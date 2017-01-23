Этот контент был опубликован 23 января 2017 г. 11:00 23.01.2017 - 11:00

Пятничная молитва в мечети Kevser-Moschee в пригороде Берна Остермундиген (Ostermundigen). (swissinfo.ch)

Что происходит в мечети? Что известно властям о том, что происходит в ней? Что, на каком языке и с каких позиций проповедует в мечети имам? Насколько хорошо имам знаком с законами швейцарской демократии? Насколько имам способен направлять и опекать молодых людей исламской веры, живущих в западном, секулярном и либеральном мире Швейцарии? Портал swissinfo отправился в расположенную по соседству пятничную мечеть в попытках отыскать ответы на все эти вопросы.

Мечеть «Кевзер» расположена в бернском пригороде Остермундиген (Ostermundigen), буквально в двух километрах от здания, в котором работает многонациональная редакция нашего портала. Интересно, что несмотря на это, ни журналист немецкоязычной редакции, ни сотрудник нашей арабской редакции ни разу эту мечеть не видели, а потому дорогу к ней им пришлось искать старым «аудиовизуальным» методом: спрашивая местных жителей и стараясь потом не пропустить скромное здание мечети в массиве непритязательной застройки этого самого обыкновенного швейцарского «спального района».

В своем нынешнем помещении мечеть находится с 2010 года, курирует ее местное «Исламско-турецкое объединение» («Türkisch-Islamische VereinigungВнешняя ссылка»). Прихожан тут насчитывается чуть больше трех сотен, в большинстве своем это люди с турецкими корнями, хотя здесь подчеркивают, что храм открыт перед мусульманами из всех стран. Поэтому в пятницу нашего визита в мечеть здесь нам встретились представители Сомали, Ганы, Туниса, Сирии, Саудовской Аравии и Египта. Увидели мы и несколько подростков и даже совсем маленьких прихожан — тоже исключительно мужского пола. Женщины здесь были, но они слушали проповедь в специальном помещении, отделенным от остальной мечети особым стеклом: прихожанки проповедника видеть могли, а он их — нет!

Волею пославшего меня Эрдогана!

Журналисты swissinfo встречены были вполне радушно, им разрешили послушать проповедь, не обращая внимания на их религиозную принадлежность. Проповеди здесь проводит имам Абдулла Дикмен (Abdullah Dikmen). Обычно он говорит на турецком языке, переходя на арабский при необходимости процитировать то или иное место из Корана. Полгода назад имя этого имама присутствовало во всех швейцарских СМИ. Дело в том, что после провалившегося мятежа военных в Турции Абдулла Дикмен «запостил» у себя на странице в сети Фейсбук призыв к казнить без суда и следствия всех противников режима Эрдогана.

Руководство общины Остермундиген немедленно вызвала имама «на ковер» и потребовало от него разъяснений. Абдулле Дикмену удалось сгладить волны, убедив чиновников, что на самом деле никого казнить он не хочет_ и речь идет просто о «досадной ошибкe, совершенно в состоянии аффекта, вызванного драматическими событиями на родине». Об этом нам рассказала первый зампред правления общины Остермундиген Алики Панаидис (Aliki PanayidesВнешняя ссылка). Археолог по профессии, она имеет в своем роду предков с греко-кипрскими корнями. Одновременно Алики Панаидис руководит местной ячейкой консервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP/UDC). После недоразумения, связанного с пресловутым постом, она теперь находится в постоянном контакте с имамом и в целом со всеми, кто отвечает за исправное функционирование мечети.

Что касается содержания регулярных проповедей, то в них А. Дикмен ограничивается только вопросами веры. Актуальных политических и общественных тем он не касается. Отрывки из проповеди проецируются на стену мечети на немецком, арабском и французском языке. Нередко тексты проповедей поступают напрямую из Турции, получив добро Духовного управления мусульман Турции (Diyanet İşleri Başkanlığı).

Религиозные понятия на родном языке

После тревожных событий, имевших место в декабре 2016 года в связи с цюрихской мечетью (наш портал подробно сообщал об этом), в Швейцарии все слышнее становятся голоса, требующие повышения степени прозрачности процессов, происходящих в среде швейцарских приверженцев Ислама. Нередко высказываются предложения обязать имамов вести свои проповеди на одном из национальных языков Швейцарии (каковых, как известно, насчитывается четыре — прим. ред.).

Наверное, какое-то решение языкового вопроса имело бы тут смысл, потому что после пятничной молитвы мы предпочли бы лично побеседовать с имамом, но он поручил провести беседу с журналистами Ахмету Синдиру (Ahmet Cindir), председателю уже упомянутого «Исламско-турецкого объединения». У него как раз с языками все в порядке, он прекрасно говорит по-немецки и даже немного на местном диалекте. «В нашем Уставе закреплено, что имам должен проводить проповеди на турецком языке. Об этом же мы проинформировали и швейцарские власти, подчеркнув, что нашим рабочим языком будет турецкий», — говорит А. Синдир.

