Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 7:00 14.09.2018 - 07:00

Под пристальным взором четырех Реформаторов... Кантон Женева намерен активнее бороться с проблемой подростков, болтающихся без дела. (Salvatore Di Nolfi/Keystone)

В кантоне Женева школьникам запретили до 18-ти лет прерывать образовательный процесс. Насколько этот опыт подходит для других кантонов?

«Наша цель — не в том, чтобы продержать молодых людей подольше на „запасном пути“, вдали от реальной жизни, а, напротив, в том, чтобы дать им дополнительный шанс лучше подготовиться к будущему, завершив свое образование». Так высказалась Анн Эмери-Торрасинта (Anne Emery-TorracintaВнешняя ссылка), глава кантонального министерства образования, в связи с вступлением в силу нового правового положения.

В кантоне на берегу одноименного озера каждый год примерно одна тысяча молодых людей, в том числе 550 несовершеннолетних, прекращают ходить в школу, не завершив процесса образования и не выполнив действующий минимальный образовательный стандарт.

Молодежь и занятость Каждый пятый ученик швейцарских ПТУ бросает учебу Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей Причем подростки с миграционной историей за плечами реже доучиваются до диплома, чем урожденные швейцарцы. Почему? Другие языки 1 английский (en) One in four Swiss apprentices changes career course

Тем самым они слишком близко подходят к опасной черте, отделяющей их от асоциального образа жизни. Пусть многим из них удаётся держаться на плаву благодаря помощи родителей и небольшим подработкам, но в долговременной перспективе — это не выход. У таких молодых людей риск оказаться в положении хронического безработного в четыре раза выше, чем, например, у их ровесников, получивших дипломы.

Женева — на последнем месте

Проблема эта появилась не вчера. Согласно данным Федерального статистического ведомства (BfS) Женева в 2015 году находилась на последнем месте среди всех кантоновВнешняя ссылка в том, что касается процента молодых людей, получивших дипломы или любые другие квалификационные документы, свидетельствующие о получении того или иного полного образования.

К 25-ти летнему возрасту только лишь чуть больше 30% молодых женевцев завершают свое профессиональное обучение, что более чем вполовину меньше, чем в среднем по стране (65%). В маленьких кантонах этот уровень может даже превышать 80%, а вот в городах, особенно во франкоязычной части страны, молодые люди завершать образование и идти работать не торопятся. На предпоследнем месте находится кантон Базель-городской, который все-таки значительно обгоняет Женеву (45%).

Сложности с завершением образования у молодёжи оказались настолько серьёзными, что они даже в своё время привлекли внимание Конституционного собрания Женевы, специально избранного в 2008 году органа, чья задача была разработать новый проект Конституции кантона. В 2012 году новый Основной закон кантона вошёл в силу, в нём существует Статья под номером 194, возлагающая на каждого гражданина кантона обязательство продолжать получать образование по меньшей мере до 18-ти лет. Это-то положение и начинает теперь реально действовать в Женеве с нового учебного года 2018-2019 под кодовым сокращением «FO18Внешняя ссылка», что расшифровывается как Formation Obligatoire, то есть «обязательное образование».

В школу или в профтехучилище

Новое положение вовсе не приковывает молодых женевцев к школьным партам. Единственное, что от них требуется — это получать образование. Любое! Возможно, что к 18-ти годам ученик как раз будет посещать выпускной класс школы (Collège — франц. или Gymnasium — нем.), готовясь стать студентом вуза. Или же он может получать профессию в училище или на предприятии, по так называемой дуальной системе, которая в Швейцарии широко распространена и является образцом для других стран. Главное — учиться и еще раз учиться!

Уже 27 августа 2018 года примерно 400 учащихся, «реинтегрированных» на основании новой нормы FO18 в систему школьного образования (к концу учебного года их количество удвоится), уже вернулись в школу, влившись в компанию из остальных 76 тыс. женевских школьников. Подготовка в вуз или учёба в ПТУ — главное, что эти подростки не будут без дела болтаться по улицам.

Стоимость реформы, в которую входят также трудовые стажировки, индивидуальные учебные программы и создание мест для обучения на производстве, оценивается в 16 млн франков за на протяжении следующих четырёх лет. Однако в Женеве понимают, что эти деньги «пропадут не зря», инвестиции в образование всегда приносят позитивные плоды. «FO18 — это не волшебная таблетка от всех болезней, тем не менее, это мощное средство борьбы с явлением, с которым мы не хотим мириться», — говорит Анн Эмери-Торрасинта.

А как в других кантонах?

Захотят ли другие кантоны поучиться на женевском примере? В Швейцарии обязательное школьное образование полностью находится в компетенции субъектов федерации, центр приказывать тут что-то не может, хотя он и старается хотя бы в какой-то минимальной степени унифицировать лоскутное одеяло кантональных систем образования в формате так называемого «конкордата», добровольного согласия кантонов перейти на общие принципиальные образовательные нормы.

В области образования сейчас действует «конкордат» HarmoSВнешняя ссылка, который после долгих дискуссий и огромного недовольства ряда кантонов был-таки подписан всеми кантонами до единого. Получилась некая «Болонская система» по-швейцарски, которая все равно остаётся объектом критики (в частности, многим не нравится переход от гуманистических традиций интегрального образования, разработанных еще А. Гумбольдтом, к списку «компетенций», призванных, лучше подготовить школьников к рынку труда).

Поэтому предсказать, насколько по сердцу окажется другим кантонам опыт Женевы, пока нельзя. В настоящее время Постоянное совещание Кантональных министров образования (Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren — EDKВнешняя ссылка) не высказало своего официального мнения на этот счёт, хотя президент EDK Сильвия Штайнер (Silvia Steiner) из Цюриха и оценила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung женевский подход в качестве «адекватного шага в правильном направлении». Пока только известно, что в кантоне Невшатель левые политические круги выдвинули проект аналогичного закона с целью также продлить обязательное образование в кантоне до 18-ти лет. Одобрить — или отвергнуть закон — предстоит кантональному парламенту.



Перевод с французского языка: Людмила Клот

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