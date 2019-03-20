Подержанные часы и онлайн-шоппинг просто нашли друг-друга, на радость потребителям, сочетающим вкус и экологическую сознательность. (Saloni Agarwal)

Обычно люди очень редко выбрасывают часы, чего не скажешь о большинстве других потребительских товаров. С ростом объёмов онлайн-продаж и благодаря моде на «ретро», даже очень старые часы нередко обретают вторую жизнь на новом запястье. Как оказалось, рынок часов секонд-хенд обладает огромным потенциалом и мало кем осознаваемой пока притягательной силой.

Часовую отрасль в последние годы буквально захлестнула волна моды на «винтаж». Ношеные часы становятся все более и более популярными среди продвинутых знатоков и модников. Сочетая шик и непосредственность, такие часы являют собой вполне осязаемую выгоду — а именно, возможность покупать часы престижных марок без значительного ущерба для кошелька, ведь порой на некоторых специализированных сайтах можно отыскать скидки до 60%.

«Часы секонд-хенд удовлетворяют естественное желание человека приобрести уникальный предмет, уже имеющий свою собственную историю. С другой стороны, наверное так и должно выглядеть разумное потребление на принципах устойчивого развития, а ведь эта тема сегодня затрагивает буквально все сферы общества, не только часовую индустрию», — говорит Ванесса Чика (Vanessa Chicha), директор IconeekВнешняя ссылка, сетевого женевского торгового бренда, специализирующегося на подержанных часах.

Проработав многие годы в качестве управляющей в бутиках крупных брендов, где продавали только новые часы, Ванесса Чика пять лет назад занялась вместе с мужем экспертизой и продажей подержанных хронометров.

(swissinfo.ch)

Проработав многие годы в качестве управляющей в бутиках крупных брендов, где продавали только новые часы, Ванесса Чика пять лет назад занялась вместе с мужем экспертизой и продажей подержанных хронометров. «Уже тогда отчетливо ощущалось повальное увлечение людей подержанными часами. А сегодня этот феномен набрал уже, как говорится, крейсерскую скорость», — говорит она.

Целевой клиентурой торговой сети Iconeek, в основном, являются искушенные коллекционеры, ищущие вполне конкретные часы премиального сегмента. Впрочем, сегодня Ванесса Чика наблюдает определённую «демократизацию», происходящую на рынке часов среднего и высокого ценового класса.

Säulendiagramm der Schweizer Uhrenexporte zwischen 2000 und 2018

Речь не идет в данном случае о коллекционных моделях, цена которых лишь растет с годами, об уникальных — или почти уникальных — часах таких престижных марок, как Rolex, Richard Mille или Vacheron Constantin. Речь идет скорее о часах, которые были куплены за несколько сотен или тысяч франков и, зачастую, мирно «спят» в ящиках комодов своих владельцев. Этот рынок, пусть и по самым оптимистичным предположениямВнешняя ссылка, но может оцениваться в сумму до 500 млрд долларов, что в 25 раз превышает весь годовой экспорт швейцарских часов.

В Европе, а не в Китае

«Для швейцарской часовой промышленности резкое увеличение объемов продаж подержанных часов в интернете является новым и существенным фактором», — комментирует Жан-Даниэль Паш (Jean-Daniel Pasche), президент «Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности» (Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie — FHВнешняя ссылка). По его мнению, привлекательность часов секонд-хенд в глазах потребителей является лишним подтверждением «качества и надежности швейцарских часов и вообще продукции, сделанной в Швейцарии», а также доказательством того, что «такие часы легко могут прожить несколько жизней».

Жан-Даниэль Паш (Jean-Daniel Pasche), президент «Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности» (Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie — FH). (Keystone / Jean-christophe Bott)

Тем не менее, возникает вопрос, не представляет ли собой это относительно новое явление угрозу для традиционных компаний-производителей и не вытеснит ли мода на приобретение подержанных часов склонность к приобретению часов новых, современных серий и марок? Очевидно, что рано или поздно эти два рынка столкнутся, но сейчас, по мнению экспертов, реальные последствия этой совсем недавно возникшей конкуренции, предсказать невозможно.

«Феномен подержанных часов переживает настоящий бум в Европе и Северной Америке, а вот в Азии все выглядит иначе, там социальный статус человека подчеркивается именно покупкой новых часов. Такого рода дополнительный фактор дробления рынка может в еще большей степени усилить зависимость швейцарской часовой отрасли от китайского рынка», — говорит Серж Майяр (Serge Maillard), журналист и один из директоров специализированного часового издания Europa Star HBMВнешняя ссылка.