Ахмет Синдир (Ahmet Cindir), председатель «Исламско-турецкого объединения». (swissinfo.ch)

Его коллега из правления «Объединения» дополняет, что «многие члены нашей организации прекрасно говорят на немецком, однако основные религиозные понятия доступны им только на родном турецком языке, в швейцарских же школах на нем, как известно, не преподают». И в один голос оба они заверяют нас, что конкретно в связи с их мечетью не наблюдается ровным счетом никаких признаков политической или религиозной радикализации. «Наша молодежь прекрасно интегрирована. Средств у нас мало, но даже те немногие деньги, что находятся у нас в распоряжении, мы, не скупясь, выделяем на организацию свободного времени молодых людей, внося, тем самым, свой вклад в их успешную социальную интеграцию. Скоро мы планируем открыть компьютерные курсы, на очереди также организация помощи молодым людям, ищущим работу», — говорит А. Синдир.

По его словам, «против требования властей обеспечить большую прозрачность всей нашей приходской жизни мы ничего не имеем, однако реализовать эти нормы в полном соответствии с их буквой и духом для нас было бы сложно. Например, наше Объединение не имеет средств, за счет которых можно было бы оплачивать работу проповедника-имама. Эти расходы берет на себя Духовное управление мусульман Турции». Однако после вопроса о том, участвовала ли эта турецкая структура в оплате аренды здания, в котором располагается мечеть, А. Синдир начинает путаться. Официально же в земельном кадастре собственником здания является «Турецко-Исламский фонд для Швейцарии» («Türkisch-Islamische Stiftung für die SchweizВнешняя ссылка» — «TISS»), который является швейцарским филиалом «Духовного управления».

Имамы приезжают в Швейцарию по его линии как дипломаты на работу, сроком на пять лет. Что происходит в стране пребывания, какие тут царят обычаи и нравы — обо всем этом эти люди знают в лучшем случае понаслышке. У председателя «Исламско-турецкого объединения» это обстоятельство вызывает искреннее сожаление. «С ними происходит тоже самое, что и с дипломатами — едва познакомившись с особенностями страны, имамы вынуждены уезжать в связи с завершением срока их долгосрочной командировки», — говорит А. Синдир. «Идеалом было бы иметь имама, который хорошо знал оба мира. Швейцарии следовало бы обучать своих собственных имамов из числа своих граждан, а ислам ей следовало бы признать в качестве официальной религии. Тогда и степень требуемой властями прозрачности сама возросла бы на порядок», — резюмирует он.

Христианство остается основой

Скажем сразу, такого рода предложения встречают сочувствие далеко не у всех, включая и местные органы власти. Алики Панаидис, например, выступает жестко против любых форм государственной поддержки «чужих» религиозных конфессий, а значит и форм культуры. «Основой нашей культуры было и остается христианство. Даже в преамбуле к федеративной конституции Швейцарии находится формула «Im Namen Gottes des Allmächtigen» («Во имя Господа Всемогущего»).

«Можно, конечно, выпускать в год пару десятков собственных имамов, однако все это ни в коей мере не сможет качественно изменить ситуацию. Турецкая сторона как продолжала, так и будет продолжать посылать в Швейцарию своих священнослужителей, делая все, чтобы они ни в коем случае не интегрировались в страну пребывания. Такова их концепция. И с этим ничего не поделать», — говорит А. Панаидис.

На вопрос, какие же тогда пути общественной интеграции остаются у молодых мусульман, она отвечает, что «может быть лучше всего им стоит, для начала, перестать ходить в определенные мечети и начать четко различать молитвенный цикл и повседневную жизнь. И если выяснится, что наша безопасность и правопорядок все равно подвергаются опасности, то, в самом крайнем случае, нам нужно будет просто позакрывать в Швейцарии все мечети! И точка!»

Первая половина пятницы подходит к концу, мы покидаем мечеть. В этот день она показалась нам местом тишины и покоя. Для нагнетания ненависти или политической пропаганды здесь нет ни времени, ни места. После полуденной молитвы верующие возвращаются на свои рабочие места так же тихо и незаметно, как они и приходили сюда, тщательно стараясь соблюдать правила общежития. Одно из них, в виде специальной таблички, укреплено у выхода и гласит: «Пожалуйста, помните о соседях (и не хлопайте дверями)».

Молодые мусульмане в Швейцарии Живущие в Швейцарии молодые люди исламского вероисповедания почти не ориентируются в своей повседневной религиозной жизни на имамов в мечетях, на звезд-проповедников или на какие-либо общественные организации. Вопросы веры они предпочитают решать индивидуально, исходя из собственных соображений и здравого смысла. К такому выводу пришло исследование,Внешняя ссылка проведенное швейцарскими социологами из Университета Люцерна. В ходе исследования были опрошены 33 мусульман-мужчин и 28 мусульманок в возрасте от 15 до 30 лет. Практически все респонденты были активно практикующими мусульманами. На вопрос, какую роль в их жизни играет ислам, они дали очень разные ответы. Для одних религия является эмоциональной опорой, другим она помогает выстраивать собственную жизнь, для третьих ислам выступает сводом правил и норм, облегчающих контакты с окружающим миром и структурирующим личное мировоззрение. (Источник: Швейцарское информационное агентство sda) Конец инфобокса

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