Авиационная отрасль Швейцарии может рассчитывать на бюджетную поддержку, и совершенно все равно, в чьих руках находится данная компания: в китайских, как компания Swissport, или в немецких, как компания SWISS. Деньги получат все. (© Keystone / Gaetan Bally)

Федеральный совет, правительство Швейцарии, самостоятельно, без консультаций с парламентом, разработал и запустил крупнейшую в истории страны программу экономической помощи бизнесу. На поддержку могут рассчитывать не только собственно швейцарские предприниматели, прежде всего из сферы малого и среднего бизнеса, но и «системно важные» компании, находящиеся в руках зарубежных инвесторов. Таковы, по меньшей мере, данные, просочившиеся в прессу из кругов, близких к парламенту.

Всего на данный момент Федеральное правительство хочет в неотложном порядке закачать в экономику 42 миллиарда франков, из которых по меньшей 20 миллиардов предназначены для финансовых гарантий банковских кредитов, выдаваемых компаниям, оказавшимся в связи с вирусным кризисом в сложной ситуации в части обеспеченности ликвидными средствами. В пятницу 3 апреля правительство, поле долгих размышлений и дебатов, приняло решение удвоить эту сумму. Федеральные советники (министры) Ули Маурер и Ги Пармелен, курирующие соответственно финансы и экономику, всегда говорили и еще раз повторили, что они будут поддерживать экономику столько по времени, сколько потребуется, и в таком объеме, в каком потребуется.

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Разумеется, всё это деньги не просто взятые «из тумбочки», это средства налогоплательщиков. Насколько оправдана такая щедрость за общественный счет? Как швейцарские бизнес-ассоциации (Economiesuisse), так и профсоюзы (Travail Suisse), считают, что основания для именно такого курса сейчас вполне имеются. Такого же мнения придерживается и парламентская «Финансовая делегация» (Finanzdelegation des Parlaments, в нее входят по три депутата от каждой из двух палат), которая задним числом одобрила все финансовые антикризисные планы правительства.

Слева направо все согласны

Тем не менее, даже несмотря на режим чрезвычайного законодательства, правительство Швейцарии «обязано представить новые финансовые обязательства кабинета» на утверждение палатами парламента, хотя бы формально и хотя бы задним числом. Конечно, вряд ли парламент скажет «нет» в отношении данного пакета мер, тем более что банковское кредитование уже идет полным ходом. Швейцария всегда существовала в соответствии с принципом минимального государственного вмешательства в экономику.

«Как можно меньше государства»! Но теперь и левые, и правые политики и депутаты едины в том, что как раз сегодня помощь государства очень нужна, и нужна всем. В условиях коронавирусного кризиса именно государству следует в первую очередь оказывать поддержку экономике. Потому что в Швейцарии государство начинается там, где не хватает совокупного потенциала всего общества. И сейчас как раз наступил именно такой момент.

«Экстренные вспомогательные кредиты, гарантированные бюджетом — это быстрое и небюрократическое решение, обеспечивающее компании, находящиеся в бедственном положении, возможностью быстро получить необходимые ликвидные средства», — уточнила на прошлой неделе Даниэла Шнеебергер (Daniela SchneebergerВнешняя ссылка), депутат от партии швейцарских либералов (FDP.Die Liberalen) в интервью порталу SWI swissinfo.ch. Федеральное правительство на 100 процентов берет на себя гарантии по кредитам до полумиллиона франков. В данных условиях «эта мера совершенно оправдана», — уверена Д. Шнеебергер.

Все это хорошо, но только таких мер явно будет недостаточно. В этой программе помощи есть еще недоработки. «Как быть, например, самозанятым лицам, которым все еще разрешено работать, но которые больше не могут получать заказы»? Мнение Франциски Ризер (Franziska RyserВнешняя ссылка) из «Партии Зеленых» звучит примерно так же. «Важно было обеспечить компаниям возможность быстро получить необходимую ликвидность. Это было сделано, и это правильно, но ведь существуют компании, затронутые „локдауном“ не в совсем уж критическом масштабе, а потому провалившиеся сквозь страховочную сетку правительственных мер».

Щедрая помощь за счет денег налогоплательщиков

Правительство Швейцарии все эти доводы уже услышало и приняло к сведению. В конце прошлой недели им было принято принципиальное решение о соответствующем увеличении пакета финансовой помощи. Тот факт, что речь идет о средствах налогоплательщиков, которые как раз сейчас, в эту самую минуту, закачиваются в экономику страны в невиданных ранее масштабах, как видно, не беспокоит ни левых, ни правых депутатов и политиков.

Лео Мюллер (Leo MüllerВнешняя ссылка), депутат от Христианско-демократической народной партии (CVP) приветствует этот пакет мер, при условии, что «выплаты компенсаций работникам, переведенным на укороченный рабочий график, будут равны компенсациям, выплачиваемым самозанятым гражданам и владельцам юридических лиц [АО], составляя одинаковую сумму в 196 франков в день».

Центристы также в целом согласны, но указывают на необходимость предусмотреть особую помощь «компаниям, которые могут не закрываться, но доходы которых рухнули из-за кризиса почти до нуля». По их словам, в это число входят компании, занимающиеся кейтерингом и организацией массовых мероприятий («ивент-менеджмент»), а также компании частного извоза (такси) и вся индустрия гражданской пассажирской авиации. Вот как раз на эту отрасль стоит обратить особенное внимание. Почему?

