Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 7:00 27.09.2018 - 07:00

(zff.com)

В 2005-м новое событие киноиндустрии в одной из финансовых столиц мира привлекло всего восемь тысяч зрителей, а в минувшем году их было уже почти сто тысяч. Главный приз цюрихского праздника кинематографистов называется «Золотой глаз» (Goldene Auge). А конкурсные ленты – это мировые, европейские или швейцарские премьеры.

В нынешнем году гостей ожидается еще больше. За одиннадцать дней с 27 сентября по 7 октября покажут фильмы из 48 стран. Среди более чем 160 картин — 42 дебютных, 12 мировых премьер, 16 швейцарских и 2 ретроспективных фильма. Будут мастер-классы со звездами кинематографа, статусные переговоры, конкурс «музыка для фильма», другие интересные события.

Вся информация о мероприятии – на сайте кинофестиваля. А мы здесь уделим внимание нескольким лентам, которые так или иначе имеют отношение к России.

«Лето» Конец инфобокса

Российский фильм-биография о ленинградской рок-культуре начала 1980-х. За киношными персонажами – реальные судьбы. Это история знакомства и отношений основателя и лидера рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко и в те годы менее опытного и более юного рок-музыканта Виктора Цоя, который вот-вот создаст рок-группу «Кино». В звезде рок-клуба Бобе узнается Борис Гребенщиков. Рядом с молодыми в фильме играют такие культовые персоны, как Лия Ахеджакова, Антон Адасинский, Елена Коренева, Александр Баширов, Сева Новгородцев.

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На фестивале в Каннах в этом году «Лето» получило независимую награду жюри журналистов за лучший саундтрек (композиторы Рома Зверь и Герман Осипов). В российский прокат лента вышла в июне. Режиссёр фильма Кирилл Серебренников более года по решению Басманного районного суда города Москвы находится под домашним арестом из-за обвинений в нецелевом использовании денег, данных государством на проект «Платформа». Сам Серебренников заявляет, что эти деньги потрачены по назначению, а обвинения называет «абсурдными и шизофреническими».

«Свидетели Путина» Конец инфобокса

Фильм режиссёра Виталия Манского уже получил приз документального конкурса в Карловых Варах. 102 минуты экранного времени заняты редкой и ранее нигде не публиковавшейся хроникой прихода к власти в России Владимира Путина. Видеоматериалы сняты в 1999 и 2000 годах. Как это было? Кто свидетели? 31 декабря 1999 года Борис Ельцин сказал: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Исполняющим обязанности президента РФ становится недавний директор ФСБ Владимир Путин.

(zff.com)

На новом посту и. о. подписывает первый государственный акт. Это указ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Таким образом, первый российский президент, а именно, Борис Ельцин, получает гарантии неприкосновенности и другие преференции. Предвыборный штаб Путина возглавляет на то время заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев. А вскоре Путина избирают президентом России…

«Обычная женщина» Конец инфобокса

Фильм режиссёра Бориса Хлебникова длится 60 минут. А на самом деле это сериал. Конкурс сериалов в рамках Цюрихского фестиваля проходит впервые. Зато режиссёра Хлебникова в Швейцарии уже знают. В минувшем году на фестивале показали его драму «Аритмия». На наших страницах легко найти рецензию на эту трогательную картину, которая кажется «склеенной» из самостоятельных коротких серий-эпизодов, – «Аритмия»: о герое-неудачнике российского кино».

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«Обычная женщина» — остросюжетная драма со штрихами чёрного юмора. Главную роль – милой сорокалетней хозяйки цветочного бизнеса и одновременно циничной тайной сутенёрши – сыграла Анна Михалкова. Её героиня – сильная женщина в мире слабых мужчин – считается типической для сегодняшней России. Но удастся ли ей сохранить семью, благополучный образ которой оказался зыбкой химерой? Осенью же – российская премьера сериала на канале ТВ-3.

«Красная душа» Конец инфобокса

Документальный фильм Джессики Гортер (Jessica Gorter) «Красная душа» прибыл в Цюрих из Нидерландов. В нем (неравнодушные знают ленту «900 дней» этого же автора о блокаде Ленинграда) режиссёр размышляет о памяти целого народа и отдельных людей. Возможно ли запечатлеть и воспроизвести глубинный страх, поразивший души после репрессий? А если жертва и преступник живут в одной стране, одном городе, семье, а, может быть, внутри одного человека?

(zff.com)

А что такое сталинизм? Сталин – герой или тиран? Что правильно: забывать или помнить ужасы прошлого? Непонятное исследуют пристальнее. Есть надежда, что это поможет постсоветским людям переосмыслить исторические травмы, а европейцем – причины и следствия происходящего в России сегодня. Картину уже увидели в России, Нидерландах, ряде европейских стран, в том числе бывшего «соцлагеря». О ней закономерно спорят, потому что ответы за пределами кордонов и дат.

«Профиль» Конец инфобокса

Снятый в ко-производстве США, Великобритании, России, Кипра фильм о том, как террористы «Исламского государства» вербуют европейских девушек в интернете. Молодая журналистка-фрилансер решает сделать сенсационный репортаж на горячую тему, для чего создает фальшивый профиль в социальной сети. Действие идет на экране компьютера и смартфона. Зрители становятся свидетелями захватывающего триллера, за 105 минут раскрывающего механизм «террористического пикапа».

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Премьера «Профиля» состоялась на 68-м Берлинском международном кинофестивале в феврале. Режиссёра Тимура Бекмамбетова российский зритель знает по ленте «Пешаварский вальс» (основанный на событиях Афганской войны фильм снят в 1994 году), «Ночному» и «Дневному дозору», разнообразным «Ёлкам», сиквелу «Ирония судьбы. Продолжение» и другим. Классикой российской рекламы стали 20 роликов «Всемирной истории банка Империал». В последние годы режиссёр немало работает в Голливуде.

«Курск» Конец инфобокса

12 августа 2000 года российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли все 118 членов экипажа.

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Лента датского режиссёра Томаса Винтерберга (Thomas Vinterberg) об этой трагедии. В основе сценария – книга Роберта Мура (Robert Moore) «Время умирать». Виды посёлка Видяево в Мурманской области снимались не в России. Съёмки начались на военно-морской базе во французском Тулоне, затем, по сообщениям прессы, проходили в Бельгии и Норвегии, других уголках Европы. Роль российского флота во впечатляющих панорамных кадрах выполнили французские корабли.

Данный материал впервые был опубликован на сайте Клуб Крылья / Schwingen.net.Внешняя ссылка В качестве иллюстраций использованы материалы zff.com Кинокартины «Лето», «Свидетели Путина», «Обычная женщина», «Красная душа» идут на русском языке, «Профиль» и «Курск» — на английском. Многие фильмы фестивальной программы оформлены немецкими и английскими субтитрами. Полезную информацию, в том числе билеты (а цены умеренные), можно найти на сайте 14-го Цюрихского кинофестиваля: https://zff.com/Внешняя ссылка Конец инфобокса

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