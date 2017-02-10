Этот контент был опубликован 10 февраля 2017 г. 12:42 10.02.2017 - 12:42

Эту книгу можно порекомендовать как читателям, которым предстоит переезд в Швейцарию, так и студентам юридических факультетов. (swissinfo.ch)

Вид на жительство, право на работу, образование детей, начисление пенсии — все эти и другие вопросы волнуют тех, кто, либо уже живет в Швейцарии, либо только собирается переехать сюда. Где взять информацию, причем информацию гарантированно качественную? Теперь все русскоязычные читатели такой источник получили: это книга «Именем Конфедерации. Правовая азбука для знатоков и не только». Вчера она была представлена в Цюрихе в стенах русскоязычного Литературного Клуба.

Автор книги — Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов. Последние годы он ведет регулярную правовую колонку на страницах русскоязычного журнала «Русская Швейцария», издающегося в Цюрихе, объясняя и разъясняя актуальные социальные, бытовые, трудовые и прочие законодательные нормы, действующие в Конфедерации. В один прекрасный момент родилась идея собрать все эти колонки под обложкой одной книги. Теперь она вышла в издательстве «Русская Швейцария». Разумеется, как подчеркнул автор на своей презентации, законодательство — это постоянно меняющийся живой организм, и данная книга не есть некое пошаговое руководство для решения каких-то конкретных правовых вопросов.

Дух швейцарских законов

Но она является хорошим и полезным чтением для тех, кто хочет составить себе первое впечатление о правовой системе Швейцарии. Не заменяя собой ни в коем случае визита к правовому эксперту, адвокату, другому специалисту, эта книга может стать хорошим способом проникнуться «духом законов», действующих в Конфедерации. Следует также учитывать, что Швейцария — это страна классического и последовательного федерализма. Одни и те же юридические проблемы могут решаться в разных кантонах по-разному. Более того, как подчеркнул С. Лакутин в своем выступлении, адвокат, получивший лицензию в одном кантоне до недавнего времени не мог работать в соседнем кантоне, в котором не только законы иные, но и менталитет людей может быть совсем иным.

лакутин Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями. pic.twitter.com/D0uAK3EV4y — Igor Petrov (@ipigorpetrov) 10. Februar 2017

Как следует из заголовка, книга выстроена в алфавитном порядке, и на каждую букву приходится та или иная, а то и несколько, правовых тем, начина с «А» (авиарейс задержан — ваши права), продолжая «Д» (демократия в жизни) и заканчивая «Ч» (частная собственность). Есть в книге и весьма интересная главка «За что адвокат любит свою работу», из которой следует, что работа эта весьма разнообразна, и что если за и что и можно любить адвокатуру, то прежде всего за отсутствие рутины и скуки. На презентации, разумеется, был задан и классический вопрос: как может адвокат защищать убийцу или насильника?

Сергей Лакутин: «Если за и что и можно любить адвокатуру, то прежде всего за отсутствие рутины и скуки». (swissinfo.ch)

Ответ на этот вопрос является важным не только с точки зрения понимания Швейцарии, но и вообще сути того, что мы называем «правовое государство»: «защита» подсудимого не есть его «оправдание» и не есть попытка помочь ему улизнуть от ответственности. Скорее наоборот — следя за пунктуальным выполнением всех процессуальных и иных норм, адвокат, обеспечивая равное применение гарантированных конституцией норм и правил, «увенчивает» здание правовой государственности, внося свой вклад в реализацию принципа неотвратимости наказания за действительно совершенные деяния. В противном случае правовой механизм немедленно начинает превращаться в репрессивную машину.

С этой точки зрения очень интересен был ответ автора книги на вопрос портала swissinfo о том, насколько целесообразным является практически полный демонтаж в Швейцарии системы судов присяжных. По мнению С. Лакутина, присяжные из числа граждан, как правило, всегда весьма очень тщательно рассматривали и анализировали дела, позволяя порой взглянуть на ситуацию так, как это никогда бы не сделал ни один профессиональный юрист. И в этом смысле исчезновение присяжных и переход к системе юристов-узких специалистов, следует рассматривать в качестве негативных факторов.

Больше демократии!

Конечно, упомянутая нами буква «Д» и тема «Демократия в жизни» могла бы быть раскрыта более подробно, с учетом того, что прямая демократия, о которой и идет в данном разделе речь, является, наверное, важнейшим ДНК всей швейцарской правовой системы. Интересно было бы прочитать на страницах такой книги о том, что особенностью швейцарской правовой традиции как раз является постоянная конституционная реформа, проводимая в формате принятия новых законов и последующего занесения их в текст конституции.



Это, впрочем, не страхует данные нормы от порой весьма серьезных трансформаций на стадии законодательной реализации, как это было, например, с пресловутой «антимиграционной инициативой», одобренной на референдуме 9 февраля 2014 года и практически до неузнаваемости «переработанной» парламентом. Так или иначе, эта книга бесспорно является в высшей степени полезным изданием на стыке теории и практики. Ее можно порекомендовать как читателям, которым предстоит переезд в Швейцарию, так и студентам юридических факультетов везде, где ведется преподавание на русском языке.

Neuer Inhalt Horizontal Line