Какая страна является чемпионом по употреблению табака, а где эта привычка не в почёте? Где больше курят женщины, а где — мужчины? И как на этом фоне выглядит Швейцария, страна, где расположены штаб-квартиры сразу нескольких глобальных табачных компаний? Представляем вашему вниманию визуальное воплощение данных из самого свежего доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на предмет того, как обстоят дела с курением по всему миру.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), головной офис которой тоже базируется в Швейцарии (Женева), по состоянию на 2016 год заядлым курильщиком в мировом зачёте мог считаться каждый пятый землянин в возрасте старше 15 лет. Сигареты в мире курят сейчас 24 млн детей и подростков возрастной категории от 13 до 15 лет. Таковы данные отчёта ВОЗ, опубликованного на прошлой неделе по случаю Всемирного дня без табака. Подробности смотрите на нашей диаграмме:
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