И все-таки, несмотря на все ещё прекрасный «аппетит» китайцев в плане потребления предметов роскоши, в начале 2010-х годов Поднебесная уже перестала быть былым вожделенным эльдорадо для производителей часов. Замедление темпов роста экономики, антикоррупционная кампания правительства Си Цзиньпина, торговая война между Вашингтоном и Пекином, а также новые модели потребления создают швейцарской часовой индустрии дополнительные трудности на столь важном для неё экспортном рынке.

Бренды на «низком старте»

Тем не менее, швейцарская часовая промышленность, которую принято критиковать за консерватизм, отнюдь не сидит сложа руки. Показательным стал случай холдинговой группы Richemont,Внешняя ссылка состоящей из ведущих производителей и поставщиков товаров класса люкс, таких, как Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin.

В прошлом году она приобрела британскую компанию Watchfinder, являющуюся мировым лидером в сфере купли-продажи подержанных часов премиального сегмента. Не осталась незамеченной в 2018 году и другая крупная сделка, а именно, речь идет о покупке торговой сетью из Люцерна BuchererВнешняя ссылка — главным дистрибьютором часов марки «Rolex» в мире — компании TourneauВнешняя ссылка, специализирующейся на продаже новых и подержанных часов на рынке Северной Америки.

Доверие имеет первостепенное значение, особенно когда речь идет о торговле в интернете предметами стоимостью в тысячи франков.

Моха Самрауи

Конец цитаты

«Этот рынок до сих пор остается самыми настоящими джунглями, но классические часовые бренды уже осознали, что лучше самим плутать тут меж трёх сосен, недели оставлять это дело другим», — говорит Серж Майяр, указывая, что «мэйджоры» часового рынка и производства имеют неоспоримые преимущества, такие, как ноу-хау в области контроля качества, техобслуживания и сертифицирования часов в формате Certified Pre-Owned — «сертифицированный, подержанный», что позволяет гарантировать потребителю безопасность, контроль происхождения и подлинность там, где процветают мошенничества всех видов.

Подержанные часы по выгодным ценам

Небольшие игроки также пытаются отхватить себе кусок этого лакомого пирога. Таков, например, Моха Самрауи (Moha Samraoui), основатель и владелец интернет-магазина sovogue.chВнешняя ссылка. В последние годы он стал очень известной фигурой на рынке продаж новых часов люксовых марок по, фактически, бросовым ценам.

Несколько месяцев назад, почуяв удачу, этот, как его прозвали СМИ, «Робин Гуд швейцарской часовой отрасли», очень удачно запрыгнул на уже, казалось бы, ушедший поезд. «На 2019 год мы планируем примерно миллион франков оборота, из них по меньшей мере 20% мы рассчитываем получить за счет подержанных часов», — уверенно заявляет он. Результаты первых попыток оказались убедительными.

Моха Самрауи (Moha Samraoui), город Биль/Бьенн, Швейцария. (swissinfo.ch)

С октября прошлого Моха Самрауи уже продал около четырёх десятков подержанных часов разных марок. Среди тех, кто продает ему часовой секонд-хенд находятся пенсионеры, наследники умерших родственников и даже бывшие сотрудники часовых фирм, желающие сбыть часы, приобретенные ими по хорошей цене еще тогда, когда они сами еще работали на этих компаниях.

Доверие — необходимый и существенный компонент

Покупателями же по большей части являются постоянные клиенты сферы онлайн-продаж, знающие, «что почём». «Доверие имеет первостепенное значение, особенно когда речь идет о торговле в интернете предметами стоимостью в тысячи франков. Будучи надежным и признанным посредником, мы гарантируем качество всех продаваемых нами часов, а это как раз то, чего не предлагают клиентам привычные сайты частных объявлений», — подчеркивает этот натурализовавшийся в Швейцарии марокканец.

Пытаясь конкурировать с крупными игроками, такими как Watchfinder или Watchbox, открывшими недавно свои европейские представительства в городе Невшатель, сайт sovogue.ch выдвигает на первый план свои особенно выгодные цены. «Благодаря нашей гибкой и малозатратной структуре [у нас всего шесть человек в штате] нам нет необходимости гнаться за высокой прибыльностью. Мы взимаем всего только одну комиссию в размере 180 франков за каждую сделку», — отмечает Моха Самрауи.

Этот «селф-мейд» предприниматель с раскатистым смехом не боится конкуренции. Наоборот, он считает, что «чем больше будет игроков на рынке, тем больше покупка подержанных часов через Интернет будет становиться самым обычным делом».



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов, ред. Игорь Петров

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