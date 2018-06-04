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Образ жизни Курение в Швейцарии и в мире: инфографика

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На рубеже веков 27% населения мира курило; к 2025 году их число должно снизиться до 17%, предсказывает Всемирная Организация Здравоохранения.

(Keystone)

Какая страна является чемпионом по употреблению табака, а где эта привычка не в почёте? Где больше курят женщины, а где — мужчины? И как на этом фоне выглядит Швейцария, страна, где расположены штаб-квартиры сразу нескольких глобальных табачных компаний? Представляем вашему вниманию визуальное воплощение данных из самого свежего доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на предмет того, как обстоят дела с курением по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), головной офис которой тоже базируется в Швейцарии (Женева), по состоянию на 2016 год заядлым курильщиком в мировом зачёте мог считаться каждый пятый землянин в возрасте старше 15 лет. Сигареты в мире курят сейчас 24 млн детей и подростков возрастной категории от 13 до 15 лет. Таковы данные отчёта ВОЗ, опубликованного на прошлой неделе по случаю Всемирного дня без табака. Подробности смотрите на нашей диаграмме:

cartogram DW

карта курильщиков

Анализируя глобальные тренды ВОЗ приходит к выводу, что примерно с 2000 года на планете наблюдается спад склонности людей травиться табачным дымом, причём если на рубеже 20 и 21 веков, то есть в начале 2001 года, на свете курил почти каждый третий (26,9%) человек, то к 2025 году это соотношение понизится, по прогнозам ВОЗ, до 17,3%. Следует учитывать, правда, что, в зависимости от регионов мира и пола курильщиков, эта тенденция может быть выражена сильнее или слабее.

В целом объёмы потребления табака снижаются практически во всех регионах мира за исключением Африки и Западного Средиземноморья. Заметный прогресс, причём в отношении как мужчин, так и женщин, отмечался в странах Северной и Южной Америки. Лидерами здесь стали Уругвай, Бразилия, Парагвай и Колумбия. В США темпы снижения потребления табака выражены куда слабее. Интересная закономерность: процесс отказа от курения идёт тем быстрее, чем состоятельнее общество. На это обращает внимание Дуглас Бетчер (Douglas Bettcher), директор Департамента ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ).

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график

Гендерные тенденции также очень интересны. Немалому количеству женщин уже удалось расстаться с сигаретой, правда, происходит это не в Европе. А вот темпы сокращения степени распространённости привычки к курению среди мужчин «все ещё оставляют желать лучшего: если в 2000 году доля курящих мужчин во всём мире составляла 43%, а в 2015 году она хоть и снизилась, но только до 34%, тогда как за тот же период доля курящих женщин снизилась с 11% до 6%». Подробности на нашем графике:

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С большим сожалением ВОЗ констатирует, что снизить уровень потребления табака на 30% к 2025 году сможет только каждая восьмая страна в мире. Один из главных факторов, препятствующих этому, а особенно в странах с низким и средним доходом на душу населения — это агрессивная реклама, адресованная, прежде всего, молодёжи. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что жертвами табакокурения в мире становятся 7 млн человек в год. Многие просто не отдают себе отчёт в том, что именно курение может стать причиной инфарктов и инсультов, основных причин смертности на Земном шаре.  

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график

Комментируя факт зарегистрированного в Конфедерации снижения числа курильщиков в период с 2000 года Дуглас Бетчер выразил надежду на то, что «Швейцария тоже скоро станет участницей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control)». Напомним, что в 2004 году Швейцария подписала этот документ, но все ещё не ратифицировала его. Сейчас в стране идёт процесс общественного обсуждения поправок, предложенных в законодательство, регулирующее оборот и торговлю табачных изделий. Эти поправки касаются, в частности, порядка осуществления соответствующей рекламы.

Комментируя факт снижения числа курильщиков в Швейцарии Даниэль Даувальдер (Daniel Dauwalder), официальный представитель Федерального ведомства здравоохранения Конфедерации (BAG, структурное подразделение Федерального департамента/Министерства внутренних дел Швейцарии), отметил, что швейцарское табачное законодательство, в самом желе, является «довольно либеральным. Поэтому меры по сокращению числа курильщиков, такие, как увеличение цен на сигареты или прямой и полный запрет рекламы табака, вряд ли смогут получить в настоящий момент необходимую политическую поддержку». По данным BAG в Швейцарии, стране с населением около 8,4 млн человек, каждый год конкретно от последствий употребления табака умирают 9 500 человек.


Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот

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