила Nestlé пойти на уступки.

«Деятельность NKP отнюдь не была бесполезной, но эта структура ни в коем случае не была причиной нашего успеха, с учетом того, что у неё нет полномочий для принятия обязательных для реализации решений», — говорит Рон Освальд из Международной федерации профсоюзов (IUFВнешняя ссылка), которая и подала иск в NKP от имени SBNIP. По его словам, имеющая обязательную юридическую силу нормативная база наверняка была бы очень полезной в рамках данного сюжета.

«Только этого мало»

Итак, что мы имеем в «сухом остатке»? Сейчас, даже если NKP и возьмется вести какое-то дело, у истцов нет ровным счетом никаких гарантий, что договоренности, достигнутые в процессе медиации, будут действительно реализованы. В целом, компании всегда находятся в более выгодных позициях и все зависит, в итоге, от их доброй воли.

Законодательная инициатива «О социальной ответственности бизнеса» должна в теории привести к созданию ситуации, в рамках которой NKP будет иметь полномочия, не ограничивающиеся ролью просто посредника. В ECCHR убеждены, что по-настоящему эффективной эта структура сможет стать только тогда, когда она получит право выносить обязательные к исполнению решения.

Вы работаете на швейцарский концерн и в Вашей стране он ущемляет Ваши права? Или, наоборот, он образцово заботится об интересах своих иностранных рабочих? Расскажите нам об этом! Вы можете оставить свой комментарий внизу в окне комментариев (регистрации не требуется), или в разделе комментариев в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка и ТвиттерВнешняя ссылка. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов, ред. Игорь Петров.

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