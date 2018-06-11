Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 11:00 11.06.2018 - 11:00

В компании Contexa придумали и внедрили принципиально новую технологию сверхточной дозировки ингредиентов для производства ароматических веществ и компонентов парфюмерной продукции. (swissinfo.ch)

Мало кто в курсе, что в кантоне Женева расположено не только множество международных организаций, но и два предприятия, которые являются крупнейшими производителями духов и ароматов в мире. Духи — Франция? Ничего подобного. Это клише пора разрушить, потому что за последние годы в Швейцарии возникло целое созвездие инновационных стартапов, успешно работающих и взаимодополняющих друг друга в парфюмерной отрасли. Среди них компания Contexa, чемпион в сфере технологий автоматического дозирования жидкости. Наш репортаж из «Силиконовой долины ароматов».

Этот скромный бледно-розовый двухэтажный домик буквально тонет в тени внушительного жилого комплекса «Линьон» (Cité du Lignon), самого, наверное, длинного комплекса такого рода в Европе, протянувшегося более чем на километр. Домик этот знавал более успешные дни, но пока он вполне способен выполнять свои прямые обязанности, связанные с размещением целого лабиринта офисов и лабораторий женевской компании Contexa. Здесь есть место для примерно 30 сотрудников, которые в основном занимаются научными исследованиями, а также контролем качества и послепродажным обслуживанием продукции и клиентов.

«Силиконовая долина ароматов» в Западной Швейцарии Зародившись еще в 1890-х годах, швейцарская парфюмерная индустрия остаётся признанным в мире лидером производства предназначенных на экспорт по всему миру ароматов и эссенций — как натуральных, так и, в особенности, синтетических. В кантоне Женева базируются две крупнейших транснациональных корпорации, работающих в этой отрасли: Givaudan и Firmenich. Здесь в их распоряжении находится выгодное сочетание всех основных слагаемых успешного бизнеса: правовая стабильность, гарантии частной собственности, политические свободы, квалифицированная рабочая сила, специализированные научно-исследовательские центры, налаженный доступ к основным клиентам — производителям косметической и гигиенической продукции, чистящих средств, напитков и медикаментов. В швейцарской «Силиконовой долине ароматов» насчитывается более 400 компаний, производящих парфюмы и эссенции, а сама она простирается от приграничных областей соседней Франции вплоть до кантона Вале. Напрямую с этой отраслью связаны более 10 000 рабочих мест. Конец инфобокса

Просторный цех финальной сборки почти полностью пуст. «Мы только что отгрузили трех последних роботов-дозировщиков нашим клиентам в Европе и Азии», — извинительным тоном говорит Даниэль Шупбах (Daniel Schupbach), основатель и руководитель компании Contexa начиная с 1999 года.

Несмотря на относительно высокую стоимость — от 500 тысяч до 3 миллионов франков — эти произведённые в Женеве аппараты, которым обычно присваивают имена животных («Кобра», «Фокс» или «Колибри»), пользуются все большей популярностью у ведущих мировых производителей духов и другой продукции, в которой есть ароматические добавки. «Мы понимаем, что работаем на нишевом рынке. Клиентов у нас относительно немного, но почти вся наша продукция идёт на экспорт. Сейчас рост объёмов особенно заметен в Азии», — рассказывает Даниэль Шупбах.

От веса к объёму

Раньше он работал инженером-проектировщиком в международной корпорации FirmenichВнешняя ссылка, занимающей второе место в мире среди производителей ароматических веществ и ингредиентов со штаб-квартирой в Женеве. Но потом Даниэль Шупбах придумал новый подход к процессу дозирования жидких парфюмерных веществ и ароматических пищевых добавок.

«Чтобы создать аромат или парфюм, нужно выбрать из примерно 1 500 доступных ингредиентов от 30 до 50 нужных и смешать их в определённой пропорции. До сих пор эту работу выполнял специальный сотрудник, которому приходилось взвешивать каждый по очереди ингредиент. Но теперь мы разработали и внедрили другую систему, в основе которой лежит не вес, а объем! Теперь аромат составляется при помощи независимых друг от друга агрегатов впрыска точно измеренного объёма нужных ингредиентов в общую замкнутую камеру, в которой и возникает искомый аромат», — объясняет Д. Шупбах.