Поддержка авиационной отрасли

За помощью к Швейцарскому правительству уже обратились и несколько компаний, находящихся в иностранных руках, в том числе авиакомпания SWISS, швейцарская дочерняя компания немецкой Lufthansa Group, швейцарская дочерняя компания британской авиакомпании Easyjet, а также поставщик услуг и оборудования для аэропортов компания Swissport, находящаяся в руках китайских инвесторов. Специально с целью прояснить форматы и параметры возможной помощи компаниям авиационной отрасли правительство Швейцарии уже создало специализированную рабочую группу.

Лоббисты этой отрасли уже давно готовили почву для организации возможной государственной поддержки данных фирм. Кризис только ускорил процесс. При этом все они вполне резонно указывали, что иностранные конкуренты этих компаний наверняка получат государственную поддержку от своих стран, что не только обеспечит их выживание в среднесрочной перспективе, но и даст им очевидное конкурентное преимущество на время после кризиса. Разумеется, ни один политик или депутат в Швейцарии не хочет добровольно поставить себе на лоб клеймо «могильщика» так называемых «системообразующих компаний».

Рабочая группа по ситуации в авиационной отрасли (Taskforce Luftfahrt) По данным Минфина Швейцарии в настоящее время эта рабочая группа вместе с кантонами, на территориях которых расположены основные аэропорты Швейцарии, изучает возможные меры по поддержанию и сохранению в том или ином объеме участия Швейцарии в системе международного воздушного гражданского сообщения. Предложения готовятся для рассмотрения федеральным кабинетом министров, которому группа подотчетна. Рабочая группа состоит из представителей нескольких федеральных ведомств (Минфин, Департамент транспорта и коммуникаций, Минэкономики). Курирующая и ведущая структура: Федеральное финансовое Ведомство (Eidgenössische Finanzverwaltung EFV). Участие депутатов парламента в работе группы не предусмотрено, хотя сами депутаты, которых опросил портал SWI Swissinfo, ожидали обратного. Источник: Филипп Рор (Philipp Rohr), начальник отдела связей с общественностью в Минфине (EFD) Швейцарии.

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«От этих компаний напрямую или косвенно зависят тысячи рабочих мест», — напоминает Д. Шнеебергер. Франциска Ризер из «Партии Зеленых» также говорит о почти десяти тысячах рабочих местах, находящихся под угрозой исчезновения, и это только в сфере воздушного сообщения. Правда, она предлагает не забывать, что с момента продажи швейцарской авиакомпании SWISS холдингу Lufthansa в Германию ушла совокупная прибыль в размере более пяти миллиардов долларов.

Условия поддержки

«Если эта компания захочет получить поддержку, то произойти это должно только на условиях, от которых в выигрыше окажется все население (Швейцарии)». Какими могли бы быть эти условия? Например, компания могла бы ввести экологический сбор на авиационное топливо или сделать еще что-то для сокращения выбросов CO2. Задача недавно созданной рабочей группы как раз и состоит в том, чтобы найти форматы, обеспечивающие тесную увязку финансовой поддержки с будущей экологической трансформацией всей отрасли пассажирских авиаперевозок».

Факт нахождения упомянутых компаний в иностранных руках отнюдь не является для всех этих депутатов Национального совета (большой палаты парламента) препятствием на пути предоставления им поддержки, гарантированной деньгами швейцарских налогоплательщиков.

При одном, правда, условии: рабочая группа должна, например, потребовать и от Китая внести свою долю в поддержку той же компании Swissport. Германия должна сделать тоже самое в отношении авиакомпании SWISS, а Великобритания — перевозчика Easyjet. И главное: необходимо сделать так, чтобы эти деньги оставались в Швейцарии и не утекали за границу.

Президент Социал-демократической партии (SP) Кристиан Левра перечисляет еще больше условий оказания такой помощи. «Сохранить прямые рейсы в отдаленные точки, обеспечить сохранение рабочих мест в Швейцарии, никаких выплат бонусов и дивидендов за счет этих денег». Таковы были его требования, озвученные на швейцарском общественном негосударственном радио SRF. Правая Швейцарская народная партия (SVP) настроена по данному вопросу скорее скептически.

«Наша первая и главная цель — вернуть экономику в нормальное русло», — подчеркивает председатель парламентской фракции «народников» Томас Эши (Thomas AeschiВнешняя ссылка). «И тогда необходимости в такой поддержке просто не будет. Но если авиационная промышленность все же получит бюджетную поддержку, то тогда федеральный центр должен будет иметь право получать и часть прибыли этих компаний», — заявил он в интервью радио SRF.



Две трети уже разошлись По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии), в течение первых восьми дней действия финансовых гарантий было заключено 76 034 кредитных договора с оценочной средней суммой гарантии в 188 000 швейцарских франков и оценочным общим объемом в 14,3 миллиарда швейцарских франков. Это означает, что количество предприятий, действительно зависящих от помощи, действительно в Швейцарии довольно велико. На данный момент из 42 млрд франков, выделенных на помощь бизнесу, бюджетными гарантиями государства обеспечены около 20 млрд франков. Что это означает конкретно? Предприниматели могут просто подать заявку на получение кредита в своем банке. Кредиты до 0,5 миллионов швейцарских франков выдаются на беспроцентной основе, госбюджет гарантирует эти кредиты от невозврата на 100%. Для кредитов в размере от 0,5 до 20 миллионов швейцарских франков банки взимают проценты по ставке 0,5% годовых. Федеральный бюджет гарантирует 85% таких крупных займов, получить которые могут только компании с торговым оборотом от и более 5 миллионов швейцарских франков в год. Компании должны будут погасить все эти кредиты в течение следующих пяти-семи лет.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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