Результат налицо: новая технология позволяет значительно экономить время (на один цикл теперь уходит всего 3 минуты вместо одного часа), кроме того, тем самым достигается невиданная ранее точность со статистической погрешностью в диапазоне пары миллиграммов при производстве нескольких сотен килограммов готовой продукции. Это масштабы одной капли и даже меньше. «Перед вами образец высокотехнологичного оборудования, позволяющего добиваться значительного повышения как производительности труда, так и качества конечной продукции», — говорит Джон Верньери (John Vernieri), ведущий менеджер в парфюмерной компании GivaudanВнешняя ссылка, занимающей первое место в отрасли производства ароматических веществ (см. инфобокс). А вот как это работает на практике (см. видео)

Этот парфюмерный гигант так же со штаб-квартирой в Женеве уже приобрёл более десятка роботов Contexa для своих заводов в Европе, Северной Америке и Азии. «Благодаря данному виду роботизированной техники мы тестируем и разрабатываем обонятельные компоненты, которые затем входят в состав популярной продукции повседневного использования: духи, туалетную воду, бытовые чистящие средства», — говорит Джон Верньери.

При поддержке федерального центра

Такое нововведение стало возможным благодаря научно-практическому и внедренческому партнёрству с Университетом прикладных наук кантона Во (Haute école d’ingénieurs du canton de VaudВнешняя ссылка) и поддержке швейцарской Федеральной комиссии по технологиям и инновациям (Eidgenössische Kommission für Technologie und Innovation - CTI / KTIВнешняя ссылка). Начиная с 1 января 2018 это партнёрство получило постоянный институциональный формат с названьем кратким «InnoSuisse»: данная структура ставит своей целью последовательно развивать и поддерживать процессы трансфера знаний и технологий между академической наукой и промышленным производством.

Своими идеями Даниэль Шупбах (Daniel Schupbach) совершил настоящий переворот в сфере производства ароматических веществ: «Такого рода проекты проще разрабатывать и внедрять маленьким компаниям, таким, как наша, просто потому, что крупные производители ведут себя куда сдержаннее и стараются лишний раз не рисковать».

(swissinfo.ch)

«Для разработки нашего первого прототипа такого рода объединение сил сыграло едва ли не решающую роль. У нас была хорошая идея, но будучи малым предприятием мы не обладали ни финансами, ни знаниями из сферы фундаментальной науки, необходимыми для самостоятельного её внедрения», — говорит Даниэль Шупбах. Так возник командный проект, который позволил женевской компании получить целый ряд наград, среди которых была и престижная премия за инновации кантона Женева в 2013 году.

Впрочем, приветствуя поддержку, оказываемую федеральным центром таким проектам, как этот, на стадии разработки, женевский предприниматель сожалеет, что такой же поддержки он не оказывает на этапе внедрения конечного продукта в уже существующие производственные цепочки. Очень часто поэтому швейцарские предприниматели, не имея собственных финансов, вынуждены продавать стартап-компании с готовым продуктом иностранным инвесторам. «Это печально, потому что как прибыль, так и рабочие места уходят тем самым за рубеж», — говорит он.

Сложные финансовые рамочные условия

К счастью, на такой шаг Даниелю Шупбаху пойти не пришлось: все акции Contexa остались в руках тех, кто когда-то задумывал и создавал эту компанию, а поэтому он до последнего времени мог себе позволить отклонять все предложения о покупке, делавшиеся ему разными инвесторами со стороны. Однако последние годы были для отрасли более чем беспокойными. Принятое в 2015 году Швейцарским национальным (центральным) банком решение отказаться от поддержки фиксированного курса евро по отношению к швейцарскому франку оказало на проект производства роботов-дозировщиков в Женеве не самое позитивное влияние.

Парфюмерия Запах и вкус Швейцарии Автор: Софи Дуэ (Sophie Douez) Парфюмерия, изысканные запахи и вкусы — это только Франция? Ничего подобного. Швейцария играет здесь не последнюю роль.

И пусть в последние месяцы с ростом курса евро ситуация улучшилась, все равно, компании, чтобы выжить, пришлось пойти на принятие непопулярных решений, включая увольнения, увеличение продолжительности рабочего дня без компенсации и последовательное сокращение накладных расходов.

«Мы были вынуждены максимально рационализировать производственный процесс, с тем чтобы в итоге оставить только рабочие места с высокой добавленной стоимостью. Для этого мы, например, перестали делать отдельные комплектующие части наших роботов, чтобы полностью сосредоточиться на конечной сборке готовой продукции», — говорит Даниэль Шупбах.

Работники-иностранцы держат все на своих плечах

Несмотря на эти трудности, основатель Contexa никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы перенести своё производство за границу. В Женеве в его распоряжении находится выгодное сочетание гибкого, либерально устроенного швейцарского рынка труда (здесь быстрее теряешь работу и быстрее ее снова находишь) и с почти неограниченным количеством иностранной рабочей силы, прибывающей в Женеву днём работать из ближайшего французского зарубежья, а вечером уезжающих домой за границу

Так называемыми «фронтальерами» являются почти две трети сотрудников Contexa. «В Швейцарии не хватает квалифицированной рабочей силы. Кроме того, французы гораздо более мобильны, чем их коллеги из Швейцарии», — объясняет говорит Даниэль Шупбах. И шутит: «Куда легче заставить приехать в Женеву жителя Лиона, чем гражданина кантона Во». Еще одно заметное преимущество — присутствие в Женеве таких гигантов, как Givaudan и Firmenich.

«Мы работаем в отрасли с очень высокой степенью глобализации, и поэтому мы внимательно отслеживаем и адаптируем самый передовой мировой опыт и на Givaudan и Firmenich свет клином отнюдь не сошёлся. Однако прямой контакт с ними и непосредственная близость к ним являются явным преимуществом, благодаря которому и другие компании тоже выбирают сотрудничество именно с Contexa», — говорит Джон Верньери. «У нас очень хорошие отношения с специалистами из Firmenich и Givaudan», — отмечает Даниэль Шупбах. «Плотное общение и жесткие требования, которые они к нам предъявляют, заставляют нас постоянно стремиться к самосовершенствованию, что позволяет продолжать оставаться лидерами в борьбе с нашими конкурентами».

Givaudan vs Firmenich: извечное соперничество В 2017 году торговый оборот компании Givaudan достиг 5,1 млрд швейцарских франков, что позволило ей стать бесспорным глобальным лидером в сфере производства ароматической продукции. Её главный конкурент, концерн Firmenich, занимает второе место с торговым оборотом в 3,3 млрд франков. Вдвоём Givaudan и Firmenich контролируют более трети мирового рынка парфюмерных и ароматических веществ. Основанные в одном и том же 1895 году в Женеве, эти компании, однако, заметно различаются по своему профилю и по «философии бизнеса». В то время как компания Givaudan, бумаги которой торгуются на швейцарской фондовой бирже, обеспечивает свой рост в основном за счёт приобретения крупных пакетов акций других родственных компаний, компания Firmenich больше нацелена на органический рост за счёт собственных ресурсов, оставаясь семейным предприятием. В Givaudan почти 9 000 человек работают на более чем 80-ти фабриках по всему миру. В компании Firmenich на более чем 60-ти производственных объектах по всему миру работают 7 000 человек. Уже более ста лет эти две компании являются непримиримыми конкурентами. По неписанному правилу их сотрудники никогда не заключают между собой брачных союзов. Они не могут жить даже гражданским браком. Настоящий Шекспир! Конец инфобокса

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Перевод с французского языка и адаптация: Людмила Клот